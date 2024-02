“Anatomía de una caída” y Justine Triet triunfan en los premios César

La directora Justine Triet recibió el Premio a la mejor Directora por su película "Anatomía de una caída" (REUTERS/Benoit Tessier)

Anatomía de una caída y su directora Justine Triet se llevaron este viernes los premios más importantes de la edición número 49 de los César, como el de dirección, mejor película o mejor guion original, en una gala muy marcada por las reivindicaciones contra los abusos sexuales en la industria.

El ‘thriller’ judicial de Triet fue la cinta más premiada, con seis galardones de los once a los que aspiraba; mientras que la otra gran favorita de la noche, la fantástica El reino animal, de Thomas Cailley, se llevó cinco de sus doce candidaturas, con especial éxito en las categorías técnicas.

“Me gustaría dedicar este César a todas las mujeres”, afirmó Triet en el legendario teatro Olympia de París, ya con el gran galardón de la noche, el de mejor película, en las manos. Ese premio certifica un brillante palmarés que comenzó en mayo con la Palma de Oro del Festival de Cannes y que tendrá su gran colofón el próximo 11 de marzo en Hollywood, donde Anatomía de una caída aspirará a cinco Oscar, aunque la victoria en Estados Unidos se plantea más complicada que en esta gran noche del cine francés.

La actriz Sandra Huller ganó mejor actriz por su papel en la película "Anatomía de una caída" (REUTERS/Benoit Tessier)

En interpretación, la alemana Sandra Hüller se adjudicó la estatuilla a mejor actriz por su papel protagonista en ‘Anatomía de una caída’ y Arieh Worthalter hizo lo propio en la categoría masculina por El caso Goldman. Los de los roles secundarios se los llevaron Adèle Exarchopoulos por Las dos caras de la justicia’ y Swann Arlaud por su papel de abogado en ‘Anatomía de una caída’; en tanto que los premios a los mejores actores revelación fueron para Ella Rumpf (‘El teorema de Marguerite’) y Raphaël Quenard (‘Perro feroz’).

Para el premio a la mejor película extranjera, la Academia de los César eligió a la canadiense La naturaleza del amor (Monia Chokri), por delante de la italiana El rapto (Marco Bellocchio); la finlandesa Fallen Leaves (Aki Kaurismäki); la japonesa Perfect days (Wim Wenders) y a la estadounidense Oppenheimer, de Christopher Nolan. Este último realizador, sin embargo, subió a recoger igualmente una estatuilla, el César de honor, que se encargó de presentar la francesa Marion Cotillard. También se entregó otro galardón de honor a la actriz, directora y guionista francesa Agnès Jaoui, que es la mujer más laureada de la historia de estos premios.

El director Christopher Nolan recibió su Premio César Honorifico durante la 49ª ceremonia de los Premios César (REUTERS/Benoit Tessier)

Gala Hernández López recibió el premio al mejor corto documental por La Mécanique des fluides, una obra en la que exploró la subcultura ‘incel’ (célibes involuntarios) y la soledad en la era de internet. En su discurso al recoger el galardón, la realizadora de 30 años originaria de Murcia dijo que no estaría allí sin sus “camaradas feministas” y dio las gracias a su familia, a su equipo, a sus amigos y a Francia, el país en el que ha desarrollado su carrera profesional, sin dejar de añadir un “muchas gracias” final en español.

La directora Gala Hernández López, los productores Ninon Chapuis, Thibault de Gantes y Lucas le Postec después de recibir el Premio al mejor documental corto por la película "La Mecanique des Fluides"(REUTERS/Johanna Gerón)

También pidió que valores como “la igualdad de oportunidades, el universalismo, la acogida, el apoyo al arte y la cultura y la defensa de los servicios públicos”, que admira de Francia pero que ve a día de hoy amenazados, no se vean reducidos a una “retórica vacía” y que permitan al país comprometerse realmente con crisis como la que vive hoy el pueblo palestino. “Muy contenta, no me lo creo. Estoy un poco disociada pero muy agradecida por el premio porque significa mucho para mí y para mi carrera”, aseguró tras la ceremonia la realizadora.

