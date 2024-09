Nadador colombiano dejó el país por amenazas e hizo historia por épica travesía en las aguas del Pacífico

El nadador colombiano desafió las frías aguas del pacífico - crédito @jorgeivandelvalle/Instagram

El nadador colombiano Jorge Iván del Valle desafió las frías y agrestes aguas del Pacífico que oscilaron entre los 13 y 16 grados Celsius, en un tiempo récord de seis horas y nueve minutos, sin traje de neopreno, ni grasas aislantes para sortear las bajas temperaturas.

Esta épica travesía se suma a su más reciente logro alcanzado en agosto, tras nadar con éxito el Canal de Santa Bárbara, Estados Unidos, y obtener el reconocimiento de ser el primer hombre latinoamericano en obtener la Triple Corona de Natación de California

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Un hito para Colombia

El nadador colombiano recorrió 35 Kilómetros, fue la distancia nadada en 6 horas y 09 minutos por el nadador vallecaucano - crédito Jhuliann Chiri

Este logro histórico no solo enaltece el nombre de Jorge Iván del Valle, sino que también representa un hito para Colombia y para toda Latinoamérica. Su valentía y determinación sirven de inspiración para futuras generaciones de nadadores y deportistas.

En diálogo con Infobae Colombia, el deportista vallecaucano contó su historia de cómo superó la adversidad, ya que está radicado en Estados Unidos, debido a las amenazas que recibió y obligaron a dejar Colombia.

“Nadar alrededor de la ciudad de San Francisco, estos 35 kilómetros en seis horas y nueve minutos, fue muy emocionante. Es un nado que tenía pendiente hace un par de años desde que llegué a esta ciudad (…) yo tuve que salir de Colombia por amenazas de muerte, por golpes que recibí allá 2021 en el estallido social. Definitivamente, quedará guardado en mi corazón y en mis memorias este nado tan significativo y especial”, dijo Jorge Iván del Valle.

Y agregó: “Atravesar el Golden Gate, que ha sido un puente emblemático, pasar alrededor de la Isla de Alcatraz, ver la ciudad con sus rascacielos, sentir estas corrientes, sentir el frío, realmente el cuerpo y la mente los llevo a un nivel extremo. A veces me quedo asombrado de mí mismo, de lo que podemos llegar hacer los seres humanos”.

Del Valle no ocultó su felicidad por dejar el nombre del país en lo más alto, pues es consciente que su logro quedará para la historia no solo por ser el primer latinoamericano en circunnavegar estás aguas, es el sexto en el mundo en alcanzarlo. “Me siento muy feliz y orgulloso de seguir siendo inspiración para futuras generaciones de niños y niñas, que sueñan con representar a su país en grandes escenarios deportivos”.

Una lucha por la igualdad

Además de su habilidad para el nado en aguas abiertas, Jorge Iván del Valle es diseñador gráfico de profesión. Así mismo, es activista de derechos humanos, labor que complementa con una fundación que trabaja por los niños y niñas víctimas del conflicto armado en el Valle del Cauca.

No obstante, el trabajar por la niñez colombiana le ha traído problemas a Jorge Iván: “Una persona empezó al tildarme de guerrillero, que yo financiaba grupos terroristas a través de mi fundación (…) desde 2019 que protesté, denuncié la corrupción en el deporte colombiano, sobre todo en la Federación Colombiana de Natación, y hablando en pro de los deportistas del poco apoyo que recibimos por parte de los entes deportivos”.

Los siete mares

El nadador colombiano hizo historia en Estados Unidos - crédito Jhuliann Chiri

Jorge Iván del Valle reveló que su gran objetivo es recorre los siete mares, dos de ellos ya reposan en su palmarés. “Son siete nados de ultradistancia alrededor del mundo (…) el próximo año espero completar con éxito el Canal de Mancha y seguir con los demás retos que serían el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda, Canal de Tsugaru en Japón, el Canal del Norte entre Irlanda y Escocia y el Canal de Gibraltar nadando de España a Marruecos”, puntualizó.