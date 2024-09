La jugada que reclamó el Junior de Barranquilla y por la que Cesar Farías dice que lo perjudicaron en la derrota ante Águilas Doradas

Esta es la mano reclamada por hinchas y jugadores de Junior FC como penalti - crédito Win Sports

Águilas Doradas logró una victoria crucial al vencer 4-3 a Junior de Barranquilla en el estadio Metropolitano el pasado domingo, sumando tres puntos importantes en la Liga Betplay II-2024.

Sin embargo, el partido no estuvo exento de polémica, especialmente en torno a la actuación del árbitro Jhon Ospina, quien fue objeto de críticas por parte del equipo local.

La jugada más discutida en redes sociales, que incluso fue comentada por los entrenadores en la rueda de prensa, tuvo lugar en los minutos finales del compromiso cuando Brayan Castrillón lanzó un centro a ras de césped en una acción ofensiva para los locales. Uno de los defensores en su afán por despejar la pelota no impactó pleno la pelota, sino que la elevó sutilmente, por detrás venía su compañero Guillermo Celis y el balón terminó impactándole en la mano.

Fue entonces cuando el plantel del Junior pidió que se sancionara penalti, pero el juez central consideró que esta fue involuntaria. Ospina retrasó el reinicio del juego esperando la revisión silenciosa del juez encargado en el VAR, John Perdomo, pero este consideró correcta la decisión inicial del central, por lo que no fue necesaria la revisión en el terreno de juego.

Jhon Ospina fue el juez central del polémico partido entre Junior FC vs. Águilas Doradas en la fecha 11 de la Liga BetPlay II-2024 - crédito Colprensa

César Farias en el balance del encuentro rescató que su equipo tiene gol y no se mostró inconforme con el estilo de juego, sino con el resultado final. Sin embargo, sí comentó su descontento con la decisión arbitral en la última jugada, que pudo haber generado la opción de terminar el partido 4-4: “Si la mano de Víctor es mano, la de Celis era una manaza. Está la mano abierta, no pegada al cuerpo. Hoy hay VAR, es difícil decir uno algo desde la rabia, pero el partido no fue fluido, fue cortado mucho. En los primeros minutos, recibimos varias faltas que no nos permitieron jugar”.

Entretanto, el técnico de Águilas Doradas, José Luis García, expresó su satisfacción con el desempeño del árbitro durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

García defendió la labor de Ospina, destacando que, en el fútbol profesional, los errores arbitrales no suelen ser intencionales, especialmente con la presencia del VAR. “A mí me parece que Ospina pitó bien, tuvo bastante trabajo en decisiones con el VAR, pero ellos para eso estudian, son profesionales; para ellos tomar sus decisiones. Pero a mí me parece, no porque nos haya favorecido, el arbitraje lo llevó bien”, afirmó García.