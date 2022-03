Millionäre erreichen historische Serie, nachdem sie Once Caldas besiegt haben

Das Team um Alberto Gamero hat eine seiner besten Serien der letzten Jahre erzielt. Vor kurzem gewann der Blues 1:0 gegen Once Caldas de Manizales in einem Spiel, das für die elfte Runde des lokalen Turniers ausgetragen wurde. Der Kompromiss fand im Stadion El Campín statt und nach 62 Minuten Spielzeit erzielte Daniel Ruíz vom Elfmeterpunkt aus das Tor, mit dem die Botschafter gewannen.

In Bezug auf dieses Spiel gab es große Erwartungen, insbesondere seit der Niederlage des Albiazul gegen Fluminense aufgrund der Qualifikation für die Gruppenphase der Copa Libertadores. Die Botschafter haben das Turnier angeführt und können es sich nicht leisten, Punkte zu verlieren. Atlético Nacional folgt ihnen genau und belegt den zweiten Platz in der Tabelle. Das Spiel war nicht besonders auffällig und es gab nur wenige Optionen, die von beiden Teams generiert wurden. Die blaue Mannschaft dominierte jedoch am meisten, obwohl sich in mehreren Passagen die Weißen durchsetzten und die Kontrolle übernahmen.

Im ersten Teil des Treffens stellte Millonarios Schwierigkeiten bei der Generierung eines Spiels dar. David Silvas Abwesenheit war berüchtigt. Sie entschieden sich dann für Aufnahmen auf mittlere Distanz. Es waren Eduardo Sosa und Larry Vasquez, die es als erste von außen versuchten. Bei beiden Gelegenheiten reagierte Torhüter Gerardo Ortiz von der gegnerischen Mannschaft richtig.

Ab 15 Minuten hat sich Once Caldas eingelebt. Sie erzeugten zweimal Gefahr mit sehr ähnlichen Spielen. Rand an der Band, geh zurück und mach fertig. Das Ziel von Mendez Garcia und Marcelino Carreazo war zum Glück für die in der Hauptstadt nicht im Einklang. Nach 30 Minuten und von da an gab es wenig Spiel. Der Schiedsrichter hatte in der ersten Halbzeit einen schlechten Umgang mit dem Spiel.

In der zweiten Hälfte wurde der Stürmer Diego Herazo aufgrund der mangelnden Mobilität aufgrund einer umstrittenen Leistung durch Jader Valencia ersetzt. Millionarios schaffte es erst nach 60 Minuten, den Widerstand des Manizales-Teams zu brechen. An diesem Punkt erhält Ruíz, die Nummer 10 der Heimmannschaft, den Ball innerhalb des Bereichs, hakt nach innen und wird von einem Gegner niedergeschlagen. Der Schiedsrichter wies auf die Höchststrafe hin und obwohl es offensichtlich war, bestätigte der VAR dies erneut. Es waren dieselben 10, die das Gefängnis hingerichtet haben. Linkshänder bis zur Mitte des Tores und Tores.

Der Trainer der weißen Mannschaft, Diego Corredor, beeilte sich sofort mit den Änderungen. Robert Mejia und Juan David Rodriguez traten ein. Millos dominierte jedoch weiterhin. In der 70. Minute mussten Andrés Llinas und Andrés Murillo ersetzt werden. Beide Spieler zeigten körperliche Beschwerden. Celis kam ein paar Minuten später heraus. José Cuenú trat als Innenverteidiger an, Ricardo Rosales trat als Flügelspieler an und Edgar Guerra lag vor der Band.

In Minute 81 endete eine weitere Option für Millionarios fast dazu, das Spiel zu verurteilen. Sosa startete einen Gegenangriff, der im linken Sektor mit Ruíz eröffnet wurde, der Valencia mit einer subtilen Berührung ermöglichte und knapp das zweite Tor erreichte. Der Stürmer endete ohne Präzision. Kurz darauf, nach einer sehr gut ausgeführten Kreuzung von links, geht Vasquez in den Kopf und der Ball geht über das Tor.

In den letzten zehn Minuten begann die blaue 10 ihre Show. Eine Reihe von Gambetten, gefilterten Pässen und Tenure-Frequenzen lassen El Campin knapp fallen. In Minute 89 erfindet der Jugendliche ein fantastisches Spiel für den linken Sektor und gibt einen 30-Meter-Linkshänder-Schuss ab, der gegen den Stock kracht. Schockierter Torschrei für die Fans. Der Schiedsrichter pfeift am Ende des Spiels und Millos erhält die 3 Punkte.

Es war nicht nur der Sieg, die Botschafter bleiben mit 26 Punkten führend in der Meisterschaft, was ihre ungeschlagene Torserie und mehr Siege in Folge verlängert. Sie haben das am wenigsten besiegte Tal der 20 Vereine in der kolumbianischen ersten Liga und sind die beste Gastmannschaft des gesamten Turniers. Darüber hinaus verzeichneten sie mit diesem Sieg einen neuen Rekord für die Geschichte des Vereins, die bisher höchste Anzahl von Siegen in Folge in den kurzen Turnieren, die bereits 20 Jahre alt sind. Der Blues hat bereits sieben Siege in Folge gegen Unión Magdalena, Deportivo Cali, Aguilas Doradas, Jaguares, Cortuluá, Independiente Santa Fe und jetzt Once Caldas.

Die Herausforderung für das Team besteht in den kommenden Jahren darin, diese gute Serie beizubehalten und ihr Ranking sicherzustellen. Deportivo Independiente Medellín wird sein nächster Rivale sein, eines der besten Teams des aktuellen Turniers. Das Spiel findet am 23. März um 20:15 Uhr im Atanasio Girardot-Stadion statt.





