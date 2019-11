En el relanzamiento, Paco Taibo II había dicho que el proceso de reestructuración en la Argentina se daba a la par del que se desarrollaba en México, centrado en la construcción de “una editorial popular de choque que llegue hasta los más pobres, los que no leen, los que no leían y sobre todo a los que leen y se rascan el bolsillo para poder leer porque no tienen dinero para comprar libros”.