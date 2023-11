Una grabación inédita de Bill Evans en vivo exalta el arte del trío

Bill Evans - Tales: Live in Copenhagen (1964)

La última joya del siempre creciente catálogo de Bill Evans, el fallecido pianista de jazz, conmemora un regreso a sus raíces.

La música clásica europea es la base del inconfundible sonido de Evans, y Tales - Live in Copenhagen (1964) contiene grabaciones inéditas de su primera gira europea.

La versión en vinilo saldrá a la venta con motivo del Record Store Day el viernes 24 de noviembre, mientras que la edición en CD está prevista para el 1 de diciembre. El álbum es la continuación de Treasures - Solo, Trio & Orchestra Recordings from Denmark (1965-1969) del sello Elemental Music, un atractivo conjunto de dos CD de actuaciones posteriores.

Tales contiene 11 cortes, 10 de los cuales presentan a Evans con el bajista Chuck Israels y el baterista Larry Bunker. La mayoría de los temas formaban parte del repertorio del trío desde hacía tiempo cuando llegaron a Copenhague, y su nivel de comodidad da como resultado una música llena de inventiva que es una maravilla de síncopa y sincronía.

Bill Evans regresa a las raíces del jazz en su última joya musical: "Tales - Live in Copenhagen (1964)"

Como siempre, la creatividad rítmica de Evans hace las delicias. Hay dos interpretaciones de “How My Heart Sings”, y el piano brilla con rápidas exploraciones de una sola nota que se detienen y comienzan a girar, saltar, girar y bailar.

Como se trata de Bill Evans, la música canta y se balancea. “Waltz for Debby” recibe una interpretación encantadora y enérgica, y aunque “My Foolish Heart” comienza a un ritmo lúgubre en dos interpretaciones, el abrazo de Evans a la melodía pronto disipa la melancolía.

También hay una lírica interpretación de “I Didn’t Know What Time It Was”. Según las extensas y excelentes notas, es la única grabación de Evans de la canción de Rodgers-Hart.

Teniendo en cuenta la edad y las fuentes del material, la calidad del sonido es notablemente buena. Eso hace que sea fácil disfrutar de las primeras evocaciones europeas de Evans de las muchas influencias que destiló tan bellamente, desde Miles y Monk a Debussy y Beethoven.

Fuente y fotos: AP. Video: Elemental Music.