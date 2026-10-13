Brad Mehldau regresa a Buenos Aires con su trío para una noche entre jazz, pop y música clásica

Brad Mehldau ofrecerá un concierto junto a su trío en el Teatro Ópera de Buenos Aires el 15 de mayo de 2027

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El pianista estadounidense Brad Mehldau volverá a presentarse en Buenos Aires junto a su trío el sábado 15 de mayo de 2027 en el Teatro Ópera, lo cual marcará su quinta visita al país. Considerado por The New York Times como “el pianista de jazz más influyente de los últimos veinte años”, el músico llega en un momento de plenitud creativa, a los 56 años, con una carrera que combina el jazz, el romanticismo clásico y la escritura.

En esta oportunidad, Mehldau se presentará junto con Larry Grenadier en contrabajo y Marcus Gilmore en batería, dos músicos que la crítica especializada describe como virtuosos en sus respectivos instrumentos. El repertorio recorrerá composiciones originales del pianista junto con pasajes que atraviesan el jazz, el pop y la tradición clásica, en una propuesta que sus seguidores describen como una experiencia “casi mística”.

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La relación de Grenadier con el pianista no es nueva: integró el primer trío de Mehldau en 1995, cuando el estadounidense debutó como líder con el álbum Introducing Brad Mehldau. Desde entonces, el contrabajista acompañó buena parte de la evolución artística de Mehldau, que a mediados de los años noventa redefinió el piano de jazz al tender puentes entre la tradición clásica y el lenguaje contemporáneo.

La obra de Mehldau se distingue por una independencia técnica entre ambas manos que remite directamente al contrapunto de Johann Sebastian Bach, según describen especialistas que siguieron su trayectoria. Esa base clásica convive con una sensibilidad jazzística marcada por influencias como Franz Schubert, Keith Jarrett y Bill Evans, comparación esta última que acompañó a Mehldau desde sus primeros discos, al punto de que parte de la crítica lo define como “el Bill Evans del siglo XXI”.

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Información para el público

El concierto de Brad Mehldau Trío se realizará el sábado 15 de mayo de 2027 en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Las entradas están disponibles a través de Ticketek, en el sitio www.ticketek.com.ar/brad-mehldau-trio/teatro-opera. Se trata de la quinta presentación del pianista en la Argentina, organizada por la productora Contemporánea Music.