Le dan duro a Gamero por obvia explicación del empate de Millonarios con Jaguares: “porque no hicimos gol”

El director técnico de Millonarios, Alberto Gamero fue cuestionado por sus planteamientos de juego - crédito Mariano Vimos / Colprensa

El cuadro Embajador cerró la fecha 11 de la Liga Betplay con un pálido empate ante Jaguares de Córdoba (quien pelea en la tabla del descenso) y pese a que el equipo dirigido por Alberto Gamero intentó llegar al arco de Geovanny Banguera para sumar tres puntos, el cuadro bogotano no pasó de la igualdad.

Alberto Gamero habló en rueda de prensa posterior al encuentro el 25 de septiembre de 2024 y explicó los principales motivos por los cuales Millonarios tuvo inconvenientes para convertir ante los monterianos, y dijo que el motivo principal fue la mala puntería de los jugadores.

“Por qué nos costó, porque no hicimos gol”: Alberto Gamero reiteró que la falta de gol de Millonarios

En acción el volante bogotano, Daniel Ruíz - crédito Catalina Olaya / Colprensa

En una de las preguntas de la prensa en la conferencia posterior al empate ante Jaguares de Córdoba, Gamero explicó que Millonarios buscó a través de todas las formas para romper el cero en El Campín, pero que la situación también pasó por la falta de puntería de los futbolistas.

“¿Por qué nos costó?, porque no hicimos gol, ese es el resumen general: porque creamos por fuera, por dentro y en las pelotas quietas, y no nos entró. Hicimos todo para ganar en el partido, no se logró, y también enfrentamos un rival que se defendió bien cuando quisimos atacarlos y nosotros arriesgamos mucho en nuestra parte defensiva. La sensación que nos queda es que los partidos se ganan con goles y nos faltó el gol”, explicó el entrenador samario. el 25 de septiembre de 2024

No es la primera vez que Gamero es cuestionado por la falta de gol y así respondió el entrenador samario: ‘No estoy agotado; al contrario, tengo mucha más energía’

Y es que no es la primera vez que Gamero responde a esta pregunta; el 19 de mayo de 2024, tras la derrota ante Atlético Bucaramanga el 19 mayo de 2024, que representó la eliminación para Millonarios de la final del fútbol colombiano del primer semestre, también fue consultado por la misma situación, el entrenador respondió de la siguiente forma: “No estoy agotado; al contrario, tengo mucho más energía. A la falta de gol, el equipo tiene que insistir en las llegadas al arco contrario. La definición se trabaja a partir de la parte psicológica y tenemos que seguir buscando la forma. Tenemos que trabajar, esto no se acabó aquí. Si no se puede ganar, pues empatemos, no dejar que nos hagan un gol”, mencionó Gamero en aquella oportunidad.

Así reaccionó la hinchada azul tras el empate ante Jaguares de Córdoba

En redes sociales, los seguidores de Millonarios se pronunciaron tras el pálido y flojo empate ante los azules. Entre algunas de las reacciones fueron las siguientes: “Le creamos UNA, UNA sola opción a Jaguares en el segundo tiempo. Tuvimos la pelota y nunca rematamos de media distancia. Nefasto partido de Millonarios, horrible conducción técnica de Alberto Gamero, no se nota el trabajo entre semana”. citó el usuario @KinderDeCortes en las respuestas al X del equipo albiazul.

Y también la hinchada embajadora se siguió expresando a través de mensajes contundentes al rendimiento del 16 veces campeón de Colombia:

Así reaccionaron los hinchas de la escuadra embajadora en las respuestas al perfil de X de Millonarios - crédito Usuarios de Redes sociales de X

Se cumple el calendario de la Liga BetPlay

En el continuidad del fútbol profesional colombiano, el 26 de septiembre de 2024 se cumplirá el calendario del campeonato con dos partidos pendientes: Santa Fe recibirá en El Campín a Alianza FC de Valledupar y en el cásico de la jornada: Junior de Barranquilla visitará a Atlético Nacional. A continuación, estos son los horarios de los partidos:

26 de septiembre

Partido: Independiente Santa Fe vs. Alianza FC

Estadio: El Campín de Bogotá

Hora: 6:30 p. m.

Árbitro: Luis Delgado (Valle del Cauca)

Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Partido: Atlético Nacional vs. Junior de Barranquilla

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Hora: 8:30 p. m.

Árbitro: Nolberto Ararat (Valle del Cauca)

Transmisión de TV: Win + Fútbol