Exjugador argentino delató a Juan Fernando Quintero en su paso por Porto: esto dijo del colombiano

Durante una charla en el programa Clank de Juan Pablo Varsky, el exjugador argentino Lucho González recordó su tiempo en el Porto y elogió la calidad futbolística del colombiano Juan Fernando Quintero, mencionando detalles de su influencia en los entrenamientos.

González, que se retiró a los 40 años en el Athletico Paranaense, destacó a Quintero como un jugador de calidad excepcional. Reflexionó sobre su relación profesional con el colombiano durante su etapa en el Porto, y cómo intentaba motivarlo a ir al gimnasio tras las prácticas.

Lucho González reveló secreto de Juan Fernando Quintero

Quintero, conocido por su talento innato, frecuentemente le mencionaba estar ya cansado de las sesiones anteriores, una situación que González comprendió con el tiempo.

Lucho González contó una anécdota donde él, un veterano del equipo, solía retener a los jugadores más jóvenes cuando intentaban salir del entrenamiento demasiado pronto, invitándolos a acompañarlo al gimnasio para hacer ejercicios adicionales.

“Cuando veía que los chicos se iban rápido del entrenamiento, los agarraba y les decía: ‘Vení, vení’, vamos a trabajar al gimnasio. Me pasó en Porto. Yo le decía a Juanfer: ‘Vení a trabajar al gimnasio’. Y él: ‘No, panita hoy estoy cansado’. ‘Ya hice antes’, aunque sabía no había hecho antes, pero después te das cuenta de que Juanfer es de esos jugadores que están tocados, no digo por una varita, pero tienen una calidad que resalta. Con el tiempo se van dando cuenta de la alta competencia y el físico es tu combustible”

El Porto, conocido por su capacidad de fichar y desarrollar talentos sudamericanos, ha tenido en sus filas a varios futbolistas destacados de Colombia, como James Rodríguez, Falcao García, Jackson Martínez, Luis Díaz, y el propio Juan Fernando Quintero. Cada uno, en su momento, dejó una marca importante en el club portugués.

El exfutbolista argentino resaltó además que, aunque Quintero a veces evitaba los entrenamientos adicionales, su rendimiento en el campo y su técnica excepcional eran prueba de su talento innato y habilidades futbolísticas. Con el tiempo, según González, el entendimiento de la importancia del entrenamiento físico como combustible para competir a alto nivel se hace evidente, incluso para aquellos con talentos más naturales.

Recorrido de Luis González

Luis Óscar González nació el 19 de enero en Buenos Aires, Argentina. Debutó en 1999 con la camiseta de Huracán. En 2002 pasó a River Plate en el que se mantuvo hasta 2005 cuando fue fichado por el Porto, en el que tuvo dos ciclos.

También defendió las camisetas de Olympique de Marsella de Francia, Al-Rayyan S. C. de Catar y Athletico Paranaense de Brasil, en el que colgó los guayos en 2020.

Con la selección Argentina fue internacional en 47 ocasiones con saldo de siete goles. González hizo parte del equipo que se colgó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Grecia 2004. Así mismo, participó de dos ediciones de la Copa América y jugó tres partidos del mundial de 2006 que desarrolló en Alemania.

Así le ha ido a Juan Fernando Quintero

Tras su polémica salida del Junior de Barranquilla, Juan Fernando Quintero recaló a mediados de 2023 en las filas de Racing de Avellaneda, en el que ha tenido destacadas actuaciones. Con la casaca de la Academia, el ‘Nalgón’ ha disputado por todas las competiciones un total de 41 partidos con saldo de 10 goles y seis asistencias en 2.497 minutos.

A pesar de que se mencionó que podía dejar las filas del conjunto argentino, el ex Independiente Medellín optó por seguir en el fútbol argentino, ya que su contrato con Racing va hasta diciembre de 2026.