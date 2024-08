Técnico del Rayo Vallecano se refirió por primera vez a la posibilidad de contratar a James Rodríguez: “Es un jugador muy importante en el mundo del fútbol”

Iñigo Pérez jugará ante Getafe por la segunda jornada de la liga española - crédito Javier Lizón / EFE

En España surgieron informaciones sobre el interés del Rayo Vallecano de fichar a James Rodríguez, el mejor jugador de la selección Colombia en la Copa América 2024.

Ante este supuesto interés, el 23 de agosto de 2024, el entrenador Iñigo Pérez, del conjunto de Vallecas (como llaman al equipo español), habló en rueda de prensa sobre varios temas, entre ellos, la posibilidad de contratar a James Rodríguez.

Hasta el momento, Pérez no se había referido a la posible contratación, pero el entrenador español aclaró las preguntas sobre la posibilidad de que Rayo Vallecano fiche al ex Real Madrid y Bayern Múnich.

“James no está en la plantilla”

El mediocampista fue el mejor jugador de la Copa América 2024 - crédito LAP

Sobre el tema James, Pérez respondió lo siguiente: “James no está en la plantilla y no puedo hablar de jugadores que no están. Entiendo el revuelo mediático que se generó porque es un jugador muy importante en el mundo del fútbol y lo demostró hace muy poco, en la Copa América. No puedo ir más allá, porque no tengo más información de la que puedan tener ustedes. Ahora, es cierto que James es un jugador muy importante a nivel futbolístico en todo el mundo”, comentó Pérez sobre el tema de la llegada de James.

También se refirió a las posibilidades de fichar de cara al cierre del mercado de verano en Europa, a lo que respondió que “estoy satisfecho con la plantilla. Pueden haber llegadas o salidas, el mercado está abierto. La plantilla es suficientemente importante para que podamos conseguir el objetivo (mantener la categoría en el balompié español). A partir de ahí asumo cualquier evaluación sobre la capacidad para dirigir a mis jugadores, pero es una plantilla que peleará la posibilidad de permanencia en la Primera División del fútbol español”, anotó el estratega sobre la oportunidad de fichar jugadores de cara al cierre del mercado de futbolistas en Europa.

Así se jugará la fecha 2 de la liga española

Jude Bellingham se lesionó y Kylian Mbappé debutará en el Santiago Bernabéu - crédito Rodrigo Jiménez / EFE

La jornada comenzará el 23 de agosto de 2024 cuando en el estadio de Balaídos de Vigo, el Celta reciba a Valencia. A segunda hora, habrá un duelo interesante de dos equipos ex - campeones de Europa League, cuando Sevilla reciba en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán a Villarreal. Como novedad principal, Real Madrid tendrá la ausencia de Jude Bellingham por lesión y además contará con el debut de Kylian Mbappé en el estadio Santiago Bernabéu.

A continuación, estos son los horarios para Colombia de la jornada en territorio ibérico:

Viernes, 23 de agosto de 2024

Celta de Vigo vs. Valencia Club de Fútbol - Estadio de Balaídos, Vigo-12:00 p.m.

Sevilla vs. Villarreal - Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla - 2:30 p.m.

Sábado, 24 de agosto de 2024

Osasuna vs. Mallorca - Estadio El Sadar, Pamplona-10:00 a.m.

Barcelona vs. Athletic de Bilbao - Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona - 12:00 p.m.

RCD Espanyol vs. Real Sociedad - Estadio RCDE, Barcelona - 2:30 p.m.

Getafe vs. Rayo Vallecano - Estadio Coliseum Alfonso Pérez, Madrid - 2:30 p.m.

Domingo, 25 de agosto de 2024

Real Madrid vs. Real Valladolid - Estadio Santiago Bernabéu, Madrid - 10:00 a.m.

Leganés vs. Unión Deportiva Las Palmas - Estadio Municipal de Butarque, Madrid - 12:00 p.m.

Alavés vs. Real Betis - Estadio de Mendizorroza, Vitoria - 12:15 p.m.

Atlético de Madrid vs. Girona - Estadio Cívitas Metropolitano - 2:30 p.m.

Así se llevará la jornada de eliminatorias por la fecha 7 y fecha 8:

Fecha 7

Jueves 5 de septiembre de 2024

Bolivia vs. Venezuela - Estadio Municipal de el Alto-El Alto, Bolivia - 3:00 p. m.

Argentina vs. Chile - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires - 7:00 p. m.

Viernes 6 de septiembre de 2024

Uruguay vs. Paraguay - Estadio Centenario, Montevideo - 6:30 p. m.

Brasil vs. Ecuador - Estadio Major Antonio Couto Pereira, Curitiba- 7:45 p. m.

Perú vs. Colombia - Estadio Monumental, Lima - 8:30 p. m.

Fecha 8

Martes, 10 septiembre de 2024

Colombia vs. Argentina - Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla - 3:30 p. m.

Ecuador vs. Perú - Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito - 4:00 p. m.

Chile vs. Bolivia - Estadio Nacional, Santiago de Chile - 5:00 p. m.

Venezuela vs. Uruguay - Estadio Monumental, Maturín - 5:00 p. m.

Paraguay vs. Brasil - Estadio Defensores del Chaco, Asunción - 7:30 p. m.