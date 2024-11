Directivo del Rayo Vallecano despejó dudas sobre el futuro de James Rodríguez: “El mercado dirá lo que necesitamos”

James Rodríguez regresó a Rayo Vallecano, luego de su participación con la selección Colombia en eliminatorias - crédito Rayo Vallecano

James Rodríguez enfrenta un panorama incierto en el Rayo Vallecano, en el que su futuro parece estar en manos del entrenador Íñigo Pérez. Según declaraciones del director deportivo del club, David Cobeño, recogidas por Dazn, la salida del técnico no es una opción en este momento, lo que podría complicar las oportunidades de juego para el futbolista colombiano.

El Rayo Vallecano sufrió una derrota reciente ante el Sevilla, cayendo 1-0, lo que los dejó en la posición trece de la tabla, cerca de la zona de descenso. A pesar de los resultados adversos, Cobeño expresó su confianza en el trabajo de Pérez, destacando que el equipo ha mostrado una buena imagen y sensaciones positivas, aunque reconoció la necesidad de mejorar en las jornadas restantes.

Definido el futuro de James Rodríguez en Rayo Vallecano

La situación de James Rodríguez en el equipo madrileño ha generado especulaciones sobre su posible salida en el mercado de invierno. Sin embargo, Cobeño aclaró que, por el momento, no se ha considerado la salida de ningún jugador en particular, incluyendo a James. El director deportivo subrayó la importancia del colombiano no solo en el campo, sino también como líder en el vestuario, aportando calidad al grupo.

“El míster es el que decide quién juega y quién no, él en todo momento está dispuesto a revertir la situación. Hasta ahora, le pongo una buena nota de momento. Estamos en una situación en la clasificación, a día de hoy, cómoda, pero sin relajarnos. El inicio ha sido bueno, buena imagen, buenas sensaciones y esto hay que reflotarlo con las jornadas que quedan, pero de momento el equipo bien”, dijo David Cobeño.

A pesar de su rol limitado en el terreno de juego, el club valora la presencia de James en la plantilla. Cobeño enfatizó que el entrenador tiene la última palabra sobre las alineaciones y que el enfoque actual está en los partidos restantes, dejando que el mercado dicte las necesidades futuras del equipo.

“A día de hoy no he valorado ninguna situación particular de ningún jugador. Estamos centrados solamente en el equipo, en jugar los partidos que quedan, que son muy importantes y luego el mercado dirá lo que necesitamos. El entrenador también tendrá que ver en la planificación y James sigue siendo igual de importante que cualquier otro jugador de la plantilla. Para nosotros tener a James en la plantilla nos aporta mucha calidad, no solo dentro del campo, sino también en el vestuario”.

La continuidad de Íñigo Pérez al frente del equipo y la falta de minutos para James podrían influir en la decisión del jugador de buscar nuevos horizontes en el próximo periodo de transferencias. No obstante, el Rayo Vallecano parece dispuesto a mantener al colombiano en sus filas, al menos hasta el final de la temporada.

El equipo con el que James pudo fichar en España antes del Rayo Vallecano

James Rodríguez estuvo cerca de unirse al Celta de Vigo, pero las diferencias en el estilo de juego frustraron su llegada, según reveló Marco Garcés, director de fútbol del club, en una entrevista con el Diario AS. A pesar de las negociaciones avanzadas con el representante del futbolista colombiano, el equipo español decidió no continuar debido a la incompatibilidad entre el perfil de James y el esquema táctico del entrenador Claudio Giráldez.

Durante la Copa América, el futuro de James Rodríguez fue objeto de especulación, especialmente tras su destacada actuación en el torneo en Estados Unidos. Sin embargo, su falta de continuidad en el São Paulo y la ausencia de ofertas de clubes europeos importantes complicaron su situación. En este contexto, el Celta de Vigo surgió como una opción, pero las conversaciones no prosperaron.

Garcés explicó que el Celta de Vigo no utiliza un jugador en la posición de “diez”, lo que dificultó encontrar un lugar adecuado para James en el equipo. “Nosotros jugamos sin diez, entonces era difícil pensar dónde ubicarlo”, comentó el directivo al medio citado. Esta falta de encaje en el esquema táctico fue determinante para que el club desistiera de su fichaje.

El interés del Celta de Vigo por James Rodríguez se gestó meses antes de que comenzaran los rumores sobre su posible salida de São Paulo. Garcés relató que se reunió con el representante del jugador en Madrid, en un partido que el equipo disputó allí, lo que dio inicio a las negociaciones. Sin embargo, a pesar de las expectativas iniciales, el acuerdo no se concretó.