Video: polémica por celebración de jugadores de Llaneros tras vencer a Cali, licor y música a todo volumen

Llaneros FC afronta uno de los momentos más importantes de su historia. Luego de consagrarse campeón del primer semestre del Torneo BetPlay, el conjunto de Villavicencio se ubica segundo en la tabla de posiciones del segundo campeonato del año tras vencer 3-0 al Atlético de Cali en la tarde del domingo 11 de agosto de 2024.

Con goles de Neider Stiven Ospina, Miller Stiwar Mosquera y Bryan Urueña, los metenses superaron a los vallecaucanos y llegaron a ocho unidades en cuatro partidos disputados, siendo escoltas del líder Real Cundinamarca, que tiene 12 puntos en la misma cantidad de juegos.

La victoria generó alegría en los hinchas del conjunto de Villavicencio que sueñan con ver a su equipo en la máxima división del fútbol colombiano por primera vez en su historia. Sin embargo, no todo fue emoción una vez culminado el duelo con los caleños.

Y es que tan solo unas horas después del partido válido por la cuarta fecha del campeonato de la segunda categoría del balompié nacional, algunos futbolistas del cuadro del Meta se vieron inmersos en un escándalo que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Los hechos están basados en un video que se difundió en la red social X, en el que se ve a algunos miembros del plantel de Llaneros escuchando música a alto volumen en aparente estado de embriaguez.

Los jugadores permanecían en el balcón de un apartamento ubicado en el conjunto residencial Mirador del Llano y habrían generado incomodidad entre los demás residentes del sector. Esto, teniendo en cuenta que estas imágenes habrían sido grabadas a las 6:00 a. m., aproximadamente, del lunes 12 de agosto de 2024, es decir, a la madrugada siguiente de cuando se disputó el partido.

“Lunes 12 de agosto, sobre las 6AM en conjunto cerrado Mirador del Llano, donde viven jugadores de Llaneros Fútbol Club celebrando la victoria del domingo tomando licor e incomodado a la comunidad con el alto volumen”, decía una publicación en redes sociales.

La escena ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, donde hubo quienes criticaron el accionar de los futbolistas, así como también hubo internautas que salieron en su defensa.

Internautas criticaron y defendieron a los futbolistas

Por ejemplo, quienes lanzaron críticas contra los futbolistas indicaron: “Esa es la mentalidad del jugador “profesional “colombiano, mediocre; e ahí el rendimiento en los torneos internacionales; les han metido en la cabeza que esta es la mejor liga de sur américa..que falsedad...gracias a los medios de comunicación”, “quien fuese jugador de llaneros pa estar tomando un lunes”, “Cuando se pregunten porque no ganamos nada relevante, solo miren este video”.

No obstante, quienes salieron en defensa de los futbolistas señalaron: “Estaban en su día de descanso, si siguen ganado que sigan celebrando”, “Papi dejé la envidia trabajaron sábado y domingo pueden descansar y celebrar el lunes”, “Deje de llorar acaso ellos no tienen vida social ?”, “Ya no se pueden tomar algo un día de descanso?”.

Lo cierto es que Llaneros va con buen rumbo en el Torneo BetPlay Dimayor y deberá viajar a Bolívar para enfrentarse con el Real Cartagena el próximo sábado 17 de agosto de 2024 en juego válido por la jornada 5 del campeonato.

Además, el cuadro del Meta es el vigente campeón del torneo de la segunda división del fútbol colombiano, luego de que se impuso a Orsomarso en la final del primer semestre. Tras igualar sin goles en el duelo de ida disputando en territorio vallecaucano, los dirigidos por Martín Cardetti empataron 2-2 en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, pero lograron imponerse en los disparos desde el punto penal.