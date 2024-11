El ‘Pibe’ Valderrama salió en defensa de Efraín Juárez desde México: “¿Quién dijo que los goles no se festejan?”

El Pibe defendió a Efraín Juárez por todos los señalamientos que le han hecho por celebrar goles - crédito Colprensa

Efraín Juárez se ha convertido en uno de los técnicos más comentados en el Fútbol Profesional Colombiano. El mexicano, que vive su primera experiencia como entrenador con Atlético Nacional, ha logrado captar la atención, pero no por revolucionarias propuestas tácticas o innovadores esquemas de juego, sino por su personalidad que algunos consideran como explosiva. Esta característica lo ha ubicado en el centro de varias polémicas, que han marcado su paso al frente del banquillo verdolaga.

Precisamente por su comportamiento, Efraín Juárez recibió una sanción por parte de la Inspección de Policía de Medellín, que no solo le impuso una multa superior a los 20 millones de pesos, sino que también le prohibió el ingreso al estadio Atanasio Girardot por un período de tres años. Además, la Dimayor había sancionado al técnico con la prohibición de estar presente en los siguientes partidos de los cuadrangulares, aunque para el próximo encuentro ante Millonarios, Juárez podrá estar nuevamente en el banquillo de Nacional por decisión de la Dimayor.

Las sanciones impuestas a Efraín Juárez han sido resultado de su eufórica celebración de goles, que algunos interpretan como una provocación hacia los rivales. Estas medidas correctivas han generado gran polémica, ya que muchos consideran que se trata de una persecución al entrenador mexicano, al imponerle sanciones severas por sus gestos en el campo. Precisamente uno de los que se refirió al tema fue el referente del fútbol colombiano, Carlos Alberto ‘el Pibe’ Valderrama, quien desde México lamentó la situación que ha sufrido el entrenador verdolaga.

“Estamos locos. No estoy de acuerdo (con las sanciones). En el fútbol los goles hay que festejarlos. Fue una exageración, no lo entiendo, porque los goles hay que festejarlos… Lo veo raro es por la situación, porque él festejó dos goles, uno contra Medellín y otro contra Santa Fe; es raro, porque él es técnico, y los técnicos tienen derecho de festejar… Es un asunto más social, porque queremos que el aficionado vaya a divertirse y va a pelear… pero no entiendo la suspensión”, comentó el Pibe en Azteca Deportes.

