Exjugador del Rayo Vallecano cuestionó la condición física de James Rodríguez y lo calificó de gordo

El colombiano disputó 64 minutos en el empate del Rayo Vallecano ante Leganés - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

El capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, sigue siendo un tema de debate en Europa. El talentoso zurdo, que se unió esta temporada al Rayo Vallecano, se ha convertido en uno de los fichajes más mediáticos de LaLiga por su pasado en el Real Madrid y al destacado rendimiento en la Copa América 2024, donde fue elegido MVP del certamen.

Pese a la expectativa por la llegada del cucuteño al ‘Equipo de la Clase Obrera’, el desempeño de James aún no ha logrado convencer a todos. Aunque tan solo ha completado tres partidos, el último como titular disputando 64 minutos, figuras del cuadro de Vallecas ya han apuntado sus primeras críticas contra el ‘10′.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

James Rodríguez sumó su primer partido como titular ante el Leganés - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Precisamente una de las leyendas del equipo se refirió al colombiano en un reconocido programa deportivo europeo. Se trata de Roberto Trashorras, quien disputó siete temporadas con el cuadro ‘Franjirrojo’, el exjugador y ahora director técnico cuestionó a James Rodríguez por su condición física.

De acuerdo con Trashorras el colombiano se nota un poco lento debido a su peso. El exjugador comentó en el Carrusel deportivo que el cucuteño “está un poco fondón”, siendo este un sinónimo para la palabra gordo.

Esta crítica se habría originado por un duelo en el minuto 30 del primer tiempo entre el Rayo Vallecano y Leganés, el colombiano habría llegado tardíamente a un balón para posteriormente entregarlo erróneamente. Pese a que Rodríguez sumó una precisión de más del 90% de pases durante ese juego su rendimiento no terminó de convencer a Trashorras.

Carlos Antonio Vélez defendió a James Rodríguez tras afirmaciones sobre su peso - crédito Montaje Infobae (@des_coneva/Rayo Vallecano)

Curiosamente uno de los más grandes contradictores de James se pronunció para defenderlo de las palabras del exjugador del Rayo. La sorpresiva intervención la dio Carlos Antonio Vélez, quien afirmó que el capitán de la selección Colombia se encuentra bien físicamente.

“La verdad que a mí me parece un poquito exagerado porque lo he visto en otras ocasiones más pesado. Ahora, pues si bien no está limado, él está normal, está bien. Lo que pasa es que allá como lo ven trotar creen que es una razón de peso. ¡No! Es que él juega así, juega trotando y no juega corriendo. A veces él corre y hace un gran esfuerzo y uno nota que él quiere a ratos como que: ‘Bueno, aquí todos estos tipos corren, voy a tratar de correr un poquito’. Y hace el esfuerzo, eso hay que abonárselo”, comentó el periodista deportivo en su programa Palabras mayores.

James Rodríguez es un tema frecuente en las ruedas de prensa de Íñigo Pérez, técnico de Rayo Vallecano - créditos Rayo Vallecano / EFE

En medio de la ola de reacciones a la actuación de James Rodríguez en el Rayo Vallecano, el entrenador del club, Íñigo Pérez, ha destacado lo positivo de contar con un jugador de su calibre en el plantel. Pérez subrayó que la adaptación de James al equipo debe seguir un proceso natural, dejando claro que, pese a su talento y trayectoria, todos los jugadores son tratados de manera equitativa y sin preferencias, con el objetivo de mantener un ambiente competitivo y equilibrado en el grupo.

“Parece que todos dan por hecho que alguien viene y tiene que jugar de titular. Lo entiendo y lo comprendo pero hay varios jugadores que no han jugado ni un segundo hasta el momento. En cuanto a James creo en él, estoy contento y encantado de que esté aquí pero no me gusta como entrenador de veinticinco jugadores, que se hagan diferencias”, afirmó el entrenador del cuadro ‘Franjirrojo’.

El colombiano ha resaltado la importancia del proceso de adaptación el el equipo español - crédito Kiko Huesca/EFE

Por su parte James Rodríguez ha expresado su felicidad y emoción por volver a competir en una de las ligas más exigentes del mundo, como la española. El colombiano de 33 años destacó, al igual que su entrenador, que su proceso de adaptación al equipo apenas está comenzando, pero se mostró confiado en que con el trabajo diario podrá aportar al crecimiento del Rayo Vallecano.

“Bien, feliz de haber vuelto a España y jugar el primer partido como titular. Ha sido empate, pero creo que las sensaciones son buenas. En la primera parte hemos estado bien, en la segunda comenzamos bien y ellos metieron el gol, pero falta mucho (...) Tenía ganas de jugar, espero ayudar al equipo que es lo que quiero. Falta mucho, pero hay que prepararnos bien para lo que viene”