Santa Fe vs. Deportivo Cali, el partido por el título: hora y dónde ver la final de la Liga Femenina 2024

Deportivo Cali visitará a Santa Fe en la vuelta de la final de la Liga Femenina, el 16 de agosto en Bogotá - crédito Deportivo Cali Femenino

La Liga Femenina tendrá a una nueva campeona en Bogotá, ciudad en donde se han llevado a cabo finales de ediciones anteriores y se espera una buena cantidad de aficionados para acompañar a las jugadoras, en especial porque los equipos que definirán el título también irán a la Copa Libertadores.

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali son, en esta ocasión, las escuadras finalistas del campeonato profesional. Las azucareras cuentan con una ventaja de 2-1 en el marcador global, por su victoria en el estadio de Palmaseca, y quieren mantenerse allí; mientras que las Leonas le apuntan a la remontada en casa y revalidar su título.

Los técnicos de los dos conjuntos también son conscientes de la responsabilidad de afrontar una final, que promete contar con suspenso de principio a fin. Sobre todo porque las bogotanas también le apuntan a que, si no consiguen la victoria en los 90 minutos, está la opción de los penales, en caso de que igualen la llave.

Hora y dónde ver Santa Fe vs. Deportivo Cali

Fueron seis meses de una Liga Femenina que dejaron aspectos por destacar. Uno de ellos es que fue el certamen con más duración en su historia, y se implementaron los cuadrangulares semifinales para darle más partidos a los ocho primeros del campeonato. Con ello, nuevamente se ratificó el gran nivel de las jugadoras en el país.

La final entre Santa Fe y Deportivo Cali se dará el viernes 16 de agosto a las 7:30 p. m. con transmisión del canal deportivo Win Sports+ y su plataforma de Streaming, para los que tienen suscripción; así como por el sistema de medios públicos con Señal Colombia y la Radio Nacional.

Este es el trofeo que se le entregará a la campeona de la Liga Femenina 2024, entre Santa Fe y Deportivo Cali - crédito Dimayor

El partido se jugará en el estadio El Campín, que fue prestado por la FIFA previo al Mundial Femenino Sub-20, tras una negociación con las santafereñas para contar con su público. Por el momento, se vendieron 16.000 boletas para el compromiso.

Como dato a tener en cuenta, Santa Fe es el actual campeón de la Liga Femenina, luego de vencer a otro vallecaucano, América en 2023; por su parte, Deportivo Cali ganó su único título en 2021, cuando dejó en el camino a las Cardenales en Palmaseca, por marcador global de 4-3.

“No me gustaría llegar a los penales”

Omar Ramírez, técnico de las Leonas, no quiere cometer los mismos errores del compromiso de ida, en el que iba ganando en Palmaseca y le voltearon el marcador; incluso con una jugadora más en cancha. Así que quiere buscar el triunfo desde el primer minuto y dar la vuelta olímpica en casa.

“Santa Fe tiene que salir a buscar el partido independientemente de la postura del equipo rival. La ventaja la tiene ellos, entonces nosotros tenemos la obligación de igualar la serie y buscar la remontada, uno se prepara independiente de cómo se pare el otro equipo. Vamos a intentar hacer un partido bastante inteligente, en el que hay que arriesgar e ir a buscar el partido”, dijo el estratega en rueda de prensa.

El técnico Omar Ramírez y la capitana María Camila Reyes son dos de los estandartes de Santa Fe en la Liga Femenina - crédito Dimayor

En cuanto a la posibilidad de llegar a la definición desde los 12 pasos, Ramírez dejó claro que trabajó esa parte, pero tiene la mente puesta en vencer durante los 90 minutos. “Con un resultado tan cerrado hay que buscar todas las posibilidades, los penales es una de ella. Lo hemos trabajado, no ahorita, sino desde hace 15 días porque es una posibilidad que está. No me gustaría llegar a los penales, me gustaría siempre ganar”, agregó.

“Cali no puede salir a esconderse”

Por su parte, Jhon Albert Ortiz, entrenador de las verdiblancas, destacó que su conjunto sabe lo que es afrontar retos de alto nivel. Prueba de ello se dio en los cuadrangulares, al eliminar tanto al América como a Millonarios: “No ha sido fácil lo que hemos sorteado durante el semestre, pero el grupo no se quedó en el dolor, supimos sacarlo adelante. Conocemos El Campín, va a tener público, sabemos del clima”, afirmó.

Jhon Albert Ortiz y Paola García, del Deportivo Cali, sueñan con sacar al equipo campeón de la Liga Femenina - crédito Dimayor

“La preparación ha sido pensando en eso, como se ha hecho durante todos el semestre, salir a atacar y proponer; el Cali no puede salir a esconderse más ante un Santa Fe que juega bien, que saldrá a buscar y tiene que proponer”, aseguró el entrenador.

Paola García también habló en rueda de prensa y se refirió a su pasado con las santaferenas, a las que dijo respetar y admirar, por lo que le brindó cuando estuvo en esa divisa.

“Ahora estoy en el Cali y para esto nos preparamos. Uno trabaja y se esfuerza, llegar a la final es el gran mérito de esto. Lo de Santa Fe quedó atrás, salí campeona, fue uno de los mejores éxitos en mi vida, pero ahora estoy aquí, quiero levantar la copa y quiero ser campeona con el Cali”, puntualizó.