Cultura

Las guerras culturales que marcaron el ascenso del nazismo

La República de Weimar sucumbió en 1933 tras años de polarización política, violencia callejera y ataques contra libertades; Victor Sebestyen reconstruye ese proceso en un libro sobre una democracia alemana en ruinas

Texto con la frase El libro del día junto a varios lomos de libros y la portada de la obra Weimar Germany con un águila negra
La portada del libro Weimar Germany, escrito por Victor Sebestyen, revisa aspectos del ascenso del nazismo.
Guardar

Imagine una vibrante democracia occidental con un electorado profundamente polarizado. Este país es conocido en todo el mundo por su industria cinematográfica, su estilo estridente y su innovación tecnológica, pero está atrapado en guerras culturales y teorías conspirativas. En este mismo lugar, los conspiradores de un golpe de Estado fallido quedan abrumadoramente impunes, mientras los formadores de opinión presentan argumentos intelectuales a favor de una dictadura. Y luego está el anciano líder del país —elegido recientemente con menos del 50% de los votos—, que prefiere gobernar mediante decretos ejecutivos.

Todo esto describe el mundo que aparece en el perspicaz libro del periodista Victor Sebestyen, “La Alemania de Weimar: la muerte de una democracia”, sobre el giro autocrático de la sociedad alemana en la primera mitad del siglo XX.

PUBLICIDAD

Sebestyen está lejos de ser el primero en advertir paralelismos entre el efímero experimento alemán con un gobierno representativo después de la Primera Guerra Mundial y lo que él llama la “oleada de populismo nacionalista” que aflige hoy a Estados Unidos y otros países. Por lo general, como en la historia política de Volker Ullrich, Horas fatídicas, la analogía se centra en el desastroso final de Weimar: el colapso del gobierno multipartidista y la entrega del poder a Adolf Hitler a principios de 1933. Sebestyen, en cambio, estructura su relato en torno a los primeros años, cuando se sentaron los defectuosos cimientos del Estado. En esta narración, el arte es tan importante como la política: el conflicto cultural, sostiene, fue “una de las razones significativas de la caída de la república”.

Nota ascenso de Hitler DAP
Adolf Hitler y Joseph Goebbels visitan la cervecería Sterneckerbräu, primer lugar de reunión del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores (NSDAP), en 1920, durante la República de Weimar. ( The Grosby Group)

La vanguardia radical de Weimar fue más que una leyenda de Broadway. Con el levantamiento de las leyes de censura justo después de la guerra, los editores y artistas recibieron una libertad extraordinaria. Las películas de terror ampliaron los límites del cine; movimientos artísticos que rompían con las convenciones surgieron en rápida sucesión. Décadas antes de que Robert Rauschenberg comenzara a utilizar objetos encontrados en sus famosos ensamblajes, el artista alemán del collage Kurt Schwitters hacía prácticamente lo mismo con la basura de Berlín.

PUBLICIDAD

Las normas sociales sufrieron una sacudida similar. Las mujeres y los trabajadores disfrutaron de repente de amplios derechos, mientras que una oleada de clubes nocturnos, revistas y libros atendía abiertamente a una creciente comunidad gay y de personas que se travestían. En un acomodado barrio de Berlín, el médico Magnus Hirschfeld abrió el primer instituto de sexología del mundo. El baile y las drogas estaban en todas partes. “En algunos cafés”, observó Ernest Hemingway durante una visita en 1923, “los camareros sirven cocaína en las mesas”.

Sin embargo, desde el principio, escribe Sebestyen, la efervescencia social provocó indignación nacionalista. Ya en la primavera de 1919, funcionarios municipales de Weimar calificaban a la visionaria nueva escuela de arte y diseño de Walter Gropius, la Bauhaus, de “foco de agitación espartaquista y judería”. Mientras líderes religiosos y conservadores arremetían contra la “obscenidad y basura” impulsadas por el Estado, grupos paramilitares de derecha advertían sobre el “peligro” que representaban las mujeres liberadas. En Berlín seguían apareciendo carteles que exigían “una Alemania para los alemanes”.

Un hombre maduro con traje y gafas sentado ante un escritorio de madera junto a dos libros de color verde y gris.
Incluso el escritor Thomas Mann defendió en un momento el gobierno autoritario.

Gran parte de la clase media estaba mucho menos preocupada por los derechos que por el derrumbe del antiguo orden. Tempestades de acero, de Ernst Jünger, una glorificación literaria del combate publicada por primera vez en 1920, se convirtió en un éxito de ventas, y algunas de las películas más populares eran dramas de época sobre la historia alemana. En todo el país, señala Sebestyen, una nueva generación de jóvenes —mucho más que los amargados veteranos de guerra de la historiografía convencional sobre Weimar— acudía en masa a milicias marginales.

Incluso la intelectualidad liberal se inquietaba por un exceso de libertad. Antes de convertirse en antinazi, el novelista Thomas Mann publicó un libro de 500 páginas en defensa del gobierno autoritario y de la alta Kultur alemana. El sociólogo Max Weber, receloso de la fragmentación política, instó a que la Constitución de Weimar otorgara al presidente amplios poderes de emergencia, una disposición de la que abusó de manera fatal el mariscal de campo Paul von Hindenburg después de convertirse en presidente en 1925.

Un poder judicial que protegió a los golpistas

Luego estaba el poder judicial. Independientemente de la ley, los jueces conservadores del país trataron con dureza la agitación izquierdista o incluso, como descubrió el artista Georg Grosz, la mera sátira del ejército. Sin embargo, continuamente encontraban excusas para los insurrectos —incluido un joven Hitler— que intentaban derrocar el orden democrático. Como deja claro Sebestyen, la República de Weimar no se derrumbó a causa de un sistema político roto; fue asesinada deliberadamente por políticos, generales y jueces que querían que desapareciera.

