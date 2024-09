Carlos Antonio Vélez pidió una sanción “drástica” tras los disturbios en el partido entre Nacional y Junior: “Son delincuentes”

Trifulca dejó 20 heridos en las graderías del Atanasio Girardot - red social X

Carlos Antonio Vélez, en su espacio editorial Palabras Mayores, de Antena 2, volvió a referirse a los disturbios entre hinchas de Atlético Nacional e hinchas del Junior FC en el estadio Atanasio Girardot, el 26 de septiembre del 2024. Estos hechos dejaron al menos 20 heridos y aunque la Alcaldía de Medellín ya anunció las primeras medidas, la Dimayor aún no ha emitido la resolución de la Comisión Disciplinaria con las sanciones correspondientes.

“En casa tenemos el grave problema de la violencia, a mí no me cabe, no me cabe, seguramente soy torpe, romántico o un poco de todo, que alguien vaya con un machete o un puñal a un estadio de fútbol. Ayer en el derbi de Madrid unos tipos encapuchados, con pasamontañas, en verano, ¿qué hace un tipo con un pasamontañas?”, dijo el reconocido periodista acotando lo sucedido en el partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid en la Liga de España.

Luego, hizo un llamado a la Comisión encargada de emitir las sanciones a los clubes por lo sucedido y determinar el resultado del partido, para que la resolución sea lo suficientemente drástica que marque un precedente ante este tipo de situaciones que se han vuelto recurrentes partido tras partido en la Liga de Colombia:

“Fico en Medellín utilizó los términos puntuales, delincuentes, eso son, delincuentes. Lo cierto es que nosotros tenemos soluciones, ayer estaban espantados porque mostraron una navaja, que tal que vinieran al Atanasio o a algunos estadios colombianos. Hoy la Comisión de Disciplina que viene estudiando desde el pasado viernes todos los hechos tienen que dar un golpe de timón. La sanción tiene que ser lo extremadamente drástica para que entendamos el mensaje”, dijo Carlos Antonio.

Por último, el director de Planeta Fútbol envió un mensaje a los equipos del fútbol profesional colombiano para evitar patrocinar a las barras bravas y endurecer las medidas en contra de estos grupos, que permita mantener el orden en los estadios de fútbol del país: “Que los clubes se apersonen y se cumplan las normas. Así las normas digan que la Policía no entra ahí, debe haber una barrera separada o que le den una tribuna separada. Aquí hay un tema muy sencillo y es que los clubes patrocinan a las barras, no todos, pero ustedes saben a qué me refiero. Tienen tribunas que se convierten en ghetos, en nichos y son intocables. Tienen la gran oportunidad de hacer algo decente por el fútbol y por el país”.

Federico Gutiérrez advierte a los hinchas de los equipos paisas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que no prestará el Atanasio Girardot si no se mejoran las condiciones de seguridad - crédito Colprensa

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, lanzó una advertencia contundente a los equipos de fútbol de la ciudad, Independiente Medellín y Atlético Nacional, tras los violentos enfrentamientos ocurridos en el estadio Atanasio Girardot el pasado 26 de septiembre. Gutiérrez exigió que se mejoren los protocolos de seguridad para evitar el ingreso de armas blancas y otros elementos prohibidos durante los partidos.

El incidente en cuestión dejó un saldo de 25 personas heridas, lo que llevó al alcalde a tomar una postura firme respecto al uso del estadio. “Si los equipos no asumen la responsabilidad para el tema de las requisas, que es a quienes les corresponde y todos los otros temas, y no está la logística lista, yo no les presto el estadio de aquí en adelante tampoco. Es que yo también tengo que cuidar es la integridad de todas las personas”, declaró Gutiérrez.

El alcalde también subrayó que la violencia en los escenarios deportivos no es un problema exclusivo de Medellín. En este sentido, hizo un llamado a los alcaldes de las principales ciudades del país y a los presidentes de los equipos deportivos para abordar conjuntamente la problemática. “Este problema también lo tiene Galán en Bogotá; lo tiene Alejandro Éder en Cali”, señaló Gutiérrez.