El ‘Tino’ Asprilla le cantó la tabla a Luis Díaz por su rendimiento en selección: “Nadie le dice nada y él pierda y pierda balones”

La selección Colombia se prepara para afrontar el próximo duelo ante Ecuador el 19 de noviembre en Barranquilla por una nueva jornada de Eliminatorias Sudamericanas, pese a que el cuadro Cafetero cayó en su anterior salida ante Uruguay en Montevideo, los dirigidos por Néstor Lorenzo con una victoria estarán a un par de puntos de clasificarse anticipadamente para la Copa Mundo 2026.

Pero la derrota a último minuto 3-2 en el estadio Centenario de Montevideo ha despertado críticas y cuestionamientos a los jugadores y cuerpo técnico. Precisamente, una de las leyendas de la selección, Faustino ‘Tino’ Asprilla reprochó a una de las figuras del cuadro nacional por su nivel demostrado en los últimos partidos de Eliminatorias: se trata de Luis Díaz, el talentoso jugador del Liverpool tuvo una actuación discreta con Colombia ante Uruguay.

El ‘Guajiro’, con escasa participación ofensiva en Montevideo, disputó los 90 minutos del partido. Para el exfutbolista y comentarista deportivo Faustino Asprilla, el bajo rendimiento de Díaz se debe a que el jugador aún no ha entendido la necesidad de ser más asociativo en la Selección, en lugar de intentar gambetear a toda la defensa rival.

“Él no ha podido entender que no tiene que driblar en la mitad de la cancha. Él no lo ha podido asimilar ahí. Hubo una pelota que le dieron en el área, ahí tenía que encarar, y la paró y tiró un centro que le cortaron. Esas son las pelotas que él tiene que coger. Ahí se lo tienen que decir ‘no Lucho, es mano a mano, de frente’ (...) No es la posición. Mientras no entienda que, en la Selección Colombia, cuando juegue en la mitad de la cancha, si no juega a uno o dos toques, le va a quedar muy difícil”, afirmó el Tino en el programa Equipo F de ESPN.

Asprilla fue crítico con Díaz debido a que las acciones del jugador del Liverpool generaron varias opciones en contra, de acuerdo con el ‘Tino’ los compañeros del ‘Lucho’ deberían ser los encargados de llamarle la atención al extremo por su poca asociatividad en momentos determinantes.

“No sé quién es el que se le arrima y le dice ‘Lucho, aquí es a dos toques’. Nadie le habla, nadie le dice nada y él pierda y pierda balones. Insiste y vuelve y pierde. Cae en eso, como que ‘yo soy el que me gambeteo cinco allá (en la Premier League), aquí también puedo’”.

Incluso, el histórico goleador de la Selección Colombia, que destacó en Italia e Inglaterra, recordó cómo en su época en Atlético Nacional los futbolistas veteranos lo corrigieron para que priorizara el juego asociado en lugar de arriesgar balones en jugadas individuales.

“A mí me hablaban. Cuando estaba jovencito, llegué a Atlético Nacional, con Alexis García y Leonel... me decían ‘no señor, aquí juega a uno o dos toques’. Cuando uno perdía una pelota era complicado. Eso lo fui aprendiendo, no sé por qué no hay alguien que le diga”, comentó el ‘Tino’ en ESPN.

Finalmente, Faustino concluyó que, en el fútbol moderno, la posesión del balón y la circulación controlada son fundamentales para equilibrar el juego. Según su comentario, los delanteros no están obligados a buscar el gol en cada jugada; también pueden contribuir sosteniendo la posesión, permitiendo que el equipo recupere energías y organice su estructura. La crítica implícita hacia Díaz se centra en la importancia de ser un jugador que integre el juego colectivo en lugar de optar por acciones individuales que puedan desgastar a su equipo en caso de perder el balón.