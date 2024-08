James Rodríguez tiene una nueva oportunidad de jugar en Europa: no es una liga top

Seis asistencias y un gol fue el registro de James Rodríguez con la selección Colombia en la Copa América - crédito Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

El futuro de James Rodríguez sigue en el aire tras su inminente salida del São Paulo. El colombiano, de 33 años, tiene como objetivo regresar al balompié europeo; sin embargo, varios equipos le han cerrado la puerta al ‘10′ de la selección Colombia.

Uno de los equipos que descartó la llegada del ex Real Madrid fue la Lazio de Italia; no obstante, esta no es la última opción de James, que podría aterrizar en el fútbol turco, de acuerdo con la información del portal Takagazete.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

James con opciones de jugar en Turquía

James Rodríguez viene de ser el mejor jugador de la Copa América con seis asistencias y un gol con Colombia - crédito Sam Navarro/USA TODAY Sports

“Trabzonspor es ambicioso en la transferencia del colombiano”. Según el medio citado, el equipo está decidido a buscar fichajes para la defensa, mediocampo como en la delantera. Las dificultades para fichar a Muhammed Cham llevaron a las directivas a pensar en Rodríguez como alternativa.

Además, Takagazete detalló: “Se intensifica la carrera por el traspaso de James Rodríguez. El Trabzonspor se arremangó para reforzar las posiciones clave, y están muy interesados en añadir a una estrella de renombre mundial”.

De darse su fichaje con el cuadro turco, James Rodríguez se convertiría en el cuarto colombiano en jugar en el Trabzonspor, después de Teófilo Gutiérrez, Fabián Castillo y Hugo Rodallega.

El talentoso mediocampista, de 33 años, también ha llamado la atención de otros clubes, algunos con importantes ventajas económicas. En los últimos días se conoció que el Wydad Casablanca, uno de los clubes más relevantes de Marruecos, también está en la pugna por fichar a Rodríguez. “El club marroquí está haciendo grandes esfuerzos para incorporar a James Rodríguez, manteniendo intensas negociaciones con el famoso entrenador Jorge Mendes”, añadió el periódico digital.

A pesar de su poca continuidad en São Paulo, James Rodríguez tuvo una sobresaliente actuación con la selección Colombia en la última edición de la Copa América, que se disputó en Estados Unidos, en donde la ‘Tricolor’ llegó a la final en la que cayó ante Argentina en el tiempo extra.

En el certamen de selecciones más antiguo del mundo, el exBanfield fue vital en el esquema de Néstor Lorenzo, aportando seis asistencias y marcando un tanto, que lo consolidaron como el mejor jugador del campeonato.

Néstor Lorenzo se refirió al futuro de James Rodríguez

Néstor Lorenzo confía en que James Rodríguez encuentre un club en el que pueda jugar - crédito Tolga Akmen/EFE

El argentino ha sido clave en la recuperación del James Rodríguez desde que tomó las riendas de la selección Colombia a mediados de 2022. Lorenzo sabe de las condiciones del futbolista, dado que lo conoce desde que era asistente en la ‘Tricolor’ de José Néstor Pekerman.

Durante una entrevista con Mitre, Néstor Lorenzo se refirió al jugador colombiano: “Con James Rodríguez hablamos continuamente. Tiene varias opciones, estamos esperando que cierre y entrene con un equipo, pero tranquilo. Creo que va a ir bien”.

Sobre la final de la Copa América, el técnico señaló: “Fuimos creciendo, superando obstáculos, tratando de ser protagonistas en todos los partidos. Eso me da tranquilidad para lo que viene, pero nunca hay que conformarse”, declaró para el medio citado.

Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia

Ahora el estratega gaucho piensa en sus próximos objetivos, pues en septiembre se reanudarán las eliminatorias para la copa del mundo de 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

El 6 de septiembre, Colombia tendrá acción contra Perú, encuentro válido por la séptima jornada de las clasificatorias a la Conmebol. El encuentro está programado para las 8:30 p. m. (hora colombiana) en el Monumental de Lima.

Cuatro días después se reeditará la final de la Copa América, pero será en el Metropolitano de Barranquilla, en dónde los cafeteros buscarán la revancha ante Argentina desde las 3:30 p. m.