Directivos de Atlético Nacional “metieron las patas” en caso de indisciplina: fuerte crítica hacia el equipo

Dairon Asprilla y Jorman Campuzano son dos de los jugadores involucrados en un acto de indisciplina en Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional volvió a entrar en una polémica en el fútbol colombiano, luego de la derrota 1-0 ante Atlético Bucaramanga que significó la primera caída del entrenador Efraín Juárez, el cual venía de dos triunfos, un empate y una clasificación a cuartos en Copa BetPlay.

El cuadro verde tuvo a los cinco jugadores acusados de indisciplina, tres de ellos en condición de titular, uno en el banco de suplente y el otro solo viajó con el grupo a la capital santandereana, quedándose en la tribuna por decisión del entrenador mexicano.

La situación causó una fuerte crítica hacia los directivos, ya que Nacional le informó a sus aficionados y medios de comunicación que analizó el caso de manera interna, pero todo indica que no ahondaron más en el asunto y todo se normalizó en la plantilla.

“Muy mal manejado el tema”

Harlen Castillo, Jorman Campuzano, Dairon Asprilla, Joan Castro y Kevin Toscano son los jugadores acusados de indisciplina, al aparecer en un video en el que están en una fiesta y que se publicó en redes sociales tras el empate 1-1 contra Alianza por Copa Colombia.

Pese a que el club informó que analizaba el caso y se esperaban decisiones fuertes, todo indica que el castigo para los acusados fue un duelo sin ser convocados, que fue ante los de Valledupar en el compromiso de vuelta en Medellín, donde el local ganó por 2-1.

Este fue el momento donde varios jugadores de Atlético Nacional se ven en una fiesta a altas horas de la noche del 17 de septiembre de 2024 - crédito @anonymusverde / X

El periodista Jorge Bermúdez, de Espn, realizó una dura crítica en su canal de YouTube: “Metieron las patas los que manejan a Atlético Nacional. Y bien metidas. Muy mal manejado el tema, pésimamente manejado. Siento que hoy es más importante, no solo para Nacional sino para el fútbol colombiano, esto del manejo a la indisciplina y la falta de profesionalismo”.

“Ganar, perder o empatar un partido, pasa a un segundo plano. Que jueguen bien los jugadores ‘indultados’, los indisciplinados, pues es el deber ser; es el lavarse la cara después de generarle al club problemas y de comprometer a sus compañeros”, añadió.

“Se pierden los principios de autoridad”

El comunicador indicó también que, pese a que seguramente se les dio una segunda oportunidad a esos cinco futbolistas, “también que hay que ser inflexible ante la falta de disciplina y profesionalismo. Y sé que los dirigentes de Nacional están en una situación complicada, en la que los metieron estos jugadores”.

Bucaramanga superó a Nacional por 1-0, en la fecha 11 de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

Para el periodista del canal deportivo, otro punto a tener en cuenta es que se viene una seguidilla de varios juegos para Nacional, pero que los involucrados no tienen razón para ser considerados inamovibles en la nómina del mexicano Efraín Juárez.

“Sin profesionalismo, no hay éxito. Es cierto que a los jugadores se les necesita, porque vienen muchos partidos, viene una maratón de juegos, hay jugadores lesionados. También es cierto que no estamos hablando de grandes jugadores: Harlem ‘Iker Casillas’ Castillo; o ‘Mbappé’ Dairon Asprilla… pues para que tengan que ponerlos sí o sí”, señaló.

El portero Harlen Castillo fue llamado por Nacional como reemplazo del lesionado David Ospina - crédito @harlen_castillo/Instagram

Bermúdez terminó diciendo que “hay que ponerles multa, hay que apartarlos un tiempo del equipo… pero no se puede, de la noche a la mañana, decir que no pasó nada. Se pierden los principios de autoridad, se pierde el principio de disciplina, se pierde el principio de profesionalismo, y se pierde la credibilidad… Seguramente los multaron, pero no es suficiente”.

Cabe recordar que, el técnico Juárez se refirió al tema en rueda de prensa, no quiso dar más detalles y dijo que “Ya hablamos de eso y lo dejé claro el partido pasado, tengo un grupo de 26 jugadores que pueden rotar, todos tienen la oportunidad de ser titular o ser suplente, es tema de rotación, porque estamos jugando cada 48 horas prácticamente, así que el partido pasado roté, este también y seguro para el siguiente haré otra rotación”.