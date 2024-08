Por qué Ángel Barajas quedó segundo pese a tener el mismo puntaje que el ganador de la medalla de oro: esta es la explicación

Ángel Barajas celebró su primera medalla olímpica a los 17 años - crédito REUTERS/Hannah Mckay

Ángel Barajas hizo historia al colgarse la medalla de plata en la final de barras fijas de los Juegos Olímpicos de París 2024, logrando así la primera presea para Colombia en estos juegos.

Su actuación resultó notable, no solo por el logro en sí, sino también por el empate en puntaje con el japonés Shinnosuke Oka, quien se llevó el oro. Ambos gimnastas obtuvieron una puntuación total de 14.533 puntos, pero fue la calificación de ejecución la que inclinó la balanza a favor del atleta japonés.

El empate se deshizo basándose en la diferencia en los componentes de dificultad y ejecución. Barajas, con una buena dificultad de 6.600 puntos, no logró superar la superior ejecución de Oka, que obtuvo 8.633 puntos en este apartado, a pesar de una menor dificultad de 5.900 puntos. Barajas, por su parte, consiguió 7.933 puntos en ejecución.

Paris 2024 Olympics - Artistic Gymnastics - Men's Horizontal Bar Final - Bercy Arena, Paris, France - August 05, 2024. Shinnosuke Oka of Japan celebrates with his national flag after winning gold with silver medallist Angel Barajas of Colombia. REUTERS/Hannah Mckay

En declaraciones a la prensa tras el evento, el propio Ángel Barajas reconoció dónde radicó su error principal. “No pensé que me faltara un elemento de más y eso afectó la nota, pero estaba arriba feliz porque sabía que tenía listo el esquema. Me afané mucho en la salida y fue error mío, pero se pudo la plata y eso lo es todo”, expresó el gimnasta.

Otro detalle curioso y que marcó esta competencia fue la adjudicación de dos medallas de bronce. Los participantes Zhang Boheng, de China, y Tang Chia-hung, de China Taipéi, concluyeron empatados con 13.966 puntos cada uno. Ambos tenían una dificultad de 6.500 puntos y una ejecución de 7.466 puntos.

La historia de vida de Ángel Barajas

Ángel Barajas, el joven gimnasta colombiano de tan solo 17 años, ha hecho historia al colgarse una medalla de plata en la prueba de barra fija en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta notable hazaña, que tuvo lugar el 5 de agosto, representa no solo la primera medalla para Colombia en estas olimpiadas sino también un hito significativo en la historia del deporte olímpico colombiano: Barajas se convirtió en el primer gimnasta de su país en obtener una presea y el más joven en lograrlo.

Paris 2024 Olympics - Artistic Gymnastics - Men's Horizontal Bar Victory Ceremony - Bercy Arena, Paris, France - August 05, 2024. Silver medallist Angel Barajas of Colombia celebrates on the podium with his medal. REUTERS/Hannah Mckay

Mariana Pajón, Anthony Zambrano y otros más de 80 atletas colombianos se encuentran en París representando a su país con la misma dedicación y esperanza de éxito que Barajas, compitiendo en diferentes disciplinas hasta el próximo 11 de agosto. La clasificación de Barajas para estas olimpiadas llegó después de posicionarse entre los primeros lugares en la clasificación preolímpica, lo que lo llevó a París con una gran expectativa de rendimiento.

El ejemplo y la inspiración para Barajas en su trayectoria ha sido Jossimar Calvo, quien alcanzó el décimo lugar en la prueba de all around en gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Hasta antes de París 2024, Calvo era el único gimnasta colombiano en avanzar a una final olímpica, lo que añade un motivo de orgullo y un legado a seguir para Barajas.

Jairo Ruíz, el técnico de Barajas, en declaraciones al sitio oficial del Comité Olímpico Colombiano, resaltó la dedicación y el trabajo exhaustivo de su pupilo: “Hemos hecho una preparación muy minuciosa en desafiantes escenarios deportivos. Por Europa y Asia estuvimos dos meses y medio, luego pasamos por España, tuvimos una escala en Colombia durante un tiempo pequeño y, finalmente, regresamos a territorio ibérico para viajar a Francia y continuar con el trabajo”.

La preparación que comenzó en mayo fue intensa y meticulosa, enfocada en alcanzar un resultado significativo en París 2024. Esta preparación incluyó la participación en Copas del Mundo y una concentración previa en Madrid. Desde su llegada a París el 9 de julio, Barajas inició su cuenta regresiva hacia su anhelado debut olímpico.