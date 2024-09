Prensa argentina arremete contra el árbitro por el penalti pitado a Daniel Muñoz: “Díganme dónde está el penal”

La prensa puso en duda la falta cometida por Nicolás Otamendi sobre Daniel Muñoz en el minuto 53 del partido - crédito Luisa González

Terminó la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y la selección Colombia hizo su tarea y logró 4 de 6 puntos posibles durante la doble jornada.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron una victoria histórica al derrotar 2-1 a la vigente campeona de América y del mundo, Argentina, con goles de Yeferson Mosquera y James Rodríguez.

James, capitán de la Tricolor, no solo aseguró el triunfo, sino que se convirtió en el segundo colombiano en marcarles a todas las selecciones de la eliminatoria. Además, igualó a Radamel Falcao García como máximo goleador en la historia de las clasificatorias y superó al Carlos ‘El Pibe’ Valderrama como el máximo asistidor de la selección colombiana.

El gol de James Rodríguez fue resultado de un penal cometido sobre Daniel Muñoz en el minuto 53, que el árbitro sancionó minutos después con ayuda del VAR. En la jugada, el lateral colombiano recibió el balón y logró esquivar la barrida de Nicolás Otamendi, quien de manera torpe lo terminó derribando con uno de sus pies, provocando la pena máxima.

Tras el partido, la polémica jugada generó un intenso debate, incluso en el banquillo de la albiceleste, donde calificaron el penal como dudoso. Sin embargo, las críticas más duras hacia la actuación del árbitro chileno Piero Maza y los asistentes del VAR provienen de los periodistas argentinos, quienes han cuestionado fuertemente la decisión arbitral.

Desde Facebook está circulando el video de opinión del periodista deportivo Nicolás Gómez Zurita, quien abiertamente señala que no hay ningún tipo de acción ilícita que permita al juez determinar como sanción un tiro penalti.

“Esta es la jugada que termina dándole la diferencia y ventaja en el marcador al seleccionado colombiano. No encuentro dónde está el penal. Díganme, ¿dónde está el penal en esta jugada? Daniel Muñoz tuvo tal habilidad que pasó de largo, pero pasó de largo, no hubo ningún contacto. Seamos serios, todos sabemos que eso no existió, no fue penal, no era penal”, expresó.

Gómez Zurita afirmó que, de haber sido la albiceleste la beneficiada por la decisión de Maza, se habrían desatado los mismos cuestionamientos de siempre. Sin embargo, al ser Colombia la ganadora en esta ocasión, prevalece un silencio total.

“Si este penal se lo cobraban al seleccionado argentino, se iba a empezar a decir: ‘Eh, Argentina de nuevo a través de la polémica, a través de las ayudas y demás cuestiones’. Se lo cobraron en contra de Argentina y termina siendo algo como que vieron: ‘Ahora saben lo que es’, porque identificaban que no había sido penal, y que el seleccionado colombiano fue el beneficiado”, dijo.

Otro que se quejó de la controvertida jugada fue el técnico Lionel Scaloni, quien en rueda de prensa ofreció sugerencias al VAR para mejorar su desempeño. El entrenador destacó que, durante el desarrollo de la jugada, ni siquiera Daniel Muñoz mostró señales de reclamo.

“Siempre lo dije, no ahora. A mí me gustaría que se mejore eso de que la primera imagen que ve el árbitro sea que parece que lo toca. Tiene que ver la imagen entera, pero ven la primera y donde aparentemente ve un toque. Es mejorable y ha pasado siempre. Eso al árbitro lo condiciona, no cobrarlo durante el partido también lo condiciona”.

Por qué el VAR sugirió el penal

El árbitro central chileno, Piero Maza, fue alertado por sus compatriotas en el VAR minutos después de que Argentina lograra el empate. En una acción imprudente, Nicolás Otamendi derribó a Daniel Muñoz con uno de sus pies. Tras revisar la jugada, el árbitro, en consenso con el VAR, decidió decretar penal a favor de Colombia.

“Piero, estamos chequeando un posible penal a favor de Colombia (...) Toca con el pie recogido. El derecho pasa de largo y con el recogido lo toca abajo (…) El defensa no toca el balón y con el pie recogido lo derriba”, fueron los audios del VAR revelados por la Conmebol.

El audio del VAR del penal de Colombia ante Argentina - crédito captura de pantalla Conmebol