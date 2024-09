Carlos Antonio Vélez reveló que lo han llamado para que dé su opinión a la hora de fichar futbolistas

El comentarista habló en el programa de YouTube 'Desnúdate con Eva' sobre varios temas-crédito @velezfutbol/Instagram

Uno de los comentaristas de fútbol a nivel nacional e internacional es Carlos Antonio Vélez. El periodista, que está desde hace más de 40 años en la cadena de RCN (tanto radio como televisión), es uno de los analistas más destacados a nivel nacional e internacional y se caracterizó por su estilo controversial pero sincero de emitir sus opiniones sobre jugadores, técnicos y equipos de fútbol en Colombia y en el mundo.

Y es que ha sido exitoso tanto en la radio, como en la televisión y actualmente sigue marcando la pauta a nivel internacional, desde las redes sociales en las diferentes plataformas digitales. Por este motivo, sus posiciones sobre temas como la selección Colombia o la actuación de los equipos grandes como Atlético Nacional de Medellín, Millonarios de Bogotá y América de Cali, siempre son tomados con gran atención por parte de la opinión pública como de los futbolistas y dirigentes del balompié nacional.

Por este motivo, Vélez estuvo en el programa de YouTube Desnúdate con Eva de la periodista Eva Rey, y habló sobre varios temas, en especial uno: que en algún momento cierto equipo de Bogotá le consultó a Vélez sobre el fichaje de un jugador y así lo rememoró.

“Un equipo de Bogotá me preguntó por un jugador y yo le dije ‘Tráigalo, me parece perfecto, encaja perfecto’, le comenté a ese directivo” Carlos Antonio Vélez

Así habló en el programa de la periodista española Eva Rey, donde se refirió a la situación en donde Rey le pregunta si la influencia de Vélez llega a tal punto de que su opinión influye en los fichajes, y así se refirió al tema Carlos Antonio: “No, ojalá yo tuviera esa influencia. Yo solamente hablé con Falcao García dos veces en mi vida, yo con los jugadores no hablo, con los directores técnicos sí: para aprender”, mencionó Vélez

Seguido a esta intervención del comentarista de Win Sports, Eva Rey le consultó si a Vélez en algún momento le consultaron sobre temas directos de fútbol desde algún directivo y respondió con la anécdota de cuando un equipo de Bogotá le consultó a él sobre la situación de fichar a un jugador: “Sí, me piden consejos pero yo doy opiniones, por ejemplo, un directivo me consulta ‘Tú crees que tal jugador encajaría en mi equipo?’, de hecho un día, un equipo de Bogotá me preguntó por un jugador y yo respondí ‘Tráigalo, me parece perfecto, encaja perfecto’”, rememoró Vélez en la charla que tuvo con la presentadora.

Y también se refirió a cuando Millonarios optó por llevar al delantero Daniel Mosquera, exjugador, campeón con Atlético Bucaramanga y que actualmente juega en Hellas Verona de Italia: “Me consultaron por Mosquera antes de fichar a Falcao, porque Millonarios lo quería llevar del Bucaramanga”, declaró Vélez.

Los técnicos piden su opinión y le ofrecieron dirigir al Deportivo Pereira

El comentarista de fútbol se refirió al escándalo de Atlético Nacional de Medellín ocurrido el 16 de septiembre de 2024 - crédito @velezfutbol / Instagram

Acto seguido, Eva Rey le comentó que existe un respeto por parte de los directores técnicos del fútbol colombiano hacia Vélez y el comentarista respondió: “Ellos me piden su opinión y también hay muchos dirigentes que me consultan, demasiados, más de lo que la gente cree y yo presto la asesoría con mucho gusto, es decir: doy mi concepto, ellos me consultan y yo les doy la respuesta”. resaltó Vélez, que acto seguido Eva Rey le pregunta: “¿y cobras por la asesoría?” y Vélez responde: “No, no hago eso”.

Y finalmente confesó a la pregunta que le hizo Eva Rey si se siente como un técnico frustrado y esto dijo, además de recordar que le ofrecieron el puesto para ser el técnico del Deportivo Pereira: “Sí, en el fondo soy un director técnico frustrado, pero no me gustaría ser director técnico hoy en día, a mi me gustaría estar detrás de la dirección, y acá te confieso: Una vez me ofrecieron dirigir a Pereira y yo dije: ‘No, no acepto porque yo soy un periodista’, entonces, eso fue lo que pasó”, concluyó Vélez.