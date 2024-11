El récord que busca igualar Juan Fernando Quintero en la final de Copa Sudamericana 2024

1985: Willington Ortiz (América) - América de Cali vs. Argentinos Juniors

1989: Albeiro Usuriaga (Atlético Nacional) - Atlético Nacional vs. Olimpia de Asunción

1995: Juan Pablo Ángel (Atlético Nacional) - Atlético Nacional vs. Gremio de Porto Alegre

1995: Víctor Hugo Aristizábal (Atlético Nacional) - Atlético Nacional vs. Gremio de Porto Alegre

1996: Antony de Ávila (América de Cali) - América de Cali vs. River Plate

1998: Antony de Ávila (Barcelona) - Vasco da Gama vs. Barcelona de Ecuador

1999: Víctor Bonilla (Cali) - Deportivo Cali vs. Palmeiras

1999: Martín Zapata (Cali) - Deportivo Cali vs. Palmeiras

2004: Jhon Viáfara (Once Caldas) - Once Caldas vs. Boca Juniors