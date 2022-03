Ab diesem Dienstag feiert Medellín die „Internationale Theaterwoche“

Von diesem Dienstag, dem 22. März, bis zum 27. desselben Monats findet die Internationale Theaterwoche in Medellín statt. Die Ateneo Corporation, die mit ihrem Vorschlag zur XIV-Feierveranstaltung 2022 an der Veranstaltung teilnehmen wird, wird an die Schauspielerin Nora Quintero ausgezeichnet.

Das Projekt des Unternehmens Porfirio Barba Jacob in Zusammenarbeit mit dem Stadttheaterrat von Medellín und dem Bürgermeisteramt von Medellín wird auch den internationalen Theatertag am 27. März feiern. Die Theaterwoche wird verschiedene Vorschläge zum Gedenken an die Theaterarbeit zusammenbringen.

Zu den Veranstaltungen, die während der fünf Tage stattfinden werden, gehören unter anderem Vorträge, Ausstellungen und Theaterstücke in verschiedenen Räumen der Stadt des ewigen Frühlings, die in 30 Räumen der Stadt stattfinden werden.

Zu den 100 Theatergruppen, die an der Theatre Week teilnehmen werden, gehören The Barefoot Eagle, El Pequeño Teatro, Acción Impro, Teatro La Hora 25, La Buhardilla Teatro und das Athenaeum Stage Laboratory, das Produktionen von Theaterstücken des Peruaners Ricardo Delgado und Kolumbianischer Alberto Sierra Mejia.

Die Festveranstaltung des Unternehmens zielt darauf ab, „Männern, Frauen und Einrichtungen des Antioqueño-Theaters Tribut zu zollen, die sich durch ihr Engagement für die Theaterarbeit auszeichnen und ihr Leben darauf verwendet haben, Koexistenzoptionen für ein besseres Land von der Bühne aus vorzuschlagen“, sagte das Unternehmen in eine Aussage. Die Hommage an Nora Quintero wird mit dem Stück „Monolog für eine traurige Schauspielerin“ gehalten.

„Nach zwei Jahren Pandemie sind wir zu 100% zurück, um diese Woche zu feiern, die für die Geschichte der Kultur der Stadt so wichtig ist. Dank des Theaters wurden viele soziale Bewegungen, Reflexionen und Texte geschrieben, die darüber sprechen, wie Medellín sich in eine Stadt der Träume, der Hoffnungen und des Wunsches verwandelte, aus den schwierigsten Momenten herauszukommen. Wir erleben eine Pandemie und dieses Jahr 2022 werden wir diese Theaterwoche und diesen Internationalen Theatertag mit vielen Hommagen an unsere Künstler, Schöpfer und Dramatiker feiern, die über die Schöpfung und viele der Komponenten des Theaters der Stadt nachdenken „, kommentierte in einer Erklärung der Sekretär von Bürgerkultur, Álvaro Narvaez Diaz.

Auf der anderen Seite ist die Organisation der Veranstaltungen für das Kollektiv Medellín en Escena und die Ateneo Porfirio Barba Jacob Corporation verantwortlich und wird vom Büro des Bürgermeisters unterstützt. Denken Sie daran, dass der letzte Tag mit dem künstlerischen Stopp am 27. März an der Plazoleta de las Artes des Pablo Tobón Uribe Theaters endet.

Das vollständige Programm finden Sie auf den offiziellen Websites von Medellín En Escena und dem Athenaeum Porfirio Barba Jacob.

