Scaloni nuevamente se quejó del horario y del arbitraje contra Colombia: “Van a decir que no sabemos perder”

Finalizó la jornada 8 de la Eliminatoria Sudamericana a la Copa del Mundo 2026, y el partido más atractivo de la fecha entre subcampeón y campeón del continente terminó siendo un espectáculo con goles, emociones y hasta polémicas.

Colombia y Argentina se enfrentaron a las 3:30 p. m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde la Tricolor aprovechó su efectividad en las jugadas a balón parado para imponerse 2-1. Con esta victoria, Colombia mantuvo su racha de invicto en las eliminatorias, mientras que frustró el intento de Emiliano ‘Dibu’ Martínez de romper el récord como uno de los porteros con más arcos invictos en la historia de la selección albiceleste.

Tras el emocionante encuentro en el que Colombia ascendió al segundo puesto de la tabla de las eliminatorias, quedando a solo dos puntos del líder Argentina, el entrenador albiceleste, Lionel Scaloni, se pronunció sobre el partido, cuestionando el horario en que se disputó. Según Scaloni, el horario no favorecía el desarrollo de un verdadero espectáculo, haciendo referencia al impacto en el rendimiento de los jugadores.

“El horario del partido no está bien, se podía jugar a las 5, 6, 7 de la tarde. No me parece sano para que los futbolistas desarrollen su potencial, el calor es igual para los dos, es lo que hay, pero es evidente que las condiciones para ver un espectáculo no están buenas. Sobre todo, para dos selecciones que están tan arriba en la clasificación, pero no es excusa”, expresó.

En la rueda de prensa posterior a la derrota, el entrenador argentino señaló varios aspectos que, a su juicio, deberían mejorarse en la implementación del VAR. También hizo hincapié en una jugada del primer tiempo en la que, según él, hubo un posible penalti cometido por el arquero colombiano Camilo Vargas sobre Julián Álvarez, que ni fue sancionado ni revisado por el cuerpo arbitral.

Scaloni, en medio del reclamo, arrojó una particular y curiosa frase en la que aseguró que si se refería a sus descontentos e inconformidades iba a ser catalogado como un mal perdedor: “Yo lo que creo y es que es algo que siempre lo dije, a mí me gustaría que se mejore la primera imagen del árbitro, no debería ser esa que parece, debería verla entera. Si le ponen la que aparentemente hay un toque, siempre lo he dicho. No es una excusa, ha caído para el otro lado, esta vez fue para el rival y ya (...) Debería ver todas, al árbitro lo condiciona, eso me parece, son cosas que yo no la voy a cambiar. Lo dejamos ahí porque a veces decís una palabra de más y te pueden sancionar. Si habló después van a decir que no sabemos perder”.

Finalmente, el entrenador que llevó a Argentina a conquistar la Copa América, el Mundial y la Finalissima frente al campeón de Europa, se refirió específicamente al equipo colombiano, felicitándolos por la victoria. Sin embargo, al concluir, mencionó que hubo ciertos aspectos del desarrollo del partido que lo molestaron, dejando entrever su descontento con algunas decisiones que, a su juicio, influyeron en el resultado.

“Felicitamos a Colombia. Creo que hicimos un buen partido, acorde a las circunstancias. Dimos la cara en todo momento e incluso pudimos ganarlo. No nos gusta perder, después del penal prácticamente no se ha jugado. Eso es un poco lo que a mí me molestó, es lo que yo vi”.

Las declaraciones del ‘profe’ Néstor Lorenzo

Por su parte, el entrenador del combinado colombiano resaltó en rueda de prensa que el seleccionado cafetero se debe acostumbrar a codearse con la élite del fútbol mundial. Lorenzo destacó la eficacia y practicidad del cuadro nacional que pese a no desarrollar uno de los partidos más vistosos logró concretar las opciones que crearon para derrotar a la selección campeona del Mundo y bicampeona de América.

“Fue un partido muy parejo donde se hicieron muchas cosas bien. No se pudo jugar demasiado vistoso, pero el equipo demostró que cuando hubo que defender metió, y cuando hubo que jugar estuvo la chance de hacer un gol más”, afirmó el entrenador de Colombia.