Colombia vuelve a brillar en los Juegos Paralímpicos París 2024: Sebastián Obando ganó oro en Para atletismo

Colombia no deja de sumar medallas en los Juegos Paralímpicos París 2024, que a falta de cinco días para su clausura, el domingo 8 de septiembre, tiene a varios Para atletas cafeteros en la pelea por ascender en la tabla general y consolidarse como una de las mejores delegaciones del mundo.

Durante el martes 3 de septiembre, el turno fue para Jhon Sebastián Obando, ganador del oro en los 400 metros planos, categoría T20, en una final llena de emociones porque se definió por muy poco en la línea de meta y el beneficiado en el tiempo fue el colombiano.

Con la presea dorada, el cuadro colombiano sube en la medallería general y se consolida como uno de los mejores países del continente americano y el segundo de Sudamérica, por detrás de Brasil, además que es un nuevo paso para igualar las 24 medallas en Tokio 2020.

Así fue el oro de Jhon Sebastián Obando

La jornada del 3 de septiembre volvió a ser fructífera para Colombia en los Juegos Paralímpicos París 2024, ya se sumaron más preseas para el medallero y la delegación nacional demostró que es de las más fuertes en disciplinas como la Para natación y el Para atletismo.

En la última prueba del día, llegaban las carreras de los 400 metros planos y uno de los representantes de la delegación nacional era Jhon Sebastián Obando, que salió por el carril ocho para subirse al podio, sin esperar que la definición sería más cerrada de lo esperado.

En el momento del pistoletazo, el colombiano tuvo una apretada batalla contra el resto de sus rivales, ya que ninguno de ellos dio ventajas y así quedó demostrado al momento de culminar la competencia, pues siete de los participantes acabaron sobre los 48 segundos.

Lo que definió el podio fueron las décimas de segundo, allí fue que Obando salió campeón porque terminó con 48,09 segundos, seguido del español David José Pineda con 48,23 y el tercero fue Yovanni Philippe, de Mauritania, con un tiempo de 48,30.

De esta manera, el Para atleta le dio al país su cuarta medalla de oro en París 2024 y la decimotercera en lo que va de las justas, además de que todas las preseas doradas que la delegación cosechó en esta edición se dieron en el Para atletismo gracias a Erica Castaño, Karen Palomeque y José Gregorio Lemos.

Colombia vivió otro buen día

No cabe duda que Colombia vuelve a demostrar que es de los países más fuertes en los Juegos Paralímpicos, ya que desde Río de Janeiro 2016 viene consiguiendo más de 10 medallas y París 2024 no es la excepción, sobre todo con lo que se vivió en la jornada del 3 de septiembre.

Para empezar, Nelson Crispín se convirtió en el cafetero con más medallas en la historia de las justas, al alcanzar 10 preseas con la plata en 50 metros mariposa, categoría S6, en la que luchó hasta el último momento para quedarse con el oro, pero se sintió satisfecho por el trabajo hecho para subir al podio.

“Sabíamos que de inicio a fin todos iban por el oro, es una carrera rápida, en la que cierra y abres los ojos y ya estás en la meta, pero hice una excelente salida, me sentí muy bien en todo el trayecto, se me escapó la medalla de oro, pero no me siento mal, por el contrario, estoy feliz y agradecido con Dios y con quienes nos están apoyando por dar otra medalla y solo queda seguir adelante, trabajar fuerte para cada día estar mejor”, fueron las palabras del Para nadador, que en su carrera acumula una de oro, ocho de plata, tres en París 2024, y una de bronce.

El Para atletismo también dio alegrías aparte del oro de Jhon Sebastián Obando, ya que Juan Alejandro Campaz, que fue bronce en los 100 metros T38, volvió a ser tercero en los 400 metros T38, por detrás de los norteamericanos Jaydin Blackwell y Ryan Medrano.

