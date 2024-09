Falcao abrió su corazón por el primer gol con Millonarios: “Me sentí como un niño cumpliendo su primer sueño”

Millonarios venció a Bucaramanga por 1-0 en la Liga BetPlay, con Falcao como titular en El Campín - crédito Colprensa

El 1 de septiembre de 2024, Radamel Falcao García marcó su primera anotación vistiendo los colores de Millonarios, el equipo del que siempre ha sido hincha. El icónico momento se gestó cuando el Tigre, de 38 años, ingresó en el segundo tiempo del compromiso contra Patriotas, que se jugó en el estadio Rey Pelé en Villavicencio.

Una jugada colectiva entre los atacantes del conjunto albiazul que permitió a Falcao quedar de frente en el área rival y anotar el segundo gol para un marcador 3-0 a favor de los dirigidos por el estratega Alberto Gamero.

Así fue el tanto del Tigre con los azules ante Patriotas en Villavicencio, por la octava jornada de la Liga BetPlay - crédito Win Sports

Para el máximo artillero de la historia de la selección colombiana de fútbol anotar con la camiseta de Millonarios era una de las cosas que más le hacía ilusión en su carrera profesional. “Llevo muchísimo tiempo soñando esto. A mí me tocó irme del país muy joven y este sueño se aplazó por más de 23 años. Cuando hice el gol no sabía qué hacer, pero puedo decir que fue muy emocionante y me sentí como un niño cumpliendo ese primer sueño que tenía”, dijo en rueda de prensa.

A su vez, el deportista samario dijo que se sentía muy contento del primer gol y agradeció a su familia y a los miles de hinchas que se desplazaron desde la capital del país, pese a los problemas de movilidad en la vía al Llano, a Villavicencio para apoyar al equipo.

“Ha sido una sensación maravillosa poder anotar el primer gol con este marco que teníamos hoy, con hinchas que nos acompañaron a esta ciudad y les quiero agradecer a todos, estoy muy contento. Esto se lo quiero dedicar a mi familia. Ha sido una tarde muy linda”, indicó.

Falcao García mostró una camiseta en homenaje a Javier Acosta, que falleció sobre el medio día del viernes 30 de agosto - crédito Captura de pantalla

El Tigre también habló de la dedicatoria a Javier Acosta, reconocido hincha de Millonarios que pidió la eutanasia para dejar de sufrir por los dolores de una enfermedad que lo aquejaba. “Desafortunadamente, nos dejó un hincha de Millonarios y esa dedicatoria para él fue especial en todo sentido y lo mencioné al finalizar el partido que se lo había prometido y gracias a Dios pude hacer el gol”, sostuvo el atacante.

En este nuevo capítulo en la historia del goleador, los periodistas le recordaron que con la anotación igualó a Víctor Hugo Aristizábal, máximo goleador colombiano a nivel mundial, que durante su carrera marcó 346 goles. A propósito, dijo que “poder alcanzar a una leyenda como es Víctor Hugo Aristizábal me llena de orgullo. Él ha sido uno de los referentes que hemos tenido en mi generación”.

De igual manera, agradeció al exfutbolista por abrir camino a otros jugadores que pudieron salir a jugar al extranjero gracias a su gran nivel de juego en su carrera. “Espero hacer muchos más goles para Millonarios y estoy muy contento por igualarlo”, agregó.

Falcao y su nuevo reto: ser el máximo goleador colombiano de la historia

Falcao busca superar a Víctor Hugo Aristizabal como el máximo goleador colombiano de todos los tiempos - crédito Dimayor

Tras la primera anotación en Millonarios, el delantero embajador tiene entre ceja y ceja un solo objetivo convertirse en el máximo goleador cafetero de todos los tiempos. Para lograrlo, solo necesita marcar un gol en los siguientes encuentros, que son 12 por el torneo Finalización, en la fase de Todos contra Todos, o en la Copa Colombia, cuyos octavos de final comienzan a mediados de septiembre de este año.

El Tigre también dio un paso al frente en la pelea para ser el delantero titular ante Leonardo Castro, que comenzó como inicialista en Villavicencio, y por encima de Santiago Giordana que lleva un tanto en el segundo semestre de 2024, que fue ante el Independiente Medellín.