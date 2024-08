Edwin Cardona delató a compañero en Atlético Nacional por insólita razón

El jugador tiene cuatro anotaciones desde su regreso a Atlético Nacional - crédito @nacionaloficial/X

En medio de un parón del fútbol profesional colombiano por el mundial femenino sub-20, que se realizará en Colombia, Atlético Nacional decidió organizar un partido amistoso internacional contra el América de México.

El encuentro ante Las Águilas se llevará a cabo en Estados Unidos, específicamente en el Camping World de Orlando, Florida, el 7 de septiembre.

Cardona habló de la unión que hay en el grupo

Edwin Cardona, el mediocampista que recientemente regresó a Atlético Nacional después de un complicado periodo en el América de Cali, ha mostrado un alto nivel de juego en las primeras fechas del campeonato colombiano.

El ex Boca Juniors ha demostrado ser el cerebro del equipo en la zona ofensiva, consolidándose como uno de los jugadores más destacados de la plantilla verdolaga.

Bajo la dirección técnica de Pablo Repetto, Atlético Nacional aún no ha logrado alcanzar el nivel de juego esperado al inicio de la temporada. A pesar de no cumplir completamente con las expectativas, la unión dentro del equipo ha sido un aspecto positivo que los aficionados han valorado.

En un pódcast realizado por el Rey de Copas, Edwin Cardona habló sobre los buenos momentos que comparte con sus compañeros y mencionó a Pedro Sarmiento, exentrenador del club que se encuentra en un delicado estado de salud.

Durante el diálogo, también mencionó anécdotas sobre sus juegos con el equipo, destacando una en la que acusó en tono jocoso a su compañero Alfredo Morelos de hacer trampa en el juego “El Truco” por no saber sumar correctamente.

“Sarmiento es tramposo, pero es que Búfalo no sabe sumar (risas) porque es que es de números (…) llega a 101 y dice ‘Truco’, y no sabe, no suma. Pero es algo chévere porque compartimos a veces se quedan a dormir en la habitación”, dijo Cardona.

Así le fue a Nacional en su última salida por liga

Por la quinta jornada de la Liga BetPlay Dimayor, Atlético Nacional sumó una importante victoria en casa ante Patriotas Boyacá. A los 48 minutos, Dairon Asprilla abrió el marcador tras un remate de pierna derecha desde el centro del área.

La alegría en el Atanasio Girardot duró poco tras el tanto de Johan Perea, que igualó el encuentro de manera transitoria; sin embargo, Alfredo Morelos volvió a poner en ventaja a Atlético Nacional en el marcador tras un tiro de esquina desde el costado izquierdo para que el exRangers, marcará el primero de su cuenta personal con la casaca del Rey de Copas.

Sobre los 75 minutos, Dairon Asprilla anotó el segundo tras cazar un rebote dentro del área y empujarla con la pierna derecha para dejar las cosas 3-1.

Tras el triunfo sobre el cuadro de Tunja, Pablo Repetto enfatizó en la importancia del resultado: “Hoy teníamos que ganar para aumentar la confianza. Me gustaron los primeros 20 minutos, aunque después el equipo se volvió impreciso. El gol tempranero del segundo tiempo nos permitió tener más tranquilidad, pero el empate rápido de Patriotas mostró que aún debemos mejorar”.

Y agregó: “Lo importante es no perder pisada en la tabla y seguir creciendo como equipo. No estamos conformes, y el objetivo es ganar el título en diciembre… Hemos tenido días atípicos con una carga de partidos intensa y ahora una pausa larga. Preferiría una programación más regular, pero enfrentaremos lo que venga”, dijo Repetto.

Con este resultado, la escuadra de Pablo Repetto se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 13 puntos. Por rentado local, Atlético Nacional volverá a tener acción el domingo 1 de septiembre cuando visite a Jaguares de Córdoba en Montería.