Russische und belarussische Athleten wurden von den Europameisterschaften ausgeschlossen

In Einigkeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) werden die Europameisterschaften München 2022 keine russischen und belarussischen Athleten und Offiziellen zur Teilnahme einladen oder erlauben.

Die Entscheidung wurde vom Vorstand der Europameisterschaften München 2022 (EC2022) getroffen.

Der Vorstandsvorsitzende von EC2022, Libor Varhanik, sagte: „Jede unserer Sportarten hat bereits bestätigt, dass sie keine russischen und belarussischen Athleten und Beamten an ihren Veranstaltungen einladen oder die Teilnahme zulassen. Dies steht im Einklang mit den Empfehlungen des IOC, des Deutschen Olympischen Sportbundes und anderer internationaler Sportverbände.“

„Wir sind uns einig in unserer Verurteilung des russischen Krieges gegen die Ukraine, und wir alle stehen in Solidarität mit der Ukraine und ihren Bürgern. Wir halten es für unvorstellbar, dass russische und belarussische Teams an unserer Veranstaltung teilnehmen.“

Kanu- und Paracanoe-Weltmeisterschaft und olympische Europameisterschaft - Szeged, Ungarn - 16. Mai 2021 Der ungarische Balint Noe feiert mit einer Goldmedaille auf dem Podium, nachdem er neben dem Silbermedaillengewinner Balint Kopasz aus Ungarn und dem portugiesischen Bronzemedaillengewinner Fernando Pimenta das 5000-Meter-Finale der K1-Männer gewonnen hat Reuter/Bernadett Szabo

Die Europameisterschaften werden vom 11. bis 21. August in München, Deutschland, ausgetragen. Die neun teilnehmenden Verbände sind: European Athletics, Confédération Européenne de Volleyball, European Canoe Association, Union Européenne de Cyclisme, European Gymnastics, World Rudern, International Federation of Sport Climbing, European Table Tennis Union und Europe Triathlon.