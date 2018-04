Sigamos o no a Bukowski en esta vía sombría, sin duda es fácil identificarse con sus razones para apegarse a los gatos: ""Cuando lo elementos me atenazan y paralizan, me limito a mirar a mis gatos. Tengo 9. Miro a uno de ellos, dormido o medio dormido, y me relajo. Escribir también es mi gato. La escritura me ayuda a plantarle cara a todo. Me apacigua. Aunque sólo sea durante unos instantes".