Duván Vergara tuvo fuerte cruce con un jugador del Deportivo Cali: “Denle en el tobillo”

Duván Vergara marcó dos goles para el América en el clásico ante Deportivo Cali, por la Copa Colombia - crédito Colprensa

América de Cali vive un gran momento en el fútbol colombiano, no solo por ser el primer clasificado a los cuadrangulares de manera anticipada y con 32 puntos, sino porque le apunta a la Copa Colombia y dio el primer golpe en los cuartos de final, cuya vuelta será el miércoles 23 de octubre.

Duván Vergara, figura de los rojos, reveló que sufrió amenazas por parte de un jugador del Deportivo Cali, en el encuentro en el que hizo doblete para el triunfo por 2-0 sobre los Azucareros, que quedaron al borde de la eliminación y a falta del duelo de vuelta.

Ahora el siguiente reto del América será la Liga BetPlay, en la que cumplirá su calendario con el compromiso ante Equidad en el estadio El Campín, el domingo 20 de octubre, en el que espera que los aficionados en la capital llenen las tribunas para buscar una nueva victoria.

“Se acerca un jugador a decir que juegue serio”

Durante el Clásico Caleño, había un ambiente lleno de emociones por las realidades de los dos equipos, pues mientras los rojos se encontraban en mejores condiciones físicas y deportivas, los Azucareros eran burlados por el tema del descenso y la falta de dinero.

En medio de ese “clima caliente”, Duván Vergara afirmó que, en el campo de juego, uno de los futbolistas del Cali dijo que debían lesionarlo, todo por ser el hombre para tener en cuenta en el ataque, aunque él no lo tomó de mala manera, sino como una anécdota.

Duván Vergara es la estrella del América de Cali en el segundo semestre, regresando al equipo después de tres años en México - crédito Jorge Orozco/Colprensa

“Ahí se acerca un jugador a decir que juegue serio, que no sé qué. Hay que jugar bonito, hay que divertirse, yo me divierto, a mí me gusta divertirme. Uno empezó a decir ‘denle en el tobillo, pártanselo’; ‘pártemelo tú’, le dije”, mencionó el deportista en su canal de Kick.

Vergara no mencionó el nombre del jugador que lo amenazó, pero dejó claro que no iba a caer en provocaciones sobre la manera como se desempeña en la cancha y explicó que así es como juega desde que era un niño, que actualmente le dio muchos triunfos.

Deportivo Cali perdió la ida de cuartos de final ante América, en el Pascual Guerrero, por 2-0 - crédito Colprensa

“No voy a decir nombres, jogo bonito, uno tiene que divertirse, por mucho que digan, yo no voy a cambiar mi forma de jugar, así juego, así he jugado de siempre, de chiquitico, del barrio, así me siento que estoy jugando como en el barrio y me gusta, me encanta. No me salió, vuelvo y la hago, y así”, dijo.

A ratificar el liderato

En medio de la pelea por la Copa Colombia, América de Cali deberá cumplir con su último partido suspendido en la Liga BetPlay, que será ante Equidad por la quinta jornada y que no se disputó por la realización del Mundial Femenino Sub-20 en Bogotá.

Con respecto a la boletería, los precios van desde los 60.000 pesos hasta los $160.000, en el que se añade el recargo por el servicio de la página Tu Boleta, para que los aficionados de los Diablos Rojos en la capital tengan la oportunidad de ver a su equipo.

Estos son los precios de la boletería para el partido de Equidad vs. América de Cali, por la Liga BetPlay - crédito Tu Boleta

América es líder de la Liga BetPlay con 32 puntos, solo tiene una derrota y fue frente al Atlético Nacional en la segunda jornada por 2-1, en Medellín, y desde entonces acumula 11 fechas sin perder, prueba de la capacidad de la plantilla para pelear por la estrella en el fútbol colombiano.

Después del juego en Bogotá, los Escarlatas visitarán al Deportivo Cali en la vuelta de la Copa Colombia, con sede por confirmar porque los locales quieren la asistencia de hinchas para ese juego, en el que el apoyo de los aficionados será clave para remontar la serie de 2-0.