¿Por qué es tan difícil hacer bien una biopic de rock?

Tráiler de "Back To Black", una biopic que no ha gustado a los fans de Amy Winehouse. (Studiocanal International)

Es fácil juzgar una biopic musical sin haberla visto antes. Fíjate en lo que ocurrió cuando StudioCanal UK difundió en las redes sociales un fragmento del drama sobre Amy Winehouse Back to Black. La respuesta fue brutal. “Esto es una locura”, escribió un usuario de X sobre las imágenes de la estrella Marisa Abela cantando el primer tema de Winehouse “Stronger Than Me”, en un montaje que muestra el ascenso a la fama de la problemática cantante. Ese único post desató una oleada de juicios que incluyó comentarios como: “Esta no es Amy Winehouse, es Amanda Whiteclaw”.

Lo mismo está ocurriendo con las primeras fotos de Timothée Chalamet vestido de folk-rocker merodeando por el set de la próxima película de James Mangold sobre Bob Dylan. ¿Se parece realmente el novio de Internet al Dylan de los 60? ¿O es demasiado moderno y tiene cara de niño? El debate está servido. Apostaría a que en cuanto aparezcan imágenes de Jeremy Allen White como Bruce Springsteen -lo cual, sí, probablemente suceda- también habrá muchas opiniones.

La gente se interesa mucho por las biopics musicales porque se interesa mucho por la música y por las estrellas que la componen. La afición a un artista musical es tan íntima como pocas otras formas de arte. Si has vivido con alguien como Amy Winehouse o Bob Dylan en tus oídos durante décadas -o en el caso de Dylan, más de medio siglo-, quieres asegurarte de que las personas que los retratan les hacen justicia. Este es un género en el que “equivocarse” no se siente simplemente como una oportunidad perdida, sino como algo personal.

Marisa Abela interpreta a Amy Winehouse en "Back to black", dirigida por Sam Taylor-Wood. (StudioCanal UK)

Por supuesto, ese mismo sentimiento de conexión alimenta la demanda. “Parece que al público le gusta una buena película biográfica musical, sobre todo de un artista al que adora”, afirma Paul Dergarabedian, analista de Comscore.

Pero, ¿qué hace que un biopic musical sea bueno? En el caso de las estrellas del rock y el pop, es tan fácil ver clips de la vida real que una película tiene que ofrecer algo más que lo que se puede encontrar en YouTube. Fred Goodman, autor del libro Rock on Film: The Movies That Rocked the Big Screen, afirma que se trata de captar el espíritu del tema. “Hay que poner eso en primer lugar”, afirma Goodman.

A menudo depende de una interpretación transformadora, de un actor que vaya más allá de la mera impresión y se identifique con la esencia del músico de algún modo fundamental”. Recientemente, Austin Butler hizo una interpretación de este tipo en Elvis (2022), de Baz Luhrmann, consagrándose como un actor a tener en cuenta al captar la pura lujuria que proyectaba Elvis Presley. (Puede que el estilo excesivo de Luhrmann resulte demasiado llamativo para algunos, pero no se puede negar que Elvis, con todos sus efectos visuales caleidoscópicos, da vida al fervor de lentejuelas de Presley). Otros actores que han entrado en el canon a lo largo de los años son Sissy Spacek como Loretta Lynn en Coal Miner’s Daughter (1980), Angela Bassett como Tina Turner en What’s Love Got to Do With It (1993) y Jamie Foxx como Ray Charles en Ray (2004).

Austin Butler en una escena de "Elvis" (Warner Bros. Pictures vía AP)

Interpretaciones como ésta son difíciles de conseguir. Tal vez sea revelador que una película biográfica citada con frecuencia por su excelencia sea I’m Not There (2007), de Todd Haynes, que trata sobre Dylan pero utiliza seis actores de diferentes edades, géneros y razas -Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger y Ben Whishaw- para interpretar personajes inventados que representan distintas versiones de Dylan. “No es una biografía directa, sino que capta la verdadera esencia de ese artista, y es una obra cinematográfica tremenda”, afirma Goodman.

