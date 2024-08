Juan Sebastián Cabal pide apoyo a los tenistas colombianos: “Esto no llega gratis, es un camino largo”

El extenista campeón de Wimbledon y US Open en 2019 con Robert Farah, se refirió a la actualidad del deporte en el país, pádel, su vida en familia y recuerdos de su carrera - crédito Diego Ariza/Infobae Colombia

Durante más de 30 años que el tenis en Colombia está creciendo mucho, con varios deportistas en torneos importantes como los Grand Slam, dejando huella con personas del nivel de Fabiola Zuluaga, Mauricio Hadad, Alejandro Falla, pero no fue sino hasta la aparición de dos tenistas que se llegó al punto de ganarle a los mejores del mundo y fueron Juan Sebastián Cabal, acompañado de Robert Farah.

En entrevista con Infobae Colombia, Cabal, campeón de Wimbledon y US Open en 2019, reveló detalles sobre su vida afuera de la actividad profesional, tras su retiro en 2023, la actualidad del Deporte Blanco en el país, para el que pidió apoyo por parte del público, y proyectos como el pádel.

Sumado a eso, el extenista aprovechó para presentar su nuevo libro titulado ‘Colombian Power’, escrito junto a Farah y en el que recopilan los mejores momentos de su carrera en dobles, usando el término con el que fueron conocidos en cada cancha que aparecieron y dejaron un legado inolvidable para la nación y el mundo.

Infobae Colombia: ¿Cómo se ha sentido después del retiro de la actividad profesional?

Juan Sebastián Cabal: Bien, disfrutando con la familia, trabajando en varios aspectos, pero muy contento de estar con ellos, dedicar mucho tiempo que antes no podía, darle espacios que se merecían y no podía. Ahora disfrutando el tiempo en familia, trabajando en varios aspectos como el Pádel, tenis, en la Fundación mía. También hemos hecho muchas cosas que tenemos con Robert (Farah).

En la presentación de su nuevo libro con Robert Farah, al recopilar cada paso en su carrera en dobles, ¿cuál describe que fue un momento de alegría y gloria para ustedes, además de lo vivido en la temporada 2019?

Yo creo que el 2014 fue muy importante para nosotros, contactamos a Jeff Coetzze, nuestro entrenador, y comenzamos a trabajar en ese cambio de proceso, de mentalidad, de trabajo, entonces es como un antes y después de lo que éramos nosotros.

Ahora que habló del Pádel, para 2032 hay conversaciones para que sea deporte olímpico en Brisbane. ¿Cómo ve ese crecimiento del deporte en Colombia? Ya tiene más afición y deportistas, pero le falta poder mediático.

Está entrando apenas, digamos que a Colombia llegó tarde. Nosotros nos hemos encargado un poco de divulgarlo, de que la gente lo conozca, orientar a las personas sobre otra forma de hacer deporte, pues es salud física y mental, es lo que queremos inculcar también.

Ojalá no sea aprobado en 2032, sino antes porque ha crecido muchísimo, es el deporte más ha crecido a nivel mundial y si no puede ser en los próximos Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, pues que sean en 2032, porque viene creciendo cada vez más, es más equitativo, eficiente, competitivo. Es algo que que no llegó como de moda, sino que es un deporte en verdad que va a crecer y va a dar mucho de qué hablar.

¿Cómo veo el tenis colombiano con tantas jóvenes promesas que están figurando en eventos internacionales?

Camila Osorio es la que más da de qué hablar, pero Emiliana Arango tuvo resultados increíbles como en el Máster de Madrid, también está Daniel Galán, Nicolás Mejía, Nicolás Barrientos, al final es el presente, los conocemos bien, obviamente hablamos con ellos. Están haciendo su trabajo, no es fácil, pero lo vienen haciendo, encontrando resultados, hay que apoyarlos, sé que lo dan todo y nos den muchas alegrías. Para los más jóvenes, que confíen en su proceso, que trabajen duro día a día para lograr esas cosas.

¿Qué falta en Colombia para que un deporte tan popular como el tenis sigue dando figuras y nuevos campeones de Grand Slam como lo fueron usted y Robert Farah?

Obviamente, el apoyo al deportista, esto no llega gratis, es un camino largo, hay que confiar en los procesos, todo buen proceso tiene un buen final y aparte del apoyo es confiar en los procesos de todos los deportistas que vayan a largo plazo, que sigan creyendo, que normalmente pueden tener buen final. Acá no hay varitas mágicas que te dicen ‘aquí vas a ser el número uno del mundo’, es todo con proceso, del trabajo y no todos pueden ser el primero en el mundo, pero sí pueden ser destacados en su deporte.