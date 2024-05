Kodi, protagonista de “Dog on Trial”, es el mejor perro de Cannes

Laetitia Dosch, directora de "Dog on trial", posa para la foto junto a Cosmos el protagonista de su película. (Vianney Le Caer - AP)

Ya hay veredicto: Kodi, el grifón que interpreta a Cosmos en la comedia dramática suiza, se impuso por un estrecho margen a Xin, un lebrel que se llevó el Gran Premio del Jurado.

El grifón Kodi, que interpreta a Cosmos en esta comedia dramática suiza, se impuso por poco a Xin, un lebrel que se llevó el Gran Premio del Jurado por el drama chino Black Dog.

Los premios Palm Dog no forman parte oficialmente del Festival de Cannes, pero honran a los canes que aparecen en las películas del certamen.

Los dos perros acudieron a Cannes para recoger sus medallas, en este caso collares de perro.

La superestrella taiwanesa y actor de Black Dog Eddie Peng acudió a apoyar a Xin, no sólo como su coprotagonista, sino también como su dueño. (Photo by Andreea Alexandru/Invision/AP)

Históricamente, muchos galardonados no han estado presentes: El ganador del año pasado, Messi, fue premiado en ausencia por su papel de Snoop en Anatomía de una caída. En su lugar, su collar de Palm Dog se envolvió simbólicamente alrededor de un border collie llamado Stan que carecía de los penetrantes ojos azules del actor.

En 2019, el director Quentin Tarantino reclamó el collar en nombre de Sayuri, que interpretó a Brandy, la heroica pit bull, en su Érase una vez... En Hollywood.

El concurso se creó en 2001. El premio anual y sus categorías derivadas son decididos por un jurado de periodistas. Para Kodi, un perro rescatado de casi 10 años, el premio fue el broche de oro a su carrera y a una semana frenética en la que no pudo asistir a la alfombra roja del estreno de su película.

Kodi, el perro protagonista de "Dog on Trial", no pudo asistir a la alfombra roja del estreno de su película pero pudo festejar su premio con la directora del film, Laetitia Dosch. REUTERS/Sarah Meyssonnier

En Dog on Trial, dirigida y protagonizada por Laetitia Dosch, el personaje de Kodi es un perro revoltoso que muerde a una mujer y es llevado, sí, a juicio, con su vida en juego. La película está inspirada en una historia real y explora temas como el feminismo y la situación de los perros.

Mientras tanto, la superestrella taiwanesa y actor de Black Dog Eddie Peng acudió a apoyar a Xin, no sólo como su coprotagonista, sino también como su dueño. En la película dirigida por Hu Guan, Peng interpreta a un hombre que recibe la orden de retirar los perros callejeros de su ciudad antes de los Juegos Olímpicos. Adoptó a su coprotagonista canina después de estrechar lazos con ella en el rodaje.

“Puede que en el futuro ya no necesite trabajar”, declaró Peng a The Associated Press, comentando la nueva popularidad de Xin. “Me limitaré a ser la agente con mi perro”.

Xin posa en Cannes junto a Eddie Peng, quien la adoptó como mascota luego de estrechar lazos en el rodaje.

También se concedieron tres premios a los mejores “momentos chucho”. Chippy, de Megalópolis, de Francis Ford Coppola, Dave, de Bird, de Andrea Arnold, y el surrealista conjunto de sabuesos de Kinds of Kindness, de Yorgos Lanthimos.

Se le perdonará que piense que el festival llega a su fin con la entrega de la Palma de Oro, pero en realidad aún quedan por entregar los premios cinematográficos propiamente dichos. La Palma de Oro y otros premios importantes se entregarán el sábado.

Fuente: AP