Un hombre con gafas de montura redonda, camisa azul y chaqueta oscura posa ante un fondo negro
El periodista e historiador Victor Sebestyen analizó la República de Weimar. (grosbygroup)

En su favor, La Alemania de Weimar no sobredetermina una historia de fatalidad. La república soportó el caos económico e incluso una invasión francesa. En ocasiones, facciones enfrentadas se unieron, como cuando Alfred Hugenberg, un magnate de periódicos similar a Rupert Murdoch, accedió a financiar la obra maestra de Fritz Lang, Metrópolis.

No obstante, Sebestyen deja sorprendentemente poco explorada la obsesión de la derecha nacionalista con la renovación cultural, incluida la atracción que algunos destacados nazis sentían por modernistas “germánicos”, como el pintor Emil Nolde y el arquitecto Ludwig Mies van der Rohe. Si las artes estaban, como él sostiene, “conectadas, de manera directa, con lo que ocurrió políticamente”, fue significativo que las ideas vanguardistas tuvieran partidarios en ambos bandos.

La Alemania de Weimar presenta un argumento provocador a favor de la cultura como acelerante en el ascenso y la caída de la república. Pero su mayor revelación puede ser que la democracia fracasó no a causa de la guerra cultural, sino porque muy pocos alemanes —sin importar de qué lado estuvieran— realmente creían en ella.

(The New York Times)

Temas Relacionados

AlemaniaAdolf HitlerNazismoRepública de Weimar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Centro Pompidou inaugura una sede: 150.000 obras serán trasladadas al nuevo complejo de conservación

El recinto de 30.000 metros cuadrados reservará 13.000 para el depósito y reunirá también 10.000 piezas del Museo Nacional Picasso-París, mientras el edificio central sigue en obras hasta al menos 2030

El Centro Pompidou inaugura una sede: 150.000 obras serán trasladadas al nuevo complejo de conservación

María Gainza gana el premio de Narrativa de la Academia Argentina de Letras

La institución la distiguió por "Un puñado de flechas", un libro que reune perfiles de artistas. Según el jurado, la autora demuestra que "el ensayo personal, la crónica y la biografía pueden producir el efecto de un cuento"

María Gainza gana el premio de Narrativa de la Academia Argentina de Letras

“Moviedreams” se estrena en Sitges: el filme argentino que convierte los sueños en el último territorio de privacidad amenazado por la IA

La obra de Horacio y Axel Maldonado se presenta en el festival dedicado al fantástico, con una tecnología que transforma experiencias oníricas en entornos hiperrealistas digitales

“Moviedreams” se estrena en Sitges: el filme argentino que convierte los sueños en el último territorio de privacidad amenazado por la IA

Pablo Plotkin sobre su libro de Charly García: "Me pareció casi irrealizable"

El periodista y autor de “La indómita luz” explicó la ambición narrativa del libro con el que busca unir etapas que suelen leerse como inconexas. El volumen recorre toda la trayectoria artística de García en sus 75 años

Pablo Plotkin sobre su libro de Charly García: "Me pareció casi irrealizable"

La Camerata Bariloche se presenta en el Teatro Broadway

La formación, fundada hace 59 años por intérpretes del Colón y la Sinfónica Nacional Argentina, se presenta el 14 de octubre en la sala porteña bajo la dirección musical y el concertino Freddy Varela Montero

La Camerata Bariloche se presenta en el Teatro Broadway

DEPORTES

“¡Para la historia!“: la increíble maniobra de Agustín Canapino para saltar del cuarto lugar y ganar en la última vuelta de la Clase 3 de TN

“¡Para la historia!“: la increíble maniobra de Agustín Canapino para saltar del cuarto lugar y ganar en la última vuelta de la Clase 3 de TN

Cobró un penal inexistente, se lo mostraron en el teléfono y se rectificó: la insólita secuencia del “celuVAR” en el fútbol argentino

Una figura de la Premier reveló que reconocidos futbolistas lo contactaron tras contar la agresión sexual que sufrió: “Les pasó algo similar”

La impactante cifra por la que se vendió una icónica camiseta de Michael Jordan: es la segunda prenda deportiva más cara de la historia

La emotiva reflexión de Luis Suárez sobre la despedida de Lionel Messi de la selección argentina

TELESHOW

La versión de Ángel de Brito sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ella lo descubrió”

La versión de Ángel de Brito sobre la separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: “Ella lo descubrió”

El apoyo de los famosos a Gustavo Yankelevich y Cris Morena tras las declaraciones de Valentín Yankelevich

Así nació el romance de Julieta Prandi y Emanuel Ortega que acabó en un final inesperado a 27 días de su casamiento

La palabra de Darío Giordano después del testimonio de Valentín Yankelevich: “Esos hechos nunca ocurrieron”

Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega

INFOBAE AMÉRICA

CAF propone cambiar la matriz energética para reducir la dependencia salvadoreña del petróleo

CAF propone cambiar la matriz energética para reducir la dependencia salvadoreña del petróleo

El Ministerio Público pide que USD 26.900 decomisados a un presunto líder de la Mara Salvatrucha de El Salvador pasen al Estado de Guatemala

Costa Rica registra más de 300 réplicas tras terremoto en Panamá: 46 superaron magnitud 4,5

Hasta USD 131 millones serían incorporados al presupuesto educativo de 2026 en El Salvador

Decomisan casi 14,000 medicamentos y miles de productos de contrabando valorados en más de USD 80 mil en Costa Rica