Jorge Luis Pinto reconoció que no le interesa “lo que dice la Dimayor”: dura crítica del técnico de Unión Magdalena

Jorge Luis Pinto dirige al Unión Magdalena desde el segundo semestre de 2024 - crédito Unión Magdalena

La Primera B del fútbol colombiano está lista para definir al segundo finalista para la pelea por el primer ascenso, entre el Unión Magdalena y Llaneros, que coronarán al ganador del segundo semestre y que disputará la finalísima, como le llama la Dimayor, que de paso entregará el trofeo de la temporada.

En medio de las protestas sobre el reglamento para conocer los ascendidos, el técnico Jorge Luis Pinto le mandó un sablazo a la División Mayor con respecto a sus decisiones, que de paso aumentaron la polémica con el comunicado de Real Cartagena, al calificarlo como una “decisión sesgada”.

Cabe recordar que, tras la explicación de Dimayor, si Llaneros gana el segundo semestre ascenderá directamente porque ganó en la primera parte del año, dejando al Magdalena y Cartagena peleando el otro cupo, pero si los samarios superan a los de Meta, se volverán a ver en la final anual y los Heroicos deberán esperar al perdedor, excepto si uno de ellos termina primero en reclasificación, pues allí se definirían los dos tiquetes a la “A” sin necesidad de repechaje.

“Mi reglamento es ganar y punto”

Tanto Real Cartagena como Llaneros mostraron su molestia por lo que parece ser un “vacío” en el reglamento de la Primera B, al no ser lo suficientemente claro con respecto a cada uno de los escenarios para definir a los dos ascendidos a la Liga BetPlay en 2025.

Jorge Luis Pinto, en charla con El Heraldo, afirmó que no le da importancia a esas polémicas, sino a lo que pasará en la final del semestre: “Yo le he dicho a mi equipo que no me interesa lo que dice la Dimayor, que la demanda, que el reglamento, qué ponen, qué reclaman. Lo único que tengo en mente es ganar los dos partidos. Y en eso quiero que nos concentremos. En jugar bien, en manejar tácticamente bien los dos partidos. En buscar el resultado, en proponerle al contrario y asegurar nuestra clasificación”.

Jorge Luis Pinto logró que el Unión Magdalena terminara primero en la Primera B, lo mismo que en cuadrangulares y llegara a la final del semestre - crédito Unión Magdalena

“Eso lo tenemos en la mente y eso le he pedido al equipo. Que se mentalice en eso, que no piensen en lo que dijo la Dimayor, en lo que dijo Llaneros, en lo que dijo Cartagena, que el reglamento, que no sé qué. Nosotros solamente pensamos en eso”, añadió.

El técnico del Unión Magdalena fue claro al decir que, respecto al reglamento, no le pone atención y su único objetivo es conseguir buenos resultados: “Ni yo me presto ni sé cómo se podría hacer. Yo no sé cómo, yo no he podido entender. ¿Entonces el empate nos sirve a los dos? Yo no sabía eso. Bueno, pero no, no, yo no pienso en eso. Yo ni quiero saber más del reglamento. Mi reglamento es ganar los dos partidos, y punto”.

Real Cartagena le contestó a la Dimayor sobre el reglamento para el ascenso - crédito @RealCartagena/X

Sumado a eso, Punto respondió a un comentario del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, de que el Unión Magdalena no quería enfrentarse al Real en el repechaje: “¿Qué día le oí una declaración en la que aseguró que con el equipo que menos se quería enfrentar era Unión? ¿Entonces? ¿Ahora qué? ¿Nos echó la culpa a nosotros? ¡Qué locura! Al doctor Dumek yo lo conozco hace 25 años, así que no. Él sabe cómo es mi trabajo”.

“Nosotros estamos hechos para competir”

Dejando a un lado la polémica, Jorge Luis Pinto aseguró que sus jugadores se encuentran preparados para afrontar la final del semestre, el 27 de noviembre y 3 de diciembre, y resaltó varias fortalezas del Ciclón Bananero para medirse con Llaneros.

“Que es un equipo compacto, colectivo, que sabe jugar con la pelota, que sabe presionar, que sabe echar para adelante y que es muy seguro. Nuestro promedio de goles es muy bueno, tenemos buen ataque, sabemos quitar la pelota rápido. En todo eso nos sustentamos en los partidos”, mencionó al periódico barranquillero.

Unión Magdalena quiere volver a la primera división y está acercándose a ese objetivo en 2024 - crédito Unión Magdalena

Sobre el escenario de que pueda verse en el repechaje con Real Cartagena, con un desgaste por la final, Pinto fue claro al decir que no le preocupa eso: “Nosotros estamos hechos para competir. Yo, de lo que he visto, siento que el equipo mío tiene una base física extraordinaria. Mantiene el ritmo los 90 minutos, juega constante. No es un equipo de altibajos. No, de ninguna manera”.