Sin embargo, a veces no importa si una película biográfica es realmente “buena”, en el sentido de que sea alabada por la crítica. Las más populares suelen recibir las críticas más mordaces. Bohemian Rhapsody, el biopic de Queen de 2018 criticado negativamente que, sin embargo, ganó un Oscar para Rami Malek, recaudó más de 903 millones de dólares en taquilla. La película de este año Bob Marley: One Love terminó desafiando las críticas y expectativas mediocres, recaudando más de 177 millones de dólares en todo el mundo.

Cabe señalar que los biopics de rock pueden ser beneficiosos tanto para los estudios de cine como para las discográficas. Si los miembros de un grupo están vivos y de gira -como Queen, por ejemplo-, un biopic puede aumentar la venta de entradas. Incluso si el artista ya no existe, las películas pueden atraer a los oyentes hacia su catálogo. “Encontrar una forma de promocionar a un artista se ha convertido en parte de la ecología de la industria musical, cuando los álbumes ya no lo hacen”, afirma Goodman. “Creo que ésa es parte de la razón de su ubicuidad”. Quizá lleguemos a la cúspide de esto en 2027, cuando Sam Mendes dirija películas sobre cada uno de los cuatro Beatles.

En el peor de los casos, estas películas se prestan a la parodia, como demuestran parodias como Walk Hard: The Dewey Cox Story -que hace referencia directa a Walk the Line, protagonizada por Joaquin Phoenix en el papel de Johnny Cash- y Weird: The Al Yankovic Story, que imaginaba que el bobalicón y apacible Weird Al era en realidad una estrella del rock muy fiestera. (La película de 2022 llevó la parodia al extremo cuando Al, interpretado por Daniel Radcliffe, se enfrentó a Pablo Escobar y Madonna).

Rami Malek interpretando a "Freddy Mercury" en la película "Bohemian Rhapsody", que pese a las críticas tuvo una alta recaudación en taquilla.

No es de extrañar que tanto la crítica como el público rechacen las biopics que se perciben como un aprovechamiento de los músicos a los que pretenden rendir homenaje. La película Selena, estrenada en 1997, sólo dos años después de su asesinato, suscitó reacciones negativas, en parte porque su protagonista, Jennifer López, era puertorriqueña y no mexicana, y en parte porque se estrenó demasiado pronto. Desde entonces, la película ha sido acogida con entusiasmo. Es difícil imaginar que vaya a ocurrir lo mismo con Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody, que aterrizó en los cines con un ruido sordo a finales de 2022, recaudando sólo alrededor de 59 millones de dólares en todo el mundo. Apenas 10 años después de la muerte de Houston, la película desprendía un tufillo a “demasiado pronto”, así como la sensación de que los realizadores intentaban pasar por alto algunos de los elementos más oscuros de su vida.

Algo parecido ocurre con Back to Black, dirigida por Sam Taylor-Johnson. La vida de Winehouse fue corta y estuvo marcada por la adicción. Murió a los 27 años en 2011. Cuando estaba viva, el público vio cómo los tabloides la acosaban. El documental de Asif Kapadia Amy, de 2015, es un relato condenatorio de cómo tanto los medios de comunicación como las personas cercanas a Winehouse contribuyeron a su caída. Entonces, ¿cómo dramatizar su historia sin explotar aún más a Winehouse? La respuesta de Taylor-Johnson es suavizarla. Realizada con la participación de los herederos de Winehouse, la película replantea su historia como triste pero inspiradora, y al hacerlo, libera de culpa a quienes la perjudicaron.

La interpretación de Abela confiere a Winehouse cierta dulzura, pero le falta algo de su fuego. La Winehouse de la pantalla no puede compararse con la Winehouse de la memoria, desordenada y todo. Parece un simulacro de la artista, una imitación barata. Y eso es lo peor que puede ser una biopic.

Fuente: The Washington Post