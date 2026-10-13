Cultura

Brad Mehldau regresa a Buenos Aires con su trío para una noche entre jazz, pop y música clásica

El pianista estadounidense dará su quinta función en Argentina el 15 de mayo de 2027, acompañado por Larry Grenadier y Marcus Gilmore, en el Teatro Ópera y con localidades ya disponibles

BRAD MEHLDAU Trío en ARGENTINA
Brad Mehldau ofrecerá un concierto junto a su trío en el Teatro Ópera de Buenos Aires el 15 de mayo de 2027
Guardar

El pianista estadounidense Brad Mehldau volverá a presentarse en Buenos Aires junto a su trío el sábado 15 de mayo de 2027 en el Teatro Ópera, lo cual marcará su quinta visita al país. Considerado por The New York Times como “el pianista de jazz más influyente de los últimos veinte años”, el músico llega en un momento de plenitud creativa, a los 56 años, con una carrera que combina el jazz, el romanticismo clásico y la escritura.

En esta oportunidad, Mehldau se presentará junto con Larry Grenadier en contrabajo y Marcus Gilmore en batería, dos músicos que la crítica especializada describe como virtuosos en sus respectivos instrumentos. El repertorio recorrerá composiciones originales del pianista junto con pasajes que atraviesan el jazz, el pop y la tradición clásica, en una propuesta que sus seguidores describen como una experiencia “casi mística”.

PUBLICIDAD

La relación de Grenadier con el pianista no es nueva: integró el primer trío de Mehldau en 1995, cuando el estadounidense debutó como líder con el álbum Introducing Brad Mehldau. Desde entonces, el contrabajista acompañó buena parte de la evolución artística de Mehldau, que a mediados de los años noventa redefinió el piano de jazz al tender puentes entre la tradición clásica y el lenguaje contemporáneo.

La obra de Mehldau se distingue por una independencia técnica entre ambas manos que remite directamente al contrapunto de Johann Sebastian Bach, según describen especialistas que siguieron su trayectoria. Esa base clásica convive con una sensibilidad jazzística marcada por influencias como Franz Schubert, Keith Jarrett y Bill Evans, comparación esta última que acompañó a Mehldau desde sus primeros discos, al punto de que parte de la crítica lo define como “el Bill Evans del siglo XXI”.

PUBLICIDAD

Información para el público

El concierto de Brad Mehldau Trío se realizará el sábado 15 de mayo de 2027 en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Las entradas están disponibles a través de Ticketek, en el sitio www.ticketek.com.ar/brad-mehldau-trio/teatro-opera. Se trata de la quinta presentación del pianista en la Argentina, organizada por la productora Contemporánea Music.

Temas Relacionados

Brad MehldauJazzBuenos AiresBrad Mehldau Trío

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El exitoso autor acusado de utilizar IA se defiende: "Esta novela la escribí yo", pero acepta que cometió plagio

El canadiense Thélyson Orélien sostuvo que utilizó esas herramientas solo para investigar y reivindicó la autoría de la obra, sin presentar pruebas que respalden su versión

El exitoso autor acusado de utilizar IA se defiende: "Esta novela la escribí yo", pero acepta que cometió plagio

Quién fue John Steinbeck, el Nobel de Literatura que retrató las contradicciones del sueño americano

A partir de la adaptación de Al este del Edén en Netflix, Flavia Pittella analizó en Infobae al Mediodía la obra del autor estadounidense, marcada por la Gran Depresión, la migración y la lucha por una vida mejor

Quién fue John Steinbeck, el Nobel de Literatura que retrató las contradicciones del sueño americano

El cine del alemán Wim Wenders llega a la Sala Lugones con 10 de sus grandes películas

El ciclo se realizará del 15 al 30 de octubre, dentro del Encuentro de Cine Europeo en Argentina, con exhibiciones en 4K

El cine del alemán Wim Wenders llega a la Sala Lugones con 10 de sus grandes películas

¿La escritura siempre es social?: Rocío Cortina y Gabriela Mayer presentan su libro epistolar

Las autoras argentinas acaban de publicar "Escribir (no) es un oficio solitario" por el sello Milena Caserola. Mañana, 14 de octubre, a las 18.30 en el Museo del Libro y de la Lengua, conversarán en público con la periodista Silvina Friera

¿La escritura siempre es social?: Rocío Cortina y Gabriela Mayer presentan su libro epistolar

Diego Presa estrena diez canciones de “Otra visión del monte”

El artista uruguayo, que también formó parte de El Astillero, pondrá en circulación una edición en vinilo de este material, cuyas letras transitan la memoria, el paisaje y el deseo

Diego Presa estrena diez canciones de “Otra visión del monte”

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie contra Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Los presidentes de River Plate y Estudiantes de La Plata lanzaron una mesa de trabajo “para mejorar el fútbol argentino”

El emotivo posteo con el que Peque Schwartzman y Eugenia De Martino anunciaron que serán padres por primera vez

Las revelaciones de Christian Horner, el ex jefe de Red Bull en la F1: la frase sobre el padre de Max Verstappen y la aclaración sobre los rumores con Ferrari

Agustín Canapino compartió la cámara a bordo de su maniobra para superar a tres autos y ganar en el automovilismo argentino

TELESHOW

La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Miami con los hijos de la actriz: por qué no fueron las niñas de Wanda

La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Miami con los hijos de la actriz: por qué no fueron las niñas de Wanda

Quién es Miren Algañarás, la esposa de Darío Giordano: de su pasión por la cocina a su historia con el viudo de Romina Yan

El dolor de Graciela Alfano al visitar la casa de su infancia en Chaco: “Acá asesinaron a mi padre”

El emotivo video de Laura Novoa por los 86 años de su mamá junto a su padre Pepe: “Sigue el amor intacto”

La sugestiva frase de Julieta Prandi en su programa de radio antes de anunciar su separación de Emanuel Ortega

INFOBAE AMÉRICA

El exitoso autor acusado de utilizar IA se defiende: "Esta novela la escribí yo", pero acepta que cometió plagio

El exitoso autor acusado de utilizar IA se defiende: "Esta novela la escribí yo", pero acepta que cometió plagio

El índice de Arévalo cae a -59 puntos, el peor registro presidencial en cuatro décadas, según encuesta de opinión

Panamá encuentra a nueve etíopes sin documentos e investiga posible tráfico de migrantes

Gobierno de Estados Unidos reafirma su alianza con El Salvador tras el diálogo entre Rubio y Bukele

“Yo tenía 14 años y él, 22”: la dura realidad de las madres adolescentes en El Salvador