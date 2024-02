Continúa la saga judicial de “Hotel California” y esta vez habló el testigo estrella: Don Henley

El músico Don Henley declaró ante el Tribunal Supremo de Nueva York.

Don Henley nunca regaló páginas escritas a mano con borradores de letras de Hotel California y otros éxitos de los Eagles, dijo el músico, calificándolos de “muy personales”, en un testimonio que también profundizó en una parte no relacionada de su pasado: su arresto en 1980.

Don Henley, cofundador de una de las bandas más exitosas de la historia del rock, ganador de un Grammy, es el testigo estrella de los fiscales en un inusual juicio penal en torno a unas 100 páginas de bloc de notas del nacimiento de un exitoso álbum de 1976.

Henley dice que los documentos fueron robados de su granero en Malibú, California. Testificó que quedó consternado cuando el material comenzó a aparecer en subastas en 2012. “Simplemente no era algo que fuera visto por el público. Fue nuestro proceso. Fue algo muy personal, muy privado”, dijo. “Todavía no se lo mostraría a nadie”.

Henley dijo que nunca regaló páginas escritas a mano con borradores de letras de "Hotel California"

Lo que está en juego son unas 100 hojas de papel con letras en proceso de creación de varias canciones del famoso álbum Hotel California, incluidas “Life in the Fast Lane”, “New Kid in Town” y la canción principal que se convirtió en uno de los éxitos más duraderos del rock. Famosa por su largo solo de guitarra y una letra desconcertantemente poética, la canción todavía se reproduce cientos de millones de veces al año. El álbum es el tercero más vendido en la historia de Estados Unidos.

Los acusados son el marchante de libros raros Glenn Horowitz y los especialistas en recuerdos de rock Craig Inciardi y Edward Kosinski. Compraron las páginas a través del escritor Ed Sanders, que trabajó con los Eagles en una biografía de la banda nunca publicada y no está acusado en el caso.

Los acusados compraron las páginas a través del escritor Ed Sanders, que trabajó con los Eagles en una biografía de la banda nunca publicada

Todos ellos se han declarado inocentes de los cargos que se les imputan, entre ellos el de conspiración para cometer un delito de posesión de bienes robados. Los abogados de los acusados sostienen que Henley entregó voluntariamente las páginas al escribano y que en ningún momento se cometió delito alguno.

El abogado defensor Jonathan Bach reprodujo cintas de llamadas telefónicas de 1980 entre Sanders y Henley, incluida una en la que Henley dijo que “trataría de hurgar” en sus cuadernos legales llenos de borradores de letras. El abogado le mostró a Henley una etiqueta de envío que mostraba que el cuidador de su propiedad, en algún momento, le envió una caja a Sanders. Su contenido no figuraba en la lista.

Henley reconoció que no recordaba la totalidad de sus conversaciones con Sanders. Pero el cantante y activista por los derechos de los artistas insistió en que le dio al escritor sólo acceso a las páginas de letras, no posesión de ellas. Dijo que le dijo a Sanders que podía examinar los documentos, idealmente en un ático en la propiedad de Malibú, para que el libro pudiera beneficiarse de una visión de primera mano del “tiempo y esfuerzo que se invirtió” en escribir las canciones de los Eagles.

Don Henley sólo permitió a Sanders "examinar los documentos", según declaró

Henley dijo que había hablado de enviar reseñas musicales y clips de revistas a Sanders, pero no recordaba haberse ofrecido a enviarle letras escritas a mano. “¿Sabes que? No importa si conduje un camión a través del país y los arrojé en la puerta de su casa”, dijo Henley, acelerando su acento. “No tenía derecho a quedárselos ni a venderlos”.

El contrato del libro de Sanders de 1979 decía que cualquier material proporcionado por The Eagles se consideraba de su propiedad, señaló Henley. La defensa había señalado que planeaba interrogar a Henley, de 76 años, sobre la claridad con la que recuerda una época en la que vivía en su propio carril rápido. En un aparente intento de desactivar algunas de esas preguntas, un fiscal sacó a colación la detención de Henley en 1980.

El acusado Glenn Horowitz llega al Tribunal Supremo el lunes 26 de febrero de 2024, en Nueva York (AP /Mary Altaffer)

Henley se declaró inocente en 1981 de un delito menor por contribuir a la delincuencia de un menor, después de que las autoridades encontraran drogas y una chica de 16 años desnuda sufriendo una sobredosis en su casa de Los Ángeles el noviembre anterior. Fue condenado a libertad condicional y a pagar una multa de 2.500 dólares, y solicitó un programa de educación sobre drogas para que se le retiraran algunos cargos por posesión.

Henley testificó que había estado deprimido por la ruptura de The Eagles en 1980 y que había buscado “un escape” llamando a una trabajadora sexual esa noche. “Tomé una mala decisión, de la que me arrepiento hasta el día de hoy”, lamentó. En cuanto a sus recuerdos, dijo: “No puedo decirle lo que desayuné el pasado viernes por la mañana, pero puedo decirle dónde nos alojamos cuando tocamos en Wembley en 1975 y fuimos teloneros de Elton John y los Beach Boys”.

Los acusados, el vendedor de recuerdos Edward Kosinski, a la derecha, y el conservador del Salón de la Fama del Rock and Roll Craig Inciardi, a la izquierda

También ofreció detalles sobre los métodos creativos de The Eagles, como dónde compra sus blocs de notas (en una papelería de Ventura Boulevard, en el barrio de Sherman Oaks de Los Ángeles) y por qué alterna la letra cursiva con la de imprenta. La primera es por rapidez, la segunda suele ser para ideas “que realmente podría utilizar”, explica.

Cuando escribían sus álbumes, él y Glenn Frey, cofundador de los Eagles, alquilaban una casa y se pasaban el día pensando en títulos de canciones y conceptos, cada uno con una guitarra y un bloc de notas, recuerda Henley. “Teníamos largas conversaciones sobre varias ideas, a veces discusiones filosóficas”, dijo Henley. Identificó un trozo de letra de Frey en al menos una de las páginas en disputa.

Miembros de The Eagles, de izquierda a derecha, Timothy B. Schmit, Don Henley, Glenn Frey y Joe Walsh en el Festival de Cine de Sundance, 2013

Sanders vendió los documentos en 2005 a la empresa de Horowitz, que a su vez los vendió a Kosinski e Inciardi. Kosinski tiene un sitio de subastas de objetos de colección de rock and roll; Inciardi era entonces conservador en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En un correo electrónico de 2005 a Horowitz, Sanders dijo que el asistente de Henley le había enviado los documentos para el proyecto de la biografía, según la acusación.

Henley denunció su robo después de que Inciardi y Kosinski comenzaran en 2012 a ofrecerlos en varias subastas. Henley también volvió a comprar cuatro páginas por 8.500 dólares en 2012. Testificó que le molestaba “volver a comprar mi propia propiedad”, pero lo vio como “la forma más práctica y expeditiva” de conseguir que se retirara el anuncio de la subasta.

Los abogados de Kosinski, sin embargo, han argumentado que la transacción reconocía implícitamente su propiedad. Mientras tanto, Horowitz e Inciardi empezaron a inventar historias alternativas sobre cómo Sanders se hizo con los manuscritos, según los fiscales de Manhattan. En varios momentos, las fuentes sugeridas incluyeron un hallazgo entre bastidores, un regalo de Frey y otras explicaciones, según la acusación.

Don Henley durante la gira "History of the Eagles" en el Forum, en enero de 2014, en Los Ángeles

Sanders contribuyó o firmó algunas versiones, según los correos electrónicos. No ha respondido a los mensajes en busca de comentarios sobre el caso. Kosinski remitió una de las diversas explicaciones al abogado de Henley y dijo a una casa de subastas que el rockero no tenía “ningún derecho” sobre los documentos, según la acusación.

Henley ha sido un ferviente defensor de los derechos de los artistas sobre su obra. Desde finales de la década de 1990, tanto él como el grupo de defensa de los derechos de los músicos que cofundó se han manifestado en diversos foros, desde el Tribunal Supremo hasta el Congreso, sobre la legislación de derechos de autor, el intercambio de archivos en línea y otros temas.

El músico, principal compositor de The Eagles, también presentó una demanda por el uso no autorizado de algunas de sus canciones en solitario en un anuncio político y por unas remeras no relacionadas en las que se hacía un juego de palabras con su nombre y una canción de los Eagles. Ambos casos terminaron con acuerdos y disculpas de los demandados.

Fuente: AP

[Fotos: AP /Mary Altaffer; Chris Pizzello/Invision/AP; John Shearer/Invision/AP]