Eduardo Luis arremetió contra Lionel Messi y la FIFA: está es la razón

Lionel Messi y el Inter de Miami CF han hecho historia en la Major League Soccer (MLS) al establecer un récord de puntos en una sola temporada, alcanzando 74 puntos con 22 victorias y 8 empates, según un anuncio realizado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Este logro les ha asegurado el Supporters’ Shield 2024, lo que los clasifica para el próximo Mundial de Clubes FIFA 2025 como representantes del país anfitrión.

El equipo de Florida ha demostrado una trayectoria sobresaliente durante toda la temporada, asegurando el trofeo a falta de dos jornadas para el final de la liga. Este desempeño les permitirá inaugurar el torneo mundialista en su ciudad, Miami, donde disputarán el partido inaugural del evento.

El anuncio de la clasificación del Inter de Miami se realizó durante una celebración con los aficionados y el equipo, tras su último partido de la temporada regular de la MLS contra el New England Revolution, que tuvo lugar en el Chase Stadium de Fort Lauderdale. Este evento marcó un hito para el club, que se ha consolidado como el mejor equipo del año en la temporada regular de la MLS.

El Inter de Miami, bajo el liderazgo de Messi, ha conseguido solo cuatro derrotas entre febrero y octubre, lo que resalta su consistencia y dominio en la liga. Este éxito no solo les otorga el prestigioso título del Supporters’ Shield, también les brinda la oportunidad de representar a Estados Unidos en el escenario internacional del Mundial de Clubes.

“Todos sabemos que Miami vive y respira fútbol y que el Inter de Miami cuenta con el apoyo de toda Florida y de otras partes del país gracias a su vibrante estilo de juego. Felicidades por vuestro impresionante triunfo en el Supporters’ Shield de 2024. Habéis demostrado durante toda la temporada que sois el mejor club de Estados Unidos sobre el terreno de juego”, dijo el presidente de la FIFA.

No todos se alegraron de la clasificación del Inter de Miami al Mundial de Clubes

A través de sus redes sociales, el narrador dejó al descubierto su inconformidad por la decisión del ente rector del fútbol mundial. Según López, si el ex Barcelona no militara en la escuadra norteamericana, el Inter de Miami no sería parte del torneo que disputará en 2025.

“Es que no disimulan, no disimulan. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, acaba de anunciar que Inter Miami, equipo donde juega Lio Messi, ha sido invitado, sí, acaba de ser invitado al Mundial de Clubes que se va a jugar en Estados Unidos, y al cual muchos equipos han clasificado trabajando, ganando torneos acumulando puntos y al torneo al cual muchos equipos aún aspiraban a ir.

Y agregó: “Por decreto va el equipo de Messi. El argumento de algunos es: ‘es que fue el equipo que más puntos acumuló de la MLS’. ¿Y si no tuviera Messi ese récord, lo hubieran invitado al mundial? Todo sabemos que no”, dijo el relator antioqueño desde su cuenta oficial de Instagram.

Los equipos clasificados

África

Al Ahly SC (EGY)

Wydad AC (MAR)

Espérance de Tunis (TUN)

Mamelodi Sundows (RSA)

Asia

Al Hilal (SAU)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Al Ain (EAU)

Ulsan Hyundai (KOR)

Europa

Chelsea (ING)

Real Madrid (ESP)

Manchester City (ING)

Bayern Münich (ALE)

PSG (FRA)

Inter de Milán (ITA)

Porto (POR)

Benfica (POR)

Borussia Dortmund (ALE)

Juventus (ITA)

Atlético de Madrid (ESP)

RB Salzburgo (AUT)

Norteamérica y centro del caribe

Monterrey (MEX)

Seattle Sounders (USA)

Club León (MEX)

Pachuca (MEX)

Inter Miami (USA)

Oceanía

Auckland City (NZL)

Sudamérica

Palmeiras (BRA)

Flamengo (BRA)

Fluminense (BRA)

River (ARG)

Boca (ARG)