Atom Egoyan impacta en Berlín con su nueva película sobre traumas y abusos

El director canadiense Atom Egoyan durante la presentación de su nueva película "Seven Veils" en Berlín

La aclamada actriz Amanda Seyfried aborda las secuelas emocionales del abuso sexual en el nuevo filme del director canadiense Atom Egoyan, Seven veils, presentado en la Berlinale fuera de competencia. Este proyecto, que se apropia y reinterpreta el antiguo mito de Salomé, brinda una plataforma para analizar recuerdos tormentosos de la infancia a través del arte.

Seven veils se sumerge en la historia de una directora encargada de realizar una nueva producción de la ópera Salomé, encontrándose en el proceso con el resurgimiento de memorias perturbadoras. Seyfried, cuya carrera despegó a los 15 años, ha comentado en conferencias de prensa su profunda conexión con el papel, destacando la intensidad y desafíos que conllevó personificar a una mujer frente a la inminencia de una separación matrimonial mientras enfrenta desafíos profesionales. La actriz, anteriormente nominada al Oscar y laureada con un Emmy, celebra la evolución hacia roles más complejos y enriquecedores en los últimos años.

Amanda Seyfried y Atom Egoyan durante la conferencia de prensa para promocionar la película 'Seven Veils'

La trayectoria de Atom Egoyan inicia con su película Next of Kin en 1984, explorando la identidad y la suplantación personal a través de la narrativa. Family Viewing (1987) y Speaking Parts (1989) son testimonio de su temprana fascinación por la memoria, el deseo y la descomposición familiar como microcosmo social. Avanzando en el tiempo, El liquidador (1991) representa uno de sus trabajos más ambiciosos, introduciendo a los espectadores en una compleja red de emociones y desenlaces vitales. Exotica (1994) y The Sweet Hereafter (1997), solidifican su reputación como un director de estilo único y narrativas profundas. Ararat (2002) y Where the Truth Lies (2005), con actores como Kevin Bacon y Colin Firth, expanden aún más su horizonte narrativo abordando el genocidio armenio y misteriosas separaciones, respectivamente.

Por su parte, Egoyan, reconocido por su obra en las décadas de los 90, ha mantenido un interés constante en explorar narrativas que desentrañan los dilemas humanos más oscuros. Seven veils marca su nueva incursión en el mito de Salomé, tema al que ya había dedicado atención previamente en producciones de ópera. Dirigió en 1996, por primera vez, un montaje de la opera Salomé, que desde entonces ha sido llevada a escena en siete ocasiones, la última de ellas el año pasado. “Fue entonces cuando empecé a pensar en esta película y en Amanda, la historia es fascinante y un gran número de artistas han explorado el mito, desde la Biblia a Oscar Wilde o Richard Strauss, es una historia sobre el deseo y qué pasa cuando no tienes lo que crees que necesitas”, resumió.

El director busca, a través de esta película, generar una reflexión crítica sobre las políticas de identidad y las sensibilidades contemporáneas respecto al comportamiento sexual indebido. La obra cuenta con la participación de los cantantes de la Canadian Opera Company, Ambur Braid y Michael Kapfur-Radecky, quienes contribuyen con su talento vocal al filme.

Amanda Seyfried, Douglas Smith y Ambur Braid asisten a la proyección de la película 'Seven Veils' en el 74º Festival Internacional de Cine de Berlín

Profundizando en el proceso creativo y las motivaciones detrás de Seven veils, tanto Seyfried como Egoyan destacaron el desafío y la importancia de confrontar y narrar historias de trauma y superación. La película no solo sirve como espejo de las luchas personales de sus creadores sino que invita al espectador a reflexionar sobre las complejas dinámicas del deseo, la necesidad y la recuperación después de experiencias de abuso.

Anteriormente, debutó en el Festival de Cine de Toronto y ahora, Seven Veils forma parte del Festival de Cine de Berlín 2024, en donde se anuncia como parte de Berlinale Special Gala, una categoría destinada a aquellas cintas fuera de lo común.

Fuente: EFE

[Fotos: REUTERS/Liesa Johannssen y Annegret Hilse]