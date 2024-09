René Higuita reconoció que está enamorado del “Dibu” Martínez: “Yo no sé si será loco”

El exguardameta afirmó que Martínez es el mejor del mundo - crédito Doble amarilla

Tras quedarse con la Copa América en dos ocasiones y el mundial de Qatar 2022, Emiliano Dibu Martínez se ha consolidado como uno de los guardametas más reconocidos en el mundo del fútbol; sin embargo, también en uno de los más polémicos.

Esto se debe a que además de sus atajadas, el argentino ha destacado por sus declaraciones y forma de actuar dentro del terreno de juego, haciendo célebre la frase “mira que te como” durante una definición por penales contra Colombia que meses más tarde hizo que el reglamento cambiara y fuera mermada la interacción de los guardametas y los jugadores de campo desde los 11 pasos.

A pesar de esto y de que Martínez ha tenido varios cruces con jugadores colombianos, el exarquero René Higuita, que también es recordado por ser uno de los primeros goleros que jugó con solvencia, se ha declarado como seguir acérrimo del argentino.

Esto quedó en evidencia nuevamente durante una entrevista con Doble amarilla, en la que Higuita reconoció que está enamorado del arquero del Aston Villa y la selección Argentina.

La confesión del Loco

El colombiano afirmó que Martínez está entre los mejores arqueros del mundo - crédito Getty/Feedback

El loco, apodo que recibió el exguardameta por sus travesías afuera del área, afirmó durante la entrevista que no podría explicar por qué le gustaba cada vez más la forma en que ataja Martínez en la actualidad.

“Yo no sé si será loco o muy cuerdo, pero cada día me enamoro más de él”, indicó Higuita, que luego manifestó que a pesar de la polémica que se ha generado en Colombia con el argentino, le es imposible no seguir manifestando que es uno de los mejores en su posición.

“Ahí está, campeón del mundo, campeón de la Copa América, fundamental en los triunfos de la selección Argentina, fundamental en su equipo”.

Uno de los lunares que los críticos de Emiliano Martínez han referenciado en los últimos años es que el argentino no pudo ser importante en Arsenal; sin embargo, Higuita indicó que ese tipo de situaciones pudieron haber sido falta de suerte, pero que no por ello se debía desprestigiar el trabajo de su colega.

“Que no haya tenido la suerte de estar en los grandes equipos, pero si está en las grandes ligas, pero en mi concepto, hoy en día es el mejor arquero del mundo”, puntualizó René Higuita.

El colombiano ya tuvo un encuentro con el argentino - crédito Getty

Esta no es la primera vez que Higuita habla sobre Martínez, ya que durante uno de sus viajes a Europa aprovechó para observar un partido entre Aston Villa y West Ham en el estadio Olímpico de Londres, en donde fue reconocido y tuvo la oportunidad de dialogar durante varios minutos con el argentino.

Tras ese encuentro, Higuita habló con Guianluca Di Marzio y aunque afirmó que su arquero favorito es Manuel Neuer, reconoció que tenía admiración y respeto por la historia de Martínez.

“Me veo más bien en Manuel Neuer, mientras que Thibaut Courtois es el gran portero de estos días. Luego está también Emiliano Martínez, por quien tengo mucha admiración y respeto. El Dibu es campeón del mundo y debe ser algo hermoso ganar este trofeo, el mejor para cualquier futbolista”.

Sobre otros aspectos que son similares entre Martínez e Higuita, es que al igual que el argentino, la forma de juego del colombiano provocó un cambio en el reglamento, ya que antes de que el ex Atlético Nacional se destacará, era legal que los arqueros tomaran el balón con las manos cuando lo recibían de un compañero.

“Lo que fue más importante que el escorpión fue el cambio de la norma que introdujo la FIFA, eliminando la posibilidad de que el portero cogiese con la mano un pase de un compañero. Eso vino por mí”, recordó durante una entrevista con Jordan Davies.