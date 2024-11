Camarógrafo agredido por el ‘Dibu’ Martínez desmintió al guardameta: “Que coja seriedad, ya no es un niño”

Dibu Martínez golpeó una cámara tras perder con Colombia - crédito @__ElBicho007/X

Luego de la final de la Copa América 2024, en la que Argentina derrotó a Colombia 1-0, el duelo entre estas selecciones, pero por las eliminatorias rumbo al mundial de 2026, tenía una percepción especial para los fanáticos de la Tricolor.

Es por ello que en Colombia se celebró el triunfo del equipo de Néstor Lorenzo 2-1 del 10 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, con goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez.

Sin embargo, lo que generó más polémica del partido de la Copa América fue el accionar del guardameta argentino Emiliano “Dibu” Martínez, que al ser enfocado por una cámara en medio del terreno de juego, decidió empujar al trabajador audiovisual.

Dos meses después de ese hecho y luego de pagar una sanción de dos partidos por su comportamiento, Martínez volvió a hablar sobre ese momento en diálogo con DirecTV

La justificación del “Dibu”

El portero de la selección de Argentina calificó de injusta la sanción recibida y de invasivo al camarógrafo - crédito DSports

Al hablar de Jhonny Jackson, camarógrafo afectado en esa ocasión, el argentino afirmó que “No había necesidad de que se acercará tanto a su rostro, por lo que aseguró que tuvo un comportamiento “un poco invasivo”.

Sumado a esto, Martínez reveló que el camarógrafo colombiano estaba exponiendo su felicidad por el triunfo de la Tricolor y mientras grababa “se estaba riendo”, accionar que él tomó como una burla.

Por último, el arquero del Aston Villa de Inglaterra aseguró que la sanción que le impidió jugar contra Venezuela y Bolivia no fue correcta, pero ya hacía parte del pasado y no quería recordar ese momento.

“Fue injusto, pero ya está, no quedó más nada ahí y ojalá le vaya bien”, puntualizó Martínez al respecto.

Camarógrafo desmintió al argentino

Jackson afirmó que Martínez está mintiendo - crédito RedesSociales

En diálogo con RCN, el camarógrafo respondió de manera tajante al argentino y aseguró que en ningún momento había tenido contacto visual con el guardameta.

“Reitero lo que siempre dije, nunca le dirigí la palabra. Nunca tuve contacto con él, como lo expliqué en muchas entrevistas. Yo soy operador de steadicam, que es un soporte, y llevo un monitor. Yo no puedo verlo a él porque estoy viendo el monitor. El plano que yo doy lo tengo que ver por el monitor. Yo no tengo visual con la persona cuando estoy haciendo una toma. El monitor va a la altura de mi cintura, prácticamente estoy viendo el piso”.

Jackson criticó que Martínez hubiera esperado dos meses para pronunciarse al respecto, pero aún más, que lo hubiera hecho con mentiras y le indicó que él debería “ser un ejemplo para los niños”.

“Es increíble que después de dos meses venga a decir eso. Está echándole culpa a los demás por sus malos comportamientos. Qué asuma, cómo viene a decir dos meses después que yo me estaba riendo. Es ridículo, este tipo ya es la tapa. Una persona que es un personaje público, un deportista, debería ser un ejemplo para los niños. ¿Por qué no acepta que cometió un error? Ahora viene a culparme a mí. Es imposible, yo no tuve contacto visual con él”, declaró el camarógrafo.

El argentino ganó el premio a mejor arquero del 2024 - crédito DSports

Por último, Jhonny Jackson arremetió contra Emiliano Martínez al asegurar que “es ridículo lo que está diciendo” y recordarle que “ya no es niño”.

“Invasivo es que yo le ponga el lente en la cara, pero ahí se ve que se tiene que estirar para pegarme y el tipo tiene unos brazos larguísimos. Es ridículo lo que está diciendo. No tiene ninguna base. Hay que tener pantalones, uno no puede andar por la vida echándole la culpa a los demás. Yo también tengo hijos, que coja seriedad, ya no es un niño. Es un ejemplo como deportista, que asuma”