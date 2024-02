Museos del mundo: ¿cómo son las políticas de cobro de entradas?

Ante la posibilidad de que los museos nacionales de Argentina, que dependen de la Secretaría de Cultura que dirige Leonardo Cifelli, comiencen a cobrar entradas para su ingreso, con precios diferenciados entre extranjeros y residentes, Infobae Cultura realizó un recorrido por los principales espacios del mundo, para conocer cómo son las políticas de cobro.

Esta no sería la primera vez que se cobre un ticket para los visitantes, ya en el 2018, bajo el aura del Ministerio que dirigía Pablo Avelluto, se implementó un cobro de entradas para la muestra de William Turner, en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA).

En aquella oportunidad, se justificó el cambio debido a los enormes costes en seguro y traslados que significaban traer la obra de uno de los más importantes artistas británicos de toda la historia. Sin embargo, el sistema se mantuvo luego para conocer la colección del principal museo del país hasta que la pandemia en 2020 lo interrumpió.

Museo Nacional de Bellas Artes

Entonces, se mantuvo siempre un día de la semana libre gratuito, la última hora del día gratis y el acceso disponible para jubilados, docentes, menores de 12 años, personas con discapacidad y contingentes escolares, y se llamó a licitación para que una empresa se encargara del cobro de esas entradas.

El MNBA es museo más visitado del país y en 2023 el 35% de sus visitantes provino de otros países, informaron desde el museo, por lo que ya se analizaban varias alternativas, como la implementación de bonos contribución, colaboraciones voluntarias (Pay What You Wish), o el cobro exclusivo para acceder a exposiciones temporarias.

“Los no residentes, cuando visitan el museo, no pueden creer que es gratis la entrada a un patrimonio invaluable, especialmente los anglosajones. Pasa que muchos visitantes igual quieren hacer una contribución voluntaria y hoy si vos decis ‘Yo igual quiero pagar’, no tenemos ningún sistema implementado que nos permita eso”, dijo Andrés Duprat, director del museo.

Museo de Arte Moderno (MoMA) en Nueva York (EFE/Andrew Gombert)

Pero, ¿qué sucede en el resto del mundo? El cobro de entradas a visitantes, no necesariamente extranjeros, es un denominador común en algunos de los más importantes. En algunos casos, el pago abarca a todos los visitantes, mientras que en otros se mixtura con el sistema “Paga cuanto quieras” o, como en el Reino Unido, los espacios que funcionan bajo la órbita del estado son gratis para todos, sin importar el país de origen. A continuación algunos de los casos más emblemáticos:

Nueva York, por ejemplo, cuenta con los museos más caros del mundo. El Museo de Arte Moderno (MoMA) es uno de loas más accesibles, con un valor de USD 25 para ingresar, mientras que el Museo Guggenheim y el Whitney Museum elevaron en 2023 su entrada a 30 dólares. En ambos casos lo hicieron por las “persistentes tensiones financieras causadas por la pandemia”.

El caso del MET Museum, uno de los más visitados en Estados Unidos, fue uno de los primeros en elevar el los valores. En julio de 2022, pasó de 25 a 30, aunque mantiene la política de “Paga cuanto quieras” para los que puedan probar con un documento que son residentes en Nueva York o la vecina Nueva Jersey.

Museo Guggenheim en Nueva York

Esta tarifa preferencial para locales también la aplica el Museo Americano de Historia Natural, famoso por sus colecciones de fósiles y dinosaurios, que posee un ingreso de 28 dólares, aunque también hay pagos voluntarios a los residentes en Nueva York.

Sin embargo, muchos de estos espacios tienen un día al mes o a la semana con entrada gratuita, mientras que en otros casos el acceso no tiene costo alguno, como el Museo de Arte Folklórico Americano, que se dedica al estudio y la conservación del arte popular y de las expresiones creativas de artistas autodidactas contemporáneos; o el Museo de las Artes de El Bronx, que se dedica al arte urbano, incluyendo los famosos graffitis tan característicos de la ciudad.

En Washington, el Museo Smithsonian cuesta 8 dólares, mientras que la emblemática Galería Nacional de Arte, que posee una gran colección de pinturas y esculturas de maestros europeos desde la época medieval hasta el siglo XIX, el ingreso es gratuito.

Museo del Louvre (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En Francia, el museo más visitado del mundo, el Louvre, posee una tarifa de ingreso de 22 euros, aunque hay entrada gratuita para los menores de 18 años y los residentes de entre 18 y 25 años del Espacio Económico Europeo (UE, Noruega, Islandia y Liechtenstein), aunque se debe presentar documentación que lo avale. El primer viernes de cada mes a partir de las 18:00 el ingreso es gratuito para todos, excepto en julio y agosto.

El Museo de Orsay posee un coste de 16€ como también un precio reducido con sello de tiempo por 13€. Los niño y acompañantes, 13€, mientras que la visita nocturna, 12€. Por otra parte, el primer domingo del mes es gratis para todos, aunque resulta obligatorio reservar una hora de visita.

Visitar el español Museo del Prado cuesta 15 euros, aunque se puede ingresar de manera gratuita de lunes a sábado de 18:00 h a 20:00 h y de domingo y festivos, de 17:00 h a 19:00 h. Mientras que el Thyssen-Bornemisza tiene diferentes tarifas: 13 euros, la general; grupos de más de 6, 9; adulto con familia numerosa y jubilados, 9. También hay toda una serie de categorías con entrada gratuita, como los menores de 18, profesores, personas con discapacidad, entre otros.

Museo del Prado (Juan Barbosa - Europa Press)

Por su parte, el Museo Reina Sofía cuesta 12 €, aunque también se pueden programar dos visitas a lo largo de un año por 18, entre otras tarifas. En Madrid, además, existe una tarjeta anual para museos estatales con un costo de 36,06 €, que permite visitarlos todos a lo largo de un año desde la fecha de compra.

En el caso de Italia, a finales de 2023, los Museos Vaticanos anunciaron un aumento de su entrada, hasta los 20 euros, debido al “aumento generalizado de los costes” y para “garantizar el cuidado del patrimonio artístico”, según un comunicado. En Roma, la clásica Galleria Borghese tiene un precio de 13 €, y para quienes deseen ver las joyas que se encuentran en la Galería de los Uffizi, en Florencia, deberán abonar 25 euros, aunque es gratis para los menores de 18 y otros grupos.

Museo Hermitage (REUTERS/Anton Vaganov)

El British Museum de Londres posee una política de limitar el ingresos de número de personas “para garantizar que haya espacio para que pueda disfrutar su visita de manera segura”, ya que la entrada es gratuita y por eso se debe reservar fecha y hora con anterioridad. Si bien también existe la posibilidad de ir directamente, el ingreso dependerá de si se ha alcanzado o no el cupo diario. La mismo se aplica al Museo de Victoria y Alberto, a la National Gallery, la Galería Tate y National Portrait Gallery, entre otros.

Finalmente, el Hermitage de San Petersburgo, el más importante de Rusia, tiene dos tarifas. La visita diaria en 500 rublos (USD 5,50) o un pase para tres días seguidas por mil.