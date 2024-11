Condecoraron al futbolista Dayro Moreno con la Medalla de Honor al Mérito

El jugador fue distinguido por la Gobernación de Caldas - crédito periódico La Patria

Dayro Moreno, máximo artillero del Fútbol Profesional Colombiano, fue condecorado el martes 5 de noviembre en la Asamblea de Caldas con la Medalla de Honor al Mérito por ser una persona insignia del departamento.

En medio de la ceremonia, el hombre nacido en Chicoral, Tolima, agradeció este reconocimiento, teniendo en cuenta que la ciudad de Manizales y el departamento en general le abrieron las puertas para continuar en la construcción de su vida deportiva y personal: “Gracias a Dios los objetivos que he conseguido con el equipo son muy grandes, por eso, amo al Once Caldas, lo siempre en el corazón. A la ciudad, al departamento, a los hinchas a nivel internacional del Once Caldas, es para mí es un orgullo pertenecer a esta familia que es el Once Caldas”.

La figura del Once Caldas recordó lo que han sido estos 24 años en los que se ha convertido en un manizaleño más y tocó el tema de su retiro, en el que tiene como objetivo seguir al pie del cañón con el equipo: “Siempre me levanto con la ilusión de hacer más cosas por este equipo que se lo merece”.

El jugador lleva 24 años viviendo en la ciudad de Manizales - crédito La Patria

En mayo, Moreno ya había sido reconocido por la Gobernación del Tolima con la condecoración Cacique Calarcá. La gobernadora Adriana Magali Matiz explicó las razones: “Por ser una persona insignia del departamento”, y en su intervención le dedicó unas palabras: “Tú eres para nosotros, más que una insignia, un orgullo total para cada uno de los tolimenses”.

Otras personas distinguidas por el departamento de Caldas fueron Jhon Jairo Vásquez, líder de la barra Holocausto Norte, por su compromiso en la promoción del barrismo social, y el entrenador olímpico de la selección Colombia de levantamiento de pesas, Duván Alfonso Carvajal Corrales. Este entrenador fue el encargado de llevar a Yeison López a conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Moreno está a solo tres goles de alcanzar a Víctor Hugo Aristizábal y Falcao García, que figuran como los máximos anotadores históricos colombianos. Su última anotación se dio el 14 de octubre ante el Deportivo pasto por la fechas 141 de la Liga BetPlay 2024 ll en la casa de Once Caldas, estadio Palogrande de Manizales. El capitán del equipo fue el que abrió la cuenta desde el punto blanco del penal.

Tabla de goleadores históricos colombianos:

1 - Víctor Hugo Aristizábal/Radamel Falcao: 346 goles

2 - Dayro Moreno: 343 goles

3 - Carlos Bacca: 335 goles

El delantero, de 39 años, llegó a 343 goles con su gol ante Pasto - crédito @oncecaldasoficial/Instagram

Los jugadores del fútbol profesional colombiano siguen siendo noticia, y no precisamente en medio de sus actuaciones en el campeonato. Diferentes entidades gubernamentales, organizaciones e instituciones los han tomado como referentes en sectores como el educativo relacionando a este con el deporte.

Tal es el caso del Tigre, el futbolista de Millonarios fue homenajeado en un evento especial organizado por la Universidad Sergio Arboleda el martes 29 de octubre. Durante la ceremonia, se le otorgó la Orden al Mérito Deportivo en reconocimiento a su dedicación al deporte y su compromiso con la educación. Este galardón destaca su colaboración con la universidad y su fundación, que busca facilitar el acceso a la educación superior para jóvenes con recursos económicos limitados.

El evento, que celebra a personalidades colombianas de diversos sectores, contó con la presencia del jugador samario, quien ha trabajado estrechamente con la universidad en iniciativas educativas. Su labor se centra en ofrecer oportunidades académicas a aquellos que enfrentan barreras económicas, promoviendo así el desarrollo personal y profesional de los jóvenes.

La Universidad Sergio Arboleda ha sido un aliado clave en estos esfuerzos, apoyando proyectos que integran el deporte y la educación como herramientas de cambio social.