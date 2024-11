Presidente de la Dimayor es “sumiso” a dirigente de Millonarios, aseguró Iván Mejía

Fernando Jaramillo no ha ocultado su gusto por el conjunto embajador - crédito Colprensa

Iván Mejía es uno de los periodistas más reconocidos en el territorio nacional. Y es que a pesar de que se ha mantenido distante de los medios de comunicación desde hace varios años, el caleño continúa dando a conocer sus polémicas opiniones por medio de sus redes sociales.

Por ejemplo, el comunicador que trabajó para múltiples cadenas radiales y de televisión en el país desde hace décadas, se ha mantenido firme en sus posiciones en contra del presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, que ha protagonizado una discutida gestión encabezando el ente rector del fútbol colombiano.

Muestra de ello es una de sus más recientes publicaciones en su cuenta de X, en donde dio a conocer un mensaje que involucra directamente a Jaramillo, así como un directivo de uno de los clubes más importantes del rentado nacional.

Fue sobre las 4:39 p. m. del martes 19 de noviembre de 2024 que Mejía aseguró que el presidente de la Dimayor debería ser relegado de su cargo; esto porque, según él, es una persona que no ha entendido el puesto que ostenta, así como por sostener cierta relación con Gustavo Serpa, máximo accionista del conjunto “embajador”.

“Al primero que hay que cambiar es a Jaramillo: sumiso a Serpa, sin ideas, sin mando, no entendió nada. Un auténtico paquetaco!!”, aseguró el vallecaucano.

En esta ocasión, los señalamientos contra Jaramillo están basados en unas declaraciones que entregó a Antena 2 en las que se refirió a los cambios que se registrarían en las fechas de la final de la Liga BetPlay Dimayor.

Y es que, teniendo en cuenta algunos conciertos que se registrarán en Medellín y en Bogotá en diciembre, las fechas tendrán que ser sometidas a cambios, modificando la agenda que tenían planeada desde Dimayor en un comienzo.

“Todo cambia en este campeonato dinámico (...) Nuestra pretención era terminar la liga el 15 y el 18 (de diciembre)”, comentó de entrada el dirigente.

Jamarillo aseguró además que “a raíz de conciertos en otras ciudades, obviamente nos toca cambiar la programación. Eso tampoco es responsabilidad nuestra porque esos conciertos ya se habían comprometido, a pesar de que sabían que estábamos jugando las finales del fútbol profesional colombiano”.

Fernando Jaramillo es confeso hincha de Millonarios

Y es que desde hace varios meses, en redes sociales han surgido versiones sobre una supuesta relación entre Fernando Jaramillo y los directivos de Millonarios. De hecho, no es ningún secreto que el directivo es hincha del conjunto “embajador”.

Por ejemplo, Jaramillo aseguró a Blu Radio en 2021 lo siguiente: “No voy a negar, y siempre lo he dicho, que soy hincha de Millonarios. Eso no me quita mi imparcialidad ni mi responsabilidad como presidente de Dimayor”.

Además, el directivo se refirió en aquella ocasión a la relación que sostiene con Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, con el que Iván Mejía lo relacionó en su comentario.

“Tampoco voy a negar mi amistad con Serpa, desde hace mucho tiempo, y no estoy en Dimayor por él. No estuve almorzando con él, como lo afirmó el presidente Camargo; casualmente en un restaurante, Serpa estaba en una mesa con el Dr. Eduardo Méndez (presidente de Santa Fe), yo me acerqué a saludarlos, estuve cinco minutos, y me fui. Comprendo que todo eso se malinterprete”, dijo Jaramillo en aquella ocasión.

Es importante añadir que Millonarios integra el grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor junto con Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Deportivo Pasto.

Por su parte, el grupo B está integrado por América de Cali, Once Caldas, Deportes Tolima y Junior de Barranquilla.