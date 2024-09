Alarmas en la selección Colombia antes de las eliminatorias: perdería un jugador clave en la convocatoria

La selección Colombia empezó su preparación para las eliminatorias en septiembre, cuando enfrentará a Perú y Argentina - crédito Daniel Bartel/USA TODAY Sports

La selección Colombia volverá al ruedo el 6 de septiembre, cuando visite a Perú en Lima por las eliminatorias al Mundial de 2026 y que será su primer encuentro después de la Copa América 2024, en la que perdió la final frente a Argentina por la mínima diferencia en Miami.

Sin embargo, el técnico Néstor Lorenzo se encuentra en problemas porque uno de sus jugadores más importantes no llegaría al compromiso, saldría de la convocatoria y eso significa que tampoco disputaría el siguiente compromiso frente a los argentinos en Barranquilla.

Aunque hay versiones de que sería un hecho, queda por saber la confirmación de la Federación Colombiana de Fútbol sobre algún cambio en la lista de 26 futbolistas, que en comparación a los hombres que fueron a la Copa América, hubo seis novedades y con varios jugadores jóvenes.

Alarmas en la selección Colombia

Luego de conocerse la convocatoria de Colombia el 29 de agosto, con 26 futbolistas para retomar las clasificatorias al mundial de Canadá, Estados Unidos y México, buena parte de la base que fue subcampeona de la Copa América apareció en la lista de Néstor Lorenzo.

Uno de esos futbolistas es Jefferson Lerma, volante de primera línea que no pudo jugar con Crystal Palace en la Premier League por una dolencia, que por el momento genera preocupación porque no se sabe si se recuperará para los partidos ante Perú y Argentina.

Jefferson Lerma, jugador clave en la selección Colombia, no jugaría por las eliminatorias debido a una lesión en uno de sus pies - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

Oliver Glasner, entrenador del Palace, fue el encargado de informar la situación del mediocampista cafetero debido a que fue una baja de última hora para enfrentar al Chelsea, en Stamford Bridge, y el timonel explicó que el futbolista ni siquiera pudo alistarse por la molestia.

“Lerma tuvo un problema en su pie después del día de descanso. Volvió y le dolía, no podía ponerse los guayos y obvio no podía jugar. No sabemos de dónde salió la molestia, pero sí tenía mucho dolor”, fueron las palabras del entrenador inglés en rueda de prensa.

Durante el partido entre Chelsea y Crystal Palace, Jefferson Lerma no apareció en cancha, mientras que su compatriota Daniel Muñoz fue titular - crédito Matthew Childs/Action Images vía Reuters

Por ahora, no se sabe cuál es la lesión exacta del volante, que suma 48 partidos con el combinado mayor, en lo que va de 2024 suma nueve de diez partidos disputados y se convertiría en una baja muy sensible para Néstor Lorenzo porque es un hombre que apoya en defensa y genera equilibrio junto a Richard Ríos en esa zona de la cancha.

¿Baja inminente?

La selección Colombia comenzó su preparación en Barranquilla para los partidos de las eliminatorias, con el técnico Néstor Lorenzo atento a cómo llegan sus convocados y lo que pueda ocurrir con Jefferson Lerma, que se convirtió en la noticia del fin de semana por su posible lesión.

De hecho, periodistas como Felipe Sierra se adelantaron a la Federación Colombiana de Fútbol y anunciaron que Lerma será desconvocado en las próximas horas, debido a que su molestia física sería de gravedad y no le alcanzaría para los encuentros en Lima y la capital del Atlántico.

Jefferson Lerma, al parecer, no le alcanzaría el tiempo de recuperación para jugar con la selección Colombia por eliminatorias - crédito @PSierraR/X

Todo queda en manos del cuerpo médico para saber los alcances de la lesión del volante, el tiempo que tardaría para volver a las canchas y, en el peor de los casos, quién lo podría reemplazar en el mediocampo para enfrentar a Perú y Argentina por eliminatorias.

Una opción sería la de Matheus Uribe, mediocampista que disputó la Copa América y es de los hombres con más experiencia en el combinado nacional, también se presentaría la oportunidad para Sebastián Gómez, que entrenó con la Tricolor en Estados Unidos antes del certamen continental en junio, pero no quedó en esa lista de 26 convocados por Lorenzo.