Junior de Barranquilla se quedó corto en el fútbol colombiano pese a inversión: César Farías reveló dura realidad

Junior de Barranquilla se quedó afuera de la Copa Colombia en octavos de final, a manos del Medellín - crédito Dimayor

Junior de Barranquilla sufrió un nuevo golpe en la temporada 2024 con la eliminación en Copa Colombia, que era uno de los torneos que tenía proyectados a ganar en el año, por el valor de su plantilla y sus figuras, además de que se despidió muy temprano en el certamen.

La situación de los tiburones sería más compleja de lo que parece, por las declaraciones que dio el técnico César Farías en rueda de prensa, que refleja los problemas en la plantilla que, a comienzos de la campaña, era de las más reconocidas por la contratación de jugadores de alto nivel.

Hay que recordar que Junior solo tiene la Liga BetPlay para pelear en lo que queda de 2024, se encuentra lejos en la reclasificación para llegar a la Copa Libertadores y se acerca a los ocho primeros con 19 puntos, gracias a la decisión de Dimayor para darle los puntos sobre Atlético Nacional.

“Dios sabe por qué hace sus cosas”

Aunque varios sectores del estadio Metropolitano se vieron vacíos, se esperaba que el Tiburón fuera superior en su cancha en los 90 minutos, pero no le alcanzó el triunfo 2-0 y quedó eliminado en los penales por 4-3.

César Farías, técnico de Junior, dijo en rueda de prensa, “vamos a pensar en el partido del domingo, a sumar los tres primeros puntos en Liga y que empiece a ser un tránsito que nos permita clasificar”, pero también reveló que el equipo no estaba en condiciones para avanzar en Copa Colombia.

El técnico César Farías, que ganó su primer partido con Junior en Barranquilla, fue eliminado de su primer torneo como técnico del club - crédito Colprensa

“Dios sabe por qué hace sus cosas. No estamos preparados para la doble competición este semestre. Tenemos muchos lesionados. Los menos experimentados están creciendo y eso le da respaldo a la esperanza que tiene la gente. Va a ser dura la clasificación, pero si nos dejan entrar ya saben para qué vamos a estar”, afirmó.

El venezolano dejó claro que, ahora que solo tiene la Liga BetPlay, el objetivo no es otro que el título: “Hay que concentrarnos en sacar los tres puntos el domingo, corregir unos detalles y seguir conectándonos con la gente. Es maravilloso como empujan”.

Independiente Medellín le ganó al Junior en penales por 4-3, luego de empatar 2-2 en la serie y eliminar a uno de los favoritos en la Copa Colombia - crédito Independiente Medellín

“Cada quien está poniendo lo suyo. Entiendo que un club grande siempre tiene que ganar, pero las cosas necesitan tiempo. Cuando se pierde uno no puede hablar de las cosas positivas y la primera vez que perdimos que venían partidos como este. Si jugamos más partidos vamos a ganar bastante. Le llegamos mucho al Medellín. Si seguimos así haremos sentir la localía”, añadió.

“Me voy con bronca”

Nicolás Zalazar se convirtió en sorpresa para el Junior, pues en el primer semestre no pudo jugar por contagiarse de dengue, actualmente ya suma cinco partidos bajo el mando de César Farías y esperaba la clasificación a cuartos de Copa Colombia.

Pese a los goles de Bryan Castrillón y Stiven Rodríguez, Junior salió de manera temprana en la Copa Colombia 2024, que era una opción de título cercana - crédito Dimayor

“Me voy con bronca, con un sabor amargo por no poder convertir, pero bueno, yo creo que uno trabajando así, está más cerca del gol. Espero que llegue en cualquier momento”, mencionó el defensor argentino, en declaraciones para la prensa en el estadio Metropolitano.

Sobre el partido ante Medellín, el central indicó que “me da un sabor amargo porque recuperar desde ahí atrás y que los delanteros, ya en esa posición, me tengan en cuenta, y que no termine gol, es una lástima. Como se dio ya el partido, perder en los penales y no poder convertir ese gol… me voy reprochando esas cosas. He estado cerca del gol y no he podido convertir, cabezazo con Águilas, cabezazo con Nacional, este cabezazo ante Medellín”.