El ‘Me Too’ francés toma la palabra

La ceremonia en el teatro Olympia estuvo muy marcada por las reivindicaciones contra los abusos sexuales en la industria del cine, ya que Francia asistió a una lluvia de denuncias y acusaciones en los últimos meses. La encargada de hacer de representante de este ‘Me Too’ francés fue la actriz Judith Godrèche, que recientemente denunció haber sido abusada por dos directores (Benoit Jaquot y Jacques Doillon) cuando era adolescente.

Judith Godreche pronunció un discurso sobre la violencia sexual y de género en el cine, durante la 49ª ceremonia de los Premios César en París, Francia (REUTERS/Benoit Tessier)

“Sé que da miedo. Miedo de perder las subvenciones, miedo de perder papeles”, afirmó Godrèche, que fue recibida con una gran ovación en pie al salir al escenario e instó: “Podemos decidir que los hombres acusados de violación no sean más los que hacen y deshacen en el cine”. Otras denuncias de alto impacto señalaron a Gérard Depardieu, demandado por cuatro mujeres y acusado públicamente por más de una quincena, o al actor de Anatomía de una caída Samuel Theis. Para esta gala, la Academia de los César decidió mantener su política de no permitir participar a figuras que tuvieran abiertas causas judiciales por hechos de violencia.

El actor Arieh Worthalter ganó el Premio al mejor actor por su papel en la película "Le Proces Goldman" (El caso Goldman) (REUTERS/Benoit Tessier)

Lista completa de ganadores:

Mejor película: “Anatomía de una caída”, de Justine Triet

Mejor dirección: Justine Triet, por “Anatomía de una caída”

Mejor actriz: Sandra Hüller, por “Anatomía de una caída”

Mejor actor: Arieh Worthalter por “Le procès Goldman” (El caso Goldman)

Mejor actriz secundaria: Adèle Exarchopoulos por “Je verrai toujours vos visages” (Las dos caras de la justicia)

Adele Exarchopoulos recibió el Premio a la mejor actriz de reparto por su papel en la película "Je verrai toujours vos visages" (REUTERS/Benoit Tessier)

Mejor actor secundario: Swann Arlaud por “Anatomía de una caída”

Revelación femenina: Ella Rumpf por “El teorema de Marguerite”

Revelación masculina: Raphaël Quenard por “Chien de la casse” (El perro feroz)

Mejor guión original: Justine Triet, Arthur Harari por “Anatomía de una caída”

Mejor guión adaptado: Valérie Donzelli, Audrey Diwan por “L’amour dans les forêts” (Just the Two of Us)

El compositor Andrea Laszlo de Simone después de recibir el Premio a la mejor Música original por la película 'le Regne Animal' (el Reino Animal) (REUTERS/Johanna Geron)

Mejor documental: “Four Daughters”, de Kaouther Ben Hania

Mejor film de animación: “Linda veut du poulet !” (Linda quiere pollo), de Chiara Malta, Sébastien Laudenbach

Mejor ópera prima: Chien de la casse (El perro feroz), de Jean-Baptiste Durand

Mejor fotografía: David Cailley por “Le Règne animal” (El reino animal)

Mejor montaje: Laurent Sénéchal por “Anatomía de una caída”

Mejor música: Andrea Laszlo de Simone por “Le Règne animal” (El reino animal)

Mejor sonido: Fabrice Osinski, Raphaël Sohier, Mattthieu Fichet, Niels Barletta por “Le Règne animal” (El reino animal)

Mejor vestuario: Ariane Daurat por " Le Règne animal” (El reino animal)

Mejor dirección de arte: Stéphane Taillasson - “Les trois mousquetaires: D’Artagnan y Les trois mousquetaires: Milady”

Mejores efectos visuales: Cyrille Bonjean, Bruno Sommier, Jean-Louis Autret por “Le Règne animal” (El reino animal)

La actriz y directora Agnes Jaoui recibió su Premio César Honorifico durante la 49ª ceremonia de los Premios César (REUTERS/Benoit Tessier)

Mejor corto de ficción: “L’attente” (Expecting), Alice Douard

Mejor corto de animación: “Été 96″ (Summer 96), de Mathilde Bédouet

Mejor corto documental: “La mécanique des fluides”, de Gala Hernandez Lopez

Mejor film extranjero: “Simple comme Sylvain”, de Monia Chokri (Canadá/Francia)

César Honorífico a Agnès Jaoui y Christopher Nolan

