Debut de James Rodríguez con el Rayo Vallecano sería este lunes: hora y dónde ver el partido del colombiano contra el Osasuna

James Rodríguez ha recibido el respaldo de la directiva del cuadro español en su llegada a Vallecas - crédito Mariscal/EFE

El lunes 16 de septiembre de 2024, el Rayo Vallecano recibe al Osasuna por la quinta fecha de La Liga de España, razón por la cual se podría dar el debut de James Rodríguez con el equipo de Vallecas.

Íñigo Pérez, técnico del Rayo Vallecano, en rueda de prensa confirmó que el volante de la selección Colombia ya se encuentra en una condición diferente a comparación de su llegada al equipo.

“No voy a adelantar nada, pero por respeto a los jugadores que ellos tampoco saben. La convocatoria está hasta que finaliza el entrenamiento, pero no por capricho del entrenador, sino porque siempre les digo lo mismo, estos entrenamientos los utilizamos para atestar a aquellos jugadores que tengan algún problema, que no es el caso de James”, aseguró Pérez.

Pese a que no confirmó la presencia del jugador cucuteño en el once titular, el entrenador abrió la posibilidad de que James sume los primeros minutos con el equipo de Madrid.

Íñigo Pérez abrió la posibilidad de que James Rodríguez debute con el Rayo Vallecano - crédito Mariscal/EFE

“Sí, te puedo anticipar que han pasado ya unos días, él ha participado en dos partidos con su Selección, no es lo mismo que cuando me preguntasteis hace dos semanas, donde todavía venía en un periodo de inactividad bastante larga”, afirmó el adiestrador.

El Rayo Vallecano suma cuatro puntos de doce posibles. Los dirigidos por Íñigo Pérez venció a la Real Sociedad, empató contra el Getafe y cayó derrotado ante el Barcelona y el Espanyol.

James Rodríguez, por su parte, viene de demostrar un gran nivel con la selección Colombia, marcando gol ante Argentina y siendo importante en las ocasiones de gol ante Perú.

Hora y dónde ver el debut de James Rodríguez

Día: lunes, 16 de septiembre de 2024.

Hora: 2:00 p. m., hora Colombia.

Estadio: estadio de Vallecas.

Árbitro: Quintero González.

Fecha: 5 de La Liga.

Transmisión: DirecTV Sports.

Declaraciones de Íñigo Pérez

El técnico español calificó el enfrentamiento ante el Osasuna como “un partido diferente”. “He jugado cuatro temporadas, te genera un recuerdo y en ese sentido siempre es bonito, ver a excompañeros y enfrentarte a ellos. La realidad del fútbol es que al final no deja de ser un partido más en cuanto comienza, los puntos valen igual. Las sensaciones se sienten del mismo modo, y eso se deja de lado. Pero sí, recibes visitas, familiares, amigos con la bufanda del rival, un partido diferente”, expresó.

La presencia del volante cucuteño en el estadio de Vallecas en las próximas fechas solo se podrá justificar si da réditos positivos en las creaciones de gol.

“No me preocupa, no es algo que me quite la energía, entiendo que la titularidad se accede un modo concreto, que ellos lo saben, no les engaño. Es vía semanal, durante el entrenamiento. Es verdad que cuando uno participa un domingo y tiene una buena actuación, tiene más peso en tener crédito y poder permanecer en el once. No me quita el sueño tener cuatro jugadores en la misma posición”, puntualizó el adiestrador español.

Posibles alineaciones

Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Catena, Boyomo y Bretones; Moncayola, Torró y Aimar Oroz; Rubén García, Raúl García de Haro y Bryan Zaragoza.

Rayo Vallecano, Cárdenas; Ratiu, Mumin, Lejeune, Chavarria; Óscar Valentín, Unai López; De Frutos, Isi, Álvaro; Camello.

Ilusión con James Rodríguez

El colombiano anotó un gol y entregó una asistencia en el juego contra Argentina - crédito AFP/Conmebol

Edu Aguirre, periodista y amigo de James Rodríguez, que también fue la persona que confirmó el regreso del colombiano a España, le escribió una carta al cafetero para demostrar la emoción que le causa su vuelta a La Liga.

“Queridos colombianos, llevaba mucho tiempo queriendo escribir estas líneas, pero por fin podemos decir juntos que James ha vuelto a su segunda casa, a España, y vuelve tapando bocas, resurgiendo como solo los mejores del mundo saben hacerlo, porque vuelve siendo la mejor zurda de América, el líder indiscutible de uno de los mejores países del mundo”, afirmó Aguirre.

Por último, Edu Aguirre indicó que se encargaría de que James sea querido en Vallecas y haciendo un homenaje a ‘The Last Dance’ como se llamó el regreso de Michael Jordan a la NBA, afirmó que al colombiano “todavía le queda un último baile”.