“En Europa educan a los futbolistas, en Colombia no”: entrenador de Envigado que trabajó con Jhon Jáder Durán

Jhon Durán celebrando junto a Morgan Rogers e Ian Maatsen- crédito Andrew Couldridge/REUTERS

Sin ninguna duda, la actualidad del ex Envigado de Colombia y Chicago Fire en los Estados Unidos es excepcional es ilusiona tanto a los hinchas del combinado Cafeteros como a los Villanos de Birmingham.

La temporada que lleva a cabo, el ‘Suplente Estrella’, como algunos lo comenzaron a llamar en Inglaterra por su rendimiento efectivo desde el banco de los suplentes a la hora de anotar goles, es superlativa.

En esta ocasión, uno de los mentores de Durán, el director técnico Alberto Suárez, habló al Gol Caracol sobre el proceso de evolución que tuvo a nivel deportivo y personal, la figura del momento en el fútbol profesional colombiano a nivel internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“En Europa educan a los futbolistas, en Colombia no”: Alberto Suárez

Alberto Suárez en la raya técnica del Envigado-crédito Luis Benavides/ Colprensa

Dentro de la charla amena y llena de anécdotas y experiencias, Suárez fue contundente al referirse acerca de la falta de herramientas en la formación de jugadores de fútbol con una simple frase como la que dijo al Gol Caracol: “Demos gracias a Dios que lo están educando allá. En Europa educan a los futbolistas, en Colombia no, porque aquí no tenemos la forma ni el cómo hacerlo, con ese talento tan grande que tiene”, resaltó Suárez.

La clave de Alberto Suárez como guía y maestro de Jhon Jáder Durán a través de la disciplina y el compromiso

También en el mismo espacio de comunicación, Suárez recordó una anécdota que deja claro una cosa y que es donde llevó al éxito al atacante colombiano; sin compromiso y disciplina, no se logrará nada.

“Yo pienso una cosa: el mejor padre es quien guía, regaña y ayuda a ser mejor. Recuerdo que una vez que Jhon Jáder llegó 15 minutos tarde al entrenamiento, entonces yo estaba sentado, lo esperé, pasé de largo, y, al volver, le pregunté: ‘¿y usted?’, me respondió: ‘aquí, traigo la multa y se la pago’ eso fue lo que me dijo”. comenzó a recordar el entrenador.

Luego, detalló el momento en donde le dijo que tenía que pagar una multa por llegar tarde y que el jugador le respondió de forma tajante que no lo haría y Suárez le dio la orden de que hiciera actividad física:

“Entonces le dije que sí me tenía que pagar, pero le di la orden que corriera alrededor de la cancha por dos horas, y que cada vez que pasara por el banco de suplentes, donde estaba sentado, me saludara. Jhon Jáder me respondió que no iba a correr”, detalló Suárez.

Luego de la decisión de Durán, Suárez le advirtió que, si no hacía caso, hablaría con el presidente del club y le diría que no lo tendría en cuenta más en el fútbol, mencionó como reaccionó Durán, además detalló que, desde ese momento, ellos son muy buenos amigos: “

Al instante le contesté que fuera y hablara con el presidente del club para que le informara que se retiraba del fútbol porque no se dejaba corregir. Apenas dije eso, el muchacho se puso los tenis y empezó a correr. A partir de ahí, se convirtió en un gran amigo para mí, y me comenzó a llamar ‘abuelo’, me saluda con un beso, la conclusión de esto es que el mejor guía no es quién te aplaude todo”, rememoró y reflexionó sobre aquella situación Alberto Suárez.

Estadísticas de Jhon Jáder Durán por el momento en la temporada 2024-2025

Durán lleva seis partidos en la Premier League (en donde en todos comenzó como suplente), lleva la misma cantidad de goles.

En la Liga de Campeones, jugó dos partidos en 50 minutos en total y marcó ante Bayern Múnich el 2 de octubre de 2024 para la victoria del Aston Villa tras 42 años de ausencia de la máxima competencia continental en Europa, el 2 de octubre de 2024.

Convocatoria de la Selección Colombia para los partidos ante Bolivia y Chile

1. Álvaro Montero - Millonarios F.C. (Colombia)

2. Camilo Vargas - Atlas F.C. (México)

3. Cristian Borja - Club América (México)

4. Daniel Muñoz - Crystal Palace F.C. (Inglaterra)

5. Davinson Sánchez - Galatasaray S.K. (Turquía)

6. James Rodríguez - Rayo Vallecano (España)

7. Jefferson Lerma - Crystal Palace F.C. (Inglaterra)

8. Jhon Arias - Fluminense (Brasil)

9. Jhon Córdoba - F.C. Krasnodar (Rusia)

10. Jhon Jáder Durán - Aston Villa F.C. (Inglaterra)

11. Jhon Lucumí - Bologna F.C. (Italia)

12. Johan Mojíca - R.C.D. Mallorca (España)

13. Jorge Carrascal - F.C. Dinamo Moscú (Rusia)

14. Juan David Cabal - Juventus (Italia)

15. Juan Camilo Hernández - Columbus Crew (Estados Unidos)

16. Juan Camilo Portilla - C.A. Talleres (Argentina)

17. Juan Fernando Quintero - Racing Club (Argentina)

18. Kevin Castaño - F.C. Krasnodar (Rusia)

19. Kevin Mier - Cruz Azul (México)

20. Luis Díaz - Liverpool F.C. (Inglaterra)

21. Luis Sinisterra - A.F.C. Bournemouth (Inglaterra)

22. Matheus Uribe - Al-Sadd S.C. (Qatar)

23. Nelson Deossa - C.F. Pachuca (México)

24. Richard Ríos - Palmeiras (Brasil)

25. Roger Martínez - Racing Club (Argentina)

26. Santiago Arias - E.C. Bahía (Brasil)

27. Willer Ditta - C.F. Cruz Azul (México)

28. Yáser Asprilla - Girona F.C. (España)

29. Yerry Mina - Cagliari Calcio (Italia)