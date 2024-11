James Rodríguez y Néstor Lorenzo estallaron por derrota de selección Colombia: “Se nos fue el partido por una huev...”

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, salió preocupado por la derrota 1-0 contra Ecuador en Barranquilla - crédito Luisa González/REUTERS

Por segunda ocasión consecutiva, la selección Colombia supo lo que es la derrota en las eliminatorias al mundial 2026, la tercera en los últimos cuatro partidos y con las que se desperdició no solo la oportunidad de clasificar anticipadamente, sino que bajó posiciones.

El técnico Néstor Lorenzo dio la cara por lo que ocurrió en el estadio Metropolitano de Barranquilla, explicando en qué fallaron sus dirigidos ante una Ecuador que se defendió con 10 hombres durante más de una hora y solo necesitó un disparo al arco para ganar por 1-0.

Al igual que el entrenador argentino, el volante James Rodríguez habló luego del compromiso por las eliminatorias, mostró su decepción por las dos caídas consecutivas y también se refirió a su condición física, que fue tema de debate en los últimos días y por el cual lo dejaron sentado en Uruguay.

“No estoy contento”

Durante la rueda de prensa, el técnico Néstor Lorenzo se mostró decepcionado por lo que pasó en Barranquilla, señalando primero que el rival solo necesitó un tiro a portería para ganar, la parte ofensiva no tuvo mayor peso y se desperdició muchas oportunidades.

Néstor Lorenzo destacó la actitud de Colombia ante Ecuador, pero lamentó las opciones desperdiciadas - crédito Luisa González/REUTERS

“Creo que el fútbol tiene esta particularidad, que un equipo patea 17 veces y si no tiene precisión o suerte, se va con las manos vacías. Otro patea una y se lleva todo, es lo que tiene el fútbol de particular. No estoy contento, sobre todo porque el gol fue una jugada que podríamos bloquear a Enner Valencia, pero el equipo se recuperó, lo buscó y desgraciadamente no llegamos al empate. La actitud y búsqueda estuvo, estoy muy triste por el resultado”, dijo.

Lorenzo mencionó que “generamos de muchas maneras y no pudimos concretarlas, muchas veces porque el portero fue figura, en las que la defensa sacó mucho y las que no, se fueron afuera por poco. Lo evitable es el gol, que fue de un saque lateral nuestro y una pérdida de defensa”.

“Estoy conforme con James”

El técnico de la selección Colombia hizo un balance de cómo va el equipo en las eliminatorias, mencionando que “luego de haber pasado a los dos tercios de eliminatoria, el proceso venía demasiado dulce, bien encaminado, fuimos el último equipo en perder y creo que, si bien no es bueno perder, es un momento que nos da tiempo para reaccionar, para que no nos vean como inocentes en algunas situaciones. En la previa, dije que ningún equipo nos había superado, pero es feo que cuando sientes que mereces más, te vas con las manos vacías”.

“Estamos a tiempo de corregir algunos detalles que nos hacen goles, vamos a trabajar en ese gol que le da la oportunidad al rival de cerrarse y dejarnos con las manos vacías”, añadió el entrenador, que también destacó la labor de hombres nuevos como Carlos Gómez y Juan Camilo Portilla.

Jugadores como Juan Camilo Portilla destacaron con la selección Colombia en eliminatorias - crédito Luisa González/REUTERS

Néstor Lorenzo también se refirió a James Rodríguez, que pese a no brillar en Barranquilla, mencionó que “hizo un buen partido. Jugamos en el área de ellos todo el segundo tiempo y es el jugador más preciso que tenemos. Estoy conforme con el partido de él, mientras tuviera para correr en ese espacio del campo, lo mantuve hasta el final”.

“Muy duro lo que ha pasado”

El primero en pronunciarse sobre la derrota fue James Rodríguez, al término del compromiso y para el Gol Caracol, mencionando primero que sus compañeros se encuentran tristes porque esperaban la doble victoria en estas jornadas de eliminatorias.

“Muy duro lo que ha pasado en estos dos partidos. Queríamos ganar los seis puntos, pero se nos fue el partido por una huevonada… En Bolivia perdemos el partido porque no hicimos los goles y acá fue lo mismo”, mencionó el mediocampista y capitán cafetero.

James Rodríguez, de Colombia, se lamentó por la derrota frente a Ecuador en Barranquilla - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Sobre su condición física, en la que se especuló una posible molestia muscular que lo volvería a dejar en la banca, el volante dejó claro que “estoy bien. Físicamente bien. Pero eso pasa a un segundo plano para partidos como estos en los que salimos perdiendo”.

Finalmente, James Rodríguez le pidió a la afición que le tengan paciencia a la selección Colombia, para que retome el camino del triunfo: “Queríamos acabar bien el año, pero falta tiempo y tenemos que coger confianza. No hemos estado bien en estos dos partidos”.