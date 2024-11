Por particular protesta, Dimayor le impuso dura sanción a los jugadores del Atlético Bucaramanga: se taparon la boca en los actos de protocolo del juego ante Fortaleza

Así fue como los jugadores se taparon la boca y el escudo, en los actos protocolarios del juego frente a Fortaleza - crédito @cesaralo/X

El Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano castigó a los once futbolistas del Atlético Bucaramanga tras su protesta al taparse la boca en los actos de protocolo del partido que ganó el vigente campeón de Colombia por 1-0 ante Fortaleza CEIF el 9 de noviembre de 2024.

El origen de la protesta fue la sanción que recibió el director técnico venezolano del cuadro bumangués, Rafael Dudamel, tras protestar en la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 frente a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja el pasado 6 de noviembre de 2024.

Así ratificó la sanción la Dimayor hacia los 11 futbolistas del Atlético Bucaramanga

Con una multa económica se sancionó a los futbolistas del Atlético Bucaramanga tras su protestas en los actos de protocolo a la decisión de suspender a Rafael Dudamel - crédito página oficial de Dimayor

La sanción a los futbolistas la informó de la siguiente forma la Dimayor a través de la Resolución No. 105 emitida el 22 de noviembre de 2024:

“El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional procede a resolver: Sancionar a los señores Aldair Alejandro Quintana Rojas, Kevin Andrés Cuesta Rodríguez, Santiago Jiménez Mejía, Fredy Hinestroza Arias, Andrés Fabián Ponce Núñez, Aldair Yesid Gutiérrez Toncel, Edwin Fabry Castro Barrios, Cristian Eduardo Zapata Valencia, Esneyder Mena Perea, Leonardo José Flores Soto, Frank Andersson Castañeda Vélez, jugadores del registro del Club Atlético Bucaramanga S.A, con multa de un (1), Salario Mínimo Legal Vigente (SMMLV), equivalente a un millón trescientos mil pesos ($1.300.000) para cada uno de los sujetos disciplinarios descritos, por incurrir en la conducta incorrecta descrita en el numeral 3 del artículo 73 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol en el partido disputado por la fecha 18 de la Liga BetPlay Dimayor - II 2024, entre el Club Atlético Bucaramanga y Fortaleza Fútbol Club S.A”.

El motivo de la protesta de los jugadores del Atlético Bucaramanga: La sanción a Rafael Dudamel por su protesta en el arbitraje ante Boyacá Chicó

El técnico Rafael Dudamel, junto al volante Fabián Sambueza, fueron sancionados por la DImayor - crédito Colprensa

La situación ocurrió a través del respaldo que los jugadores quisieron brindarle al director técnico venezolano Rafael Dudamel, tras recibir una multa por parte del mismo tribunal tras sus declaraciones en el partido ante Boyacá Chicó el 9 de noviembre de 2024.

En las declaraciones dadas por el venezolano, acusó al juez central del encuentro Wilmar Montaño, y al encargado de dirigir el VAR, Kéiner Jiménez de haber influido en el resultado final en el estadio La Independencia de Tunja y que a la final, dejó eliminado al vigente campeón del fútbol colombiano:

“Ojalá no tenga que nombrar a estos impresentables otra vez en mi vida, porque me da un malestar corporal al nombrar a Keiner Jiménez y a Wilmar Montaño. El árbitro le dice a los futbolistas dentro del partido, que no tenía la pelota en las manos y lo llaman al VAR. El señor Keiner Jiménez, el del VAR, hizo desastres. Y Montaño, el juez central, de muy poca personalidad, porque ya había sancionado el gol y le muestran exactamente el momento cuando la pelota hace contacto con los guantes del arquero y mi delantero le pega a la pelota”.

Además explicó en su momento lo ocurrido con la jugada polémica donde anularon un gol a favor del cuadro bumangués y que posteriormente fue anulada por parte del VAR:

“El arquero de Chicó nunca tuvo la posesión del balón en su totalidad. Así acabaron con un semestre del campeón, en el que se termina con una vergonzosa dirección arbitral. La verdad que siento pena. Cuenten la historia de lo sucedido hoy con pena, porque este es el ejemplo que no se debe seguir. Vergüenza le des debe dar a estos tipos (Montaño y Jiménez), llegar a su casa y mirar a la cara a sus hijos (si los tienen), mirarlos a la cara porque no tienen moral alguna. Sus seres queridos deben sentir pena por estos dos individuos